ЄС має забезпечити продаж боєприпасів для України з будь-яких держав, - президент Латвії Рінкевичс
Євросоюз повинен розмовляти з будь-якими державами, за винятком деяких, які готові продати снаряди для України.
Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ.
Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", - сказав Рінкевич.
Однак президент Латвії зазначив, що для цього потрібна робота європейських інституцій разом з деякими національними державами.
"Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Російської Федерації", - додав політик.
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