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ЄС має забезпечити продаж боєприпасів для України з будь-яких держав, - президент Латвії Рінкевичс

боєприпаси,снаряди

Євросоюз повинен розмовляти з будь-якими державами, за винятком деяких, які готові продати снаряди для України.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ.

Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", - сказав Рінкевич.

Однак президент Латвії зазначив, що для цього потрібна робота європейських інституцій разом з деякими національними державами.

"Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Російської Федерації", - додав політик.

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Автор: 

боєприпаси (2260) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+3
Має ...має ...має. Тим часом кореяцькі снаряди вже місяцями летять по ЗСУ.
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26.11.2023 12:59
+2
Вы можете хоть шота решить, билять,?
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26.11.2023 13:02
+2
От тільки бажаючих допомагати Україні в ЄС з кожними виборами стає дедалі менше, відтак, чим далі - тим менше буде шансів на успіх. Нажаль, "кремлівські консерви" в ЄС виявилися напрочуд ефективними і відробляють криваві гроші на сто відсотків.
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26.11.2023 13:13
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Має ...має ...має. Тим часом кореяцькі снаряди вже місяцями летять по ЗСУ.
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26.11.2023 12:59 Відповісти
Вы можете хоть шота решить, билять,?
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26.11.2023 13:02 Відповісти
Україні треба вибирати: або **********, або єрмаки.
Бо в розуміннні Заходу ці дві категорії несумісні.
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26.11.2023 14:14 Відповісти
А чого такі умови Совку не ставили? Або Сралін, або лендліз? А завалили зброєю? Може тому, що хотіли перемогти фашизм, а не надати Совку "кращу переговорну позицію" з гітлером?
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26.11.2023 14:18 Відповісти
Таварісчь Свєтлана! Мову нашу довго вчили? "Паляниця" вже виходить?
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26.11.2023 14:28 Відповісти
Війну потрібно закінчувати!!! Наступна війна Європи з мусульманами - це не війна України, тому в Україні війну закінчуємо і далі йдемо власними шляхами!!?
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26.11.2023 13:09 Відповісти
Питання, як це зробити, дивлячись на реальний стан подій і можливості ЗСУ?
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26.11.2023 13:32 Відповісти
Соромлюсь запитати і які ж це власні шляхи?
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26.11.2023 13:33 Відповісти
От тільки бажаючих допомагати Україні в ЄС з кожними виборами стає дедалі менше, відтак, чим далі - тим менше буде шансів на успіх. Нажаль, "кремлівські консерви" в ЄС виявилися напрочуд ефективними і відробляють криваві гроші на сто відсотків.
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26.11.2023 13:13 Відповісти
агент "козирний " мабуть займався недавно постачанням *********** з "бульбостану" від "бульбенфюрера" де він перебував без оголошення мети поїздки до білоруського ворога України ???
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26.11.2023 13:33 Відповісти
Одні заклики, а дій - нуль. Імпотенти.
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26.11.2023 14:16 Відповісти
 
 