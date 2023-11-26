На війні за Україну загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" Євген Надточей

У бою на Східному фронті, смертю Героя поліг боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" Євген Надточей.

Про це повідомив офіцер батальону "Свобода" 4-ї бригади НГУ Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Євген Надточей з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до підрозділу територіальної оборони. Згодом долучився до батальйону "Свобода", став кулеметником, пройшов виснажливу бойову кампанію на Бахмутському напрямку.

"Боєць був вправним і сміливим, готовим іти на допомогу друзям будь-якої миті. Побратими згадують його як безстрашного воїна та веселого, щирого друга. На нього завжди можна було покластися і бути впевненим – завдання буде виконане, а ворога знищено", - написав Іллєнко.

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У Євгена залишилась дружина, батьки та маленька донечка.

Картка для фінансової підтримки родини Героя - 5354 3210 3924 9439 (Совкова Світлана Миколаївна, дружина).