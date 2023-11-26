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На війні за Україну загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" Євген Надточей

євген,надточей

У бою на Східному фронті, смертю Героя поліг боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" Євген Надточей.

Про це повідомив офіцер батальону "Свобода" 4-ї бригади НГУ Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Євген Надточей з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до підрозділу територіальної оборони. Згодом долучився до батальйону "Свобода", став кулеметником, пройшов виснажливу бойову кампанію на Бахмутському напрямку.

"Боєць був вправним і сміливим, готовим іти на допомогу друзям будь-якої миті. Побратими згадують його як безстрашного воїна та веселого, щирого друга. На нього завжди можна було покластися і бути впевненим – завдання буде виконане, а ворога знищено", - написав Іллєнко.

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У Євгена залишилась дружина, батьки та маленька донечка.

Картка для фінансової підтримки родини Героя - 5354 3210 3924 9439 (Совкова Світлана Миколаївна, дружина).

Автор: 

Свобода (255) втрати (4380) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+20
Свобода зростила Справжніх Українців. Вічна Пам'ять Герою!
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26.11.2023 13:53
+19
Вічна память герою!
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26.11.2023 13:55
+18
Вічна пам'ять...
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26.11.2023 13:56
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Свобода зростила Справжніх Українців. Вічна Пам'ять Герою!
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26.11.2023 13:53 Відповісти
Вічна память герою!
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26.11.2023 13:55 Відповісти
Вічна пам'ять...
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26.11.2023 13:56 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою!
Спочивай з Богом!
Щирі співчуття рідним!
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26.11.2023 14:17 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....
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26.11.2023 14:39 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою !
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26.11.2023 15:44 Відповісти
Відважні патріоти гинуть, а батальйон Монако збирає партию на вибори. Щоб зробити реванш.

А ГОРЕ- депутати не можуть закон зробити про заборону балотуватись усім хто війну відсидів за кордоном 😡😡😡😡
А потім дивуються як у Словаччині легко пройшов реванш
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26.11.2023 15:55 Відповісти
Хто це буде ухвалювати? Депутат "куніцкій", що в 2014р. втік до Ізраїлю, там відслужив, а потім повернувся в Україну де дурнувате xоxлoбидло зробило його "ЗЄ"-депутатом?
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26.11.2023 16:08 Відповісти
Так реванш наче вже відбувся в 2019 ? Чи буде ще страшніший реванш? Що з цього приводу скаже патріот Словаччини фіцо, Софіє?
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26.11.2023 16:19 Відповісти
Все-таки реванш відбувся у 2019 році, коли до влади прийшли антимайданівці. За першого Президента вже нежалежної України говорити не будемо, він комуняка, хоча десь між тими виборами вбили патріота Чорновола. а вже після нього пішли наші гниди - це кучма і його оточення. Після нього українці надивилися знищення економіки і України і вибрали патріота Ющенко. Але гниди робили свою справу, різні ширки, різні фейки і навіть "95 квартал" висміював його, як "Синйор Голодомор" за відкриття архивів про ці події і встановслення пам'ятників по всій Україні. Звичйно фейки і пропаганда, а також зграя бандитів знову привели до влади гниду- януковича. Цей ще більше зливав Укрїну і не підписавши Євровінтеграцію потрапив під протести студентів і разом з донецькими і лугансько-кримськими вирішив їх розігнати силою...Втікав сам до кацапстану в супроводі їх військових. Звичайно знову народ зашумів, тим більше, що після розстріляного Майдану почалася війна і вони вибрали проукраїнського, патріота Порошенко. Про Турчинова писати не буду, хоча він проукраїнський, але його вибирала Рада до фактичних виборів. Гниди знову не зстопоїлися і навіть під час війни обливали брудом Президента, різні фейки і фільм про Голобородьку привів до влади "слуг" гнид. Але ці стали хитріші, а точніше, захопивши всі важелі шахрайсьм способом, відразу одягнулися у вишиванки і стли із папірця читати гарні речі, але робили свою справу гнид - продовжили зливати Україну. Не потрібно багато думати, варто подивитися на найближче оточення Президента - єрмак, риг, татаров-колірований, антимайданівець кат-риг, смірнов-риг, демченко - риг, шурма -риг та інші. Під тиском народу, а сьогодні вже і армії, вони призупинили відкрито зливати Україну, перевзулися в повітрі, бо потрапили під нагляд США і Європейців, але якщо вони гниди, то ніколи не стануть патріотами. Не буде падальник істи зерно, тому, що він падальник. Але що я тут пишу, мудрий нарід подивиться новий фільм "тупопродакшен" шифірів "Мочи из Вова" і вибере когось з оточення Боневтіка, кого їм підсунуть сценаристи. Але по історії змінності гнид на патріотів, як було раніше, після гниди має знову стати патріот.
Кацапські гниди: 1994-2005(2 сроки),янукович 2010-2014, зеленський 2019-2024. Патріоти: Ющенко, 2005-2010, Порошенко, 2014-2019, тож наступним має бути патріот.
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26.11.2023 18:23 Відповісти
Царство Небесне захиснику України. Співчуття побратимам і рідним. За нашу Неньку гинуть найкращі- цвіт нації!!!
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26.11.2023 18:25 Відповісти
Ющенко "блеснул" патриотизмом, когда назначил Януковича премьером. Чего не сделаешь ради любимого кума(Порошенко), которому, Тимошнеко мешала "мутить" патриотичные "сахарные кризисы". Будьте уверены, мягкое президентское кресло, полностью вылечит от патриотизма каждого. Подробнее написал перед президентскими выборами 2019 https://censor.net/ua/forum/3102991/prezidentskie_vybory_v_ukraine_2019_pochemu_nashi_ojidaniya_eto_nashi_problemy
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26.11.2023 19:35 Відповісти
С.У.М.
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26.11.2023 16:06 Відповісти
Схиляю голову.. Співчуття близьким та побратимам Євгена.
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26.11.2023 21:21 Відповісти
Боже... Ще зовсім дитина...
Спочивай з миром, синку.
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27.11.2023 05:10 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Євгена до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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27.11.2023 07:03 Відповісти
 
 