Швейцарія доєдналася до ініціативи "Зерно з України" та виділить понад 3 млн євро
Президент Швейцарії Ален Берсе під час саміту продовольчої безпеки у Києві заявив, що Швейцарія виділить понад 3 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine),
Про це пише Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.
Берсе оголосив, що Швейцарія виділить для Всесвітньої продовольчої програми, яка реалізує ініціативу, 3 млн швейцарських франків – близько 3,1 млн євро.
Він зауважив також, що через агресивну війну РФ близько 11 млн українців потребують допомоги продуктами харчування.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Литва в рамках ініціативи "Зерно з України" до кінця року виділить 2 млн євро. Крім того, 8 млн на транспортування українського зерна до найбідніших країн виділить Швеція.
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Алекс Скела
показати весь коментар26.11.2023 14:22 Відповісти Мені подобається 3
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ігор тарчук
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