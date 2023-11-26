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Швейцарія доєдналася до ініціативи "Зерно з України" та виділить понад 3 млн євро

зерно

Президент Швейцарії Ален Берсе під час саміту продовольчої безпеки у Києві заявив, що Швейцарія виділить понад 3 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine),

Про це пише Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

Берсе оголосив, що Швейцарія виділить для Всесвітньої продовольчої програми, яка реалізує ініціативу, 3 млн швейцарських франків – близько 3,1 млн євро.

Він зауважив також, що через агресивну війну РФ близько 11 млн українців потребують допомоги продуктами харчування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Литва в рамках ініціативи "Зерно з України" до кінця року виділить 2 млн євро. Крім того, 8 млн на транспортування українського зерна до найбідніших країн виділить Швеція.

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Автор: 

зерно (3112) Швейцарія (859)


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Наріду від того - аж ніяк. А от що панські статки не постраждають - сповнює наші серця радістю.
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26.11.2023 14:22 Відповісти
рідня пушкіна аплодує стоячи
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26.11.2023 14:31 Відповісти
Це подали милостиню 🙏зекманді😷
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26.11.2023 14:36 Відповісти
Корисний саміт, гарна ініціатива Швейцарії - Дякуємо!,
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26.11.2023 16:41 Відповісти
це подачка
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26.11.2023 16:56 Відповісти
 
 