За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 20 по 26 листопада Сили оборони України знищили понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив у своєму Telegram-канал заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська за тиждень втратили:

78 танків;

113 бойових броньованих машин;

130 артилерійських систем;

9 РСЗВ

9 установок ППО

168 одиниць автотехніки;

17 одиниць спецтехніки.

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