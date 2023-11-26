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За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 20 по 26 листопада Сили оборони України знищили понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив у своєму Telegram-канал заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська за тиждень втратили:

  • 78 танків;
  • 113 бойових броньованих машин;
  • 130 артилерійських систем;
  • 9 РСЗВ
  • 9 установок ППО
  • 168 одиниць автотехніки;
  • 17 одиниць спецтехніки.

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За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони 01

Автор: 

армія рф (17143) Міноборони (7289) знищення (7114) Павлюк Олександр (216)


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Щоб відновлювати,рашистам потрібно стільки ж виробляти за тиждень...дуже великі сумніви..
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26.11.2023 15:45 Відповісти
 
 