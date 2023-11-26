Ворог періодично обстрілює Херсон, є влучання у Корабельному та Дніпровському районах
Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега періодично обстрілює Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.
Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівка.
Інформація про постраждалих уточнюється.
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