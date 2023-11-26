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Ворог періодично обстрілює Херсон, є влучання у Корабельному та Дніпровському районах

херсон,обстріл

Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега періодично обстрілює Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівка.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні лунають вибухи

Автор: 

обстріл (28156) Херсон (3321)


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