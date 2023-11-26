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Новини Війна
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На Таврійському напрямку спостерігається активність ворожої піхоти, на Авдіївському ЗСУ за добу відбили 23 ворожі атаки

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За тиждень в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" в полон здалося майже 30 росіян. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив  речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Загалом відбулося 42 бойових зіткнення і 709 артилерійських обстрілів. На Авдіївському напрямку відбито 23 атаки. Втрати противника зросли, адже за минулу добу було знищено 639 військовослужбовців ворожої армії, 65% із цієї кількості саме на Авдіївському напрямку. Силам оборони України вдалося знищити 13 одиниць техніки противника, з них три танки, дві бойові броньовані машини та одну артилерійську систему. Також 15 одиниць техніки окупантів було пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

Ворог завдав шість авіаударів керованими авіаційними бомбами з літаків Су-35.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагалися механізованими колонами наступати на Авдіївку, але втратили до 80% техніки та відійшли, - Сили оборони

Автор: 

Таврія (204) Штупун (88)


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Піхота це добре.. це наче в " тір" пішов..
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26.11.2023 15:01 Відповісти
80000 HIMARSів потрібно щоб перемогти, забагато.
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26.11.2023 15:19 Відповісти
Як там авдіївська промзона?
Досить перераховувати "збиті пішаки"!
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26.11.2023 17:13 Відповісти
 
 