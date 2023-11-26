На Таврійському напрямку спостерігається активність ворожої піхоти, на Авдіївському ЗСУ за добу відбили 23 ворожі атаки

За тиждень в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" в полон здалося майже 30 росіян.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Загалом відбулося 42 бойових зіткнення і 709 артилерійських обстрілів. На Авдіївському напрямку відбито 23 атаки. Втрати противника зросли, адже за минулу добу було знищено 639 військовослужбовців ворожої армії, 65% із цієї кількості саме на Авдіївському напрямку. Силам оборони України вдалося знищити 13 одиниць техніки противника, з них три танки, дві бойові броньовані машини та одну артилерійську систему. Також 15 одиниць техніки окупантів було пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

Ворог завдав шість авіаударів керованими авіаційними бомбами з літаків Су-35.

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