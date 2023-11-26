Через негоду заклади освіти на Одещині мінімум на 1 день переходять на дистанційне навчання
У зв’язку з різким погіршенням погодних умов завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти Одещини переходять на дистанційну форму навчання.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.
"Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди, дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
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Температура 0 - +2, мокрий сніг з дощем, вітер шопіпець, на прогнозі погоди пишуть що пориви до 27 м/сек.
Це у місті, що там в степу, тим більше на півночі області, навіть уявляти собі не хочу.
Правда, на завтра обіцяють принаймі трішки слабший вітер, і можливо опадів не буде.
обовʼязково зробити перехід на онлайн, коли у класі більш 10% захворивших на вірус. Тоді інфекції не будуть шириться Україною
ЗДОРОВА НАЦІЯ ПОПЕРШЕ ‼️
https://dumskaya.net/pics/b6/picturepicture_170100651610631746434370_49438.jpg Жінку благополучно доставили до медустанови, де в неї прийняли пологи.Нагадаємо, через снігопад і сильний вітер сьогодні на дорогах області https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-iz-za-snezhnyh-zanosov-za-nes-180453/ua/ сталося майже півсотні ДТП , кілька пасажирських автобусів опинилися в кюветах.
Відео снігової бурі в Одеській області - https://t.me/our_odessa/57541
Як повідомляють кореспонденти «Думської», у житлових будинках світла немає практично повсюдно, при цьому зовнішнє освітлення працює, міський електротранспорт працює.
Пресслужба ДТЕК «Одеські електромережі» каже, що вся справа в обриві повітряних мереж. Зараз наслідки аварії усувають.
Великі районні котельні призупинили роботу.
Причиною цього стали наслідки негоди, повідомили в КП «Теплопостачання міста Одеси».«У зв'язку з складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання», - заявили комунальники.
Тепловики обіцяють перезапустити котельні після відновлення стабільного електропостачання.
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На півдні Одеської області вітер переріс в ураган
Пориви вітру у Вилковому Одеської області досягли рівня 35 метрів на секунду !
Як повідомили синоптики, такий показник було зафіксовано о 16:50 неділі. Це 12 балів за шкалою Бофорта - ураган. Середня швидкість вітру в Придунав'ї зараз становить 25 м/с (десять балів, або сильний шторм).