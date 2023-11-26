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Через негоду заклади освіти на Одещині мінімум на 1 день переходять на дистанційне навчання

школа,освіта,заклади,навчальні

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти Одещини переходять на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

"Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди, дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 листопада київським школам рекомендовано працювати у змішаному форматі через снігопад, - КМДА

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негода (755) Одеська область (3174) школа (2201) дистанційне навчання (134)


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В Одесі зараз така погода, про яку кажуть "Добрий хазяін собаку на вулицю не випустить".

Температура 0 - +2, мокрий сніг з дощем, вітер шопіпець, на прогнозі погоди пишуть що пориви до 27 м/сек.

Це у місті, що там в степу, тим більше на півночі області, навіть уявляти собі не хочу.

Правда, на завтра обіцяють принаймі трішки слабший вітер, і можливо опадів не буде.
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26.11.2023 15:41 Відповісти
Добре що існує онлайн освіта.

обовʼязково зробити перехід на онлайн, коли у класі більш 10% захворивших на вірус. Тоді інфекції не будуть шириться Україною
ЗДОРОВА НАЦІЯ ПОПЕРШЕ ‼️
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26.11.2023 15:51 Відповісти
Так виростають балконні діти,у яких нема ніякого імунітету
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26.11.2023 16:05 Відповісти
І добре, коли є світло, аби нею скористатись... Але багато селищ на Одещині такого задоволення зараз не мають...
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26.11.2023 16:08 Відповісти
В Одеській області рятувальники витягли зі снігових заметів швидку з породіллею Швидку допомогу з жінкою, у якої почалися пологи, витягли із снігових заметів у Білгород-Дністровському районі у неділю, 26 листопада.Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, рятувальники супроводжували карету швидкої допомоги та по дорозі ще кілька разів витягували із кучугур.

https://dumskaya.net/pics/b6/picturepicture_170100651610631746434370_49438.jpg Жінку благополучно доставили до медустанови, де в неї прийняли пологи.Нагадаємо, через снігопад і сильний вітер сьогодні на дорогах області https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-iz-za-snezhnyh-zanosov-za-nes-180453/ua/ сталося майже півсотні ДТП , кілька пасажирських автобусів опинилися в кюветах.

Відео снігової бурі в Одеській області - https://t.me/our_odessa/57541
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26.11.2023 17:20 Відповісти
Більша частина центру Одеси залишилася без світла через негоду
Як повідомляють кореспонденти «Думської», у житлових будинках світла немає практично повсюдно, при цьому зовнішнє освітлення працює, міський електротранспорт працює.
Пресслужба ДТЕК «Одеські електромережі» каже, що вся справа в обриві повітряних мереж. Зараз наслідки аварії усувають.
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26.11.2023 17:42 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075289191924&ref=embed_comment В Одесі призупинили роботу великих котелень

Великі районні котельні призупинили роботу.
Причиною цього стали наслідки негоди, повідомили в КП «Теплопостачання міста Одеси».«У зв'язку з складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання», - заявили комунальники.
Тепловики обіцяють перезапустити котельні після відновлення стабільного електропостачання.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075289191924&ref=embed_comment

На півдні Одеської області вітер переріс в ураган
Пориви вітру у Вилковому Одеської області досягли рівня 35 метрів на секунду !
Як повідомили синоптики, такий показник було зафіксовано о 16:50 неділі. Це 12 балів за шкалою Бофорта - ураган. Середня швидкість вітру в Придунав'ї зараз становить 25 м/с (десять балів, або сильний шторм).
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26.11.2023 19:51 Відповісти
 
 