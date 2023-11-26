Через негоду заклади освіти на Одещині мінімум на 1 день переходять на дистанційне навчання

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти Одещини переходять на дистанційну форму навчання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

"Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди, дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

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