Президент Латвії Рінкевичс: ЄС має відкласти продаж боєприпасів до третіх країн, краще надати їх Україні
ЄС має відкласти продаж боєприпасів до третіх країн, якщо їх можна передати Україні, адже більшість покупців ЄС не мають активної війни на своїй території.
Про це президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — переконаний Рінкевичс.
За словами президента Латвії, для цього європейські інституції мають працювати разом із деякими державами.
"Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Росії", — зазначив глава держави.
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Слушно!
Не до самого пана Пезидента: а що - ця думка не могла прийти раніше до кмітливих європейських макітр?