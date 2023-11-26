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Президент Латвії Рінкевичс: ЄС має відкласти продаж боєприпасів до третіх країн, краще надати їх Україні

рінкевичс,едгарс

ЄС має відкласти продаж боєприпасів до третіх країн, якщо їх можна передати Україні, адже більшість покупців ЄС не мають активної війни на своїй території.

Про це президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив  в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — переконаний Рінкевичс.

За словами президента Латвії, для цього європейські інституції мають працювати разом із деякими державами.

"Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Росії", — зазначив глава держави.

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боєприпаси (2260) Латвія (1341) Євросоюз (13300) допомога і підтримка (1154) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+11
Дуже влучна і розумна ідея Президента Латвії Ринкевічса👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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26.11.2023 16:20
+6
100%. Как и то, что мы должны не клянчить боеприпасы, а производить их сами.
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26.11.2023 16:21
+6
Країни Балтії більш проукраїнські, аніж наша влада.
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26.11.2023 16:40
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Дуже влучна і розумна ідея Президента Латвії Ринкевічса👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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26.11.2023 16:20 Відповісти
100%. Как и то, что мы должны не клянчить боеприпасы, а производить их сами.
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26.11.2023 16:21 Відповісти
От так під час тривоги , до сховищь у КYIVi , по черзі всіх західних міністрів , і справа зрушіть швиденько з місца , зброю знайдуть , пора вже зрозуміти на Заході ,шо півень близько ,може здьобнути
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26.11.2023 16:25 Відповісти
Може й так,),
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26.11.2023 16:36 Відповісти
Півень не дзьобне.А от пєтух,може
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26.11.2023 16:45 Відповісти
Країни Балтії більш проукраїнські, аніж наша влада.
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26.11.2023 16:40 Відповісти
Наші кажуть що зброї дуже мало...
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26.11.2023 16:42 Відповісти
Дякуємо, пане Президенте.
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26.11.2023 16:43 Відповісти
ЄС має відкласти продаж *********** до третіх країн, якщо їх можна передати Україні, адже більшість покупців ЄС не мають активної війни на своїй території

Слушно!
Не до самого пана Пезидента: а що - ця думка не могла прийти раніше до кмітливих європейських макітр?
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26.11.2023 17:19 Відповісти
Та ясна річ шо дякуємо 🙂, але галас по зброї треба піднімати ... бо є ті, на Заході , які вже починають буксувати серьозно , чи то примус включають, до переговорів , допомагаючи ОПі , чи розуміють шо зеленський таки лох обнюханий, та з ним справи мати, не цікаво
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26.11.2023 17:19 Відповісти
Таке відчуття, що зараз тільки прибалти за Україну в усіх інстанціях сраку рвуть, а всім іншим уже по барабану.
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26.11.2023 17:35 Відповісти
Йому мабуть забули сказати,що ЄС зараз це орбан і фіцо ,на решту вони вже поклали !!
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26.11.2023 19:47 Відповісти
Та ну, таке! Там - продаж, а там - просто "передати"! Скільки бабосів втрачається! Хто ж від них відмовиться! Адже в ЄС не стріляють і не ********. Поки що...
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27.11.2023 08:40 Відповісти
 
 