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В окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад 1,5 тисячі людей, - голова МВА Орлов

енергодар

У тимчасово окупованому Енергодарі через катівні рашистів пройшли понад 1,5 тисячі людей. У місті таких місць десятки.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ. 

"Катівні є. Якщо брати публічні, де, всі, хто лишаються в місті, знають, де знаходяться люди, то їх дві. Це приміщення колишнього Управління СБУ і Національної поліції. Там вони розміщують публічні катівні, куди дозволяють приходити знайомими і родичам, заносити ліки. Якщо брати загальну чисельність, то їх близько десяти. Частина з них знаходиться на території промислової зони атомної та теплової станції, а частина – в місті", - зазначив Орлов.

За його словами, через ці катівні пройшли понад 1,5 тис. людей. Постійно там утримують близько 100 осіб.

Орлов додав, що на співпрацю з окупантами пішли до 5% освітян і представників місцевої влади.

За його даними, Енергодар залишили 70-80% місцевих жителів. Зараз у місті проживають близько 10 тис. людей.

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окупація (6652) катування (597) воєнні злочини (1842) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+4
Бо касап від слова гімно..
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26.11.2023 17:22
+4
От чому рашисти узяли за пів години те місто, там було лише 10% справжніх українців😒
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26.11.2023 17:28
+2
Росіяни вміють шантажувати. Бази бувших військових, активістів і інших потенційних ворогів для себе вони теж мали одразу в своєму розпорядженні. Звичайно є негідники, але вище вказаних причин досить щоб і без місцевих колаборантів впоратися.
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26.11.2023 17:29
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Звичайний російський нацизм!
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26.11.2023 17:20 Відповісти
Нацизм російським не може бути, бо в них нації не має.
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26.11.2023 17:39 Відповісти
Можете називати російським імперським нацизмом.
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26.11.2023 18:10 Відповісти
А імперська нація хто, макшанє? - не імперія, а російськомовний сброд.
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26.11.2023 18:36 Відповісти
Не заморочуйтесь!
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26.11.2023 18:50 Відповісти
Дуже важливо називати речі своїми іменами.
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26.11.2023 18:52 Відповісти
Називайте!
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26.11.2023 19:13 Відповісти
Назвав.
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26.11.2023 19:16 Відповісти
ОК!
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26.11.2023 19:19 Відповісти
Бо касап від слова гімно..
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26.11.2023 17:22 Відповісти
Росіяни вміють шантажувати. Бази бувших військових, активістів і інших потенційних ворогів для себе вони теж мали одразу в своєму розпорядженні. Звичайно є негідники, але вище вказаних причин досить щоб і без місцевих колаборантів впоратися.
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26.11.2023 17:29 Відповісти
Гражданіт це ти👉
А то рашиські рагулі
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26.11.2023 17:31 Відповісти
Це з "новин" від бабок під під'їздом, чи напряму від скабєєвой?
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26.11.2023 17:34 Відповісти
От чому рашисти узяли за пів години те місто, там було лише 10% справжніх українців😒
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26.11.2023 17:28 Відповісти
Ти там був,звіздун?Город 4 кв.км.На третю добу окупанти розмістили декілька батарей гаубиц на горі за 5км навпроти атомной станції.Три рази озброєні колонни намагались зайти в місто.Люди натовпом стояли на в'їзди.В останній штурм почали стріляти по беззбройних людях. Опір робили декілька десятків нацгвардейців-охоронців зі стрілецкой зброей,яки мали пару рпг.Воні тримались з вечора до ранку,підбили танк біля станції,та ще шось.Через добу після штурму,город вийшов прощатися з загиблими гвардейцами.Орки не втручалися...
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26.11.2023 23:40 Відповісти
Можливо там їх допитували, за кого він голосував на виборах 2019.
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26.11.2023 17:49 Відповісти
Уроди дивані.
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26.11.2023 18:20 Відповісти
Коли розказують про піторський бєспрєдєл на окупованих територіях, чомусь не згадують того, хто розміновував чонгар, хто не готувався до війни, а їздив по Буковелях і розповідав про шашлики. Саме ця тварюка винна у десятках тисячах смертей українців. Однак зараз не на часі критикувати владу, а то путін нападе.
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26.11.2023 21:49 Відповісти
Куди подівся баталіон НГУ який охороняв ЗАЕС? У відпустку пішов чи як?!
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27.11.2023 09:20 Відповісти
 
 