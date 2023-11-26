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Новини
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На сьогодні в Авдіївці залишаються 1336 мешканців, кількість охочих евакуюватися зменшилася, - голова МВА Барабаш

авдіївка

В Авдіївці на Донеччині зменшилася кількість місцевих жителів, які хочуть евакуюватися, сьогодні вдалося вивезти 4. Наразі в місті перебуває 1336 людей.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триває евакуація. Трішки зменшилася кількість людей, які мають бажання виїжджати. Сьогодні, не дивлячись ні на що, нам вдалося вивезти з міста чотири людини. Станом на зараз в місті залишаються 1336 людей. На завтра трохи більше людей планується евакуювати. Будемо дивитися на безпекову ситуацію", - зазначив Барабаш.

За його словами, ворог ще більше обстрілює евакуаційну дорогу та застосовує FPV-дрони. Наразі є три групи волонтерів, які допомагають людям виїжджати з міста.

Барабаш додав, що в місто завозять продукти харчування, резервів яких наразі вистачає. Натомість чисту воду доставляють лише для об’єктів критичної інфраструктури та волонтерського пункту, а забезпечити нею містян поки немає можливості. Люди використовують воду зі свердловин, бо іншого варіанту немає.

Дивіться: Мінометники відпрацювали по позиціях окупантів під Авдіївкою. ВIДЕО

евакуація (2297) Донецька область (8278) Авдіївка (2341)


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Топ коментарі
+10
Ждуни, ***.
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26.11.2023 17:54
+8
Хто там залишився - "ждуни срюзкаГА міра".
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26.11.2023 17:56
+7
Яких ще бажаючих? Просто вивезіть їх і все. Чи вам потрібні добровільні навідники для росіян серед місцевих?
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26.11.2023 17:54
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Яких ще бажаючих? Просто вивезіть їх і все. Чи вам потрібні добровільні навідники для росіян серед місцевих?
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26.11.2023 17:54 Відповісти
Ждуни, ***.
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26.11.2023 17:54 Відповісти
Ептель, там ще й люди досі живуть... Там же Сайлент Хілл зараз
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26.11.2023 17:55 Відповісти
Хто там залишився - "ждуни срюзкаГА міра".
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26.11.2023 17:56 Відповісти
Дітей вже вивезли
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26.11.2023 18:07 Відповісти
Дітей потрібно забирати силою. Ці люди безвідповідальні
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26.11.2023 18:00 Відповісти
Так дітей вже вивезли
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26.11.2023 18:08 Відповісти
чому одразу ждуни..? мені впадло в сорок кудись переїжджати, в європу наприклад. А людям похилого віку які вже чекають відходу у вічність, тим паче
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26.11.2023 18:02 Відповісти
Так хай відходять! Хто заважає??! Ні! Вони чекають на кацапську падаль!
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26.11.2023 19:10 Відповісти
Автор правельно висловився👍 Для нас українців вони просто мешканці.
Хтось хоче заперечити?
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26.11.2023 18:02 Відповісти
А тих, нехай вивозять відразу на раССєю.
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26.11.2023 18:03 Відповісти
Так "освободителей" чи окупантів?
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26.11.2023 18:22 Відповісти
100% чекають своїх...
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26.11.2023 18:15 Відповісти
Там можна вижити тільки в бункері..
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26.11.2023 18:16 Відповісти
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26.11.2023 18:28 Відповісти
А про стан з промзоною повідаєте чи і далі мізки пудритимете?
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26.11.2023 18:35 Відповісти
Чому? Може чекають на рашистів? Якщо так, нехай здохнуть підобстрілами смердючих "визволітелів"
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26.11.2023 19:51 Відповісти
Это останется вся администрация местного совета,ровно 73 процента
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26.11.2023 23:00 Відповісти
СБУ надо пройти по адресам, и если там не одинокий лежажий больной, можно смело возбуждать дела за коллаборационизм и шпионаж.
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26.11.2023 23:43 Відповісти
Ждуны и наводчики .....
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27.11.2023 06:08 Відповісти
 
 