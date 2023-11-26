Сили оборони протягом 25 листопада відбили атаки росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 26 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Триває шістсот сорок перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень. Ворог завдав 33 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ударних БпЛА.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Середина-Буда. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Семенівка, Клюси, Єліне Чернігівської області; Волфине, Середина-Буда, Басівка, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Гранів, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаційного удару біля Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби російські окупанти застосували 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", усі знищено, - Генштаб

На Бахмутському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. Завдав авіаційних ударів поблизу Богданівки, Кліщіївки, Торецька, Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 24 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сєверне, Нетайлове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 4 атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ЗСУ відбили понад 50 атак ворога на 6 напрямках, - Генштаб

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Старомайорське та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Левадне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

На Херсонському противник обстріляв з артилерії місто Херсон. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 25 листопада авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження окупантів, 4 артилерійських засоби та склад, - Генштаб

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 25 листопада Сили оборони відбили атаки росіян на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, - Генштаб