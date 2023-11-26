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Протягом доби ворог завдав 33 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з РСЗВ по території України, - Генштаб ЗС

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Протягом доби ворог завдав 33 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям ЗСУ та населеним пунктам України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Ворог завдав 33 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні. 

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Генштаб ЗС (6470) обстріл (28156)


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