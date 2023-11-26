Ввечері 26 листопада через негоду перекрито рух автівок трасою Одеса - Київ, - ОВА
Через негоду з 19:30 26 листопада на попередньо чотири години перекрито рух усіх транспортних засобів на автотрасі М05 Київ – Одеса на ділянках км 274-435 - км 466-700.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Одеська ОВА.
У повідомленні зазначається: "У звʼязку з погіршенням погодних умов, з 19:30 діє заборона руху усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення
М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700.
Орієнтований час заборони руху 4 години. Інформація про зняття заборони та відповлення руху автотрапспорту буде надана додатково".
Також в ОВА закликали водіїв перечекати негоду вдома.
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Великі районні котельні призупинили роботу.
Причиною цього стали наслідки негоди, повідомили в КП «Теплопостачання міста Одеси».«У зв'язку з складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання», - заявили комунальники.Тепловики обіцяють перезапустити котельні після відновлення стабільного електропостачання.
Більша частина центру Одеси залишилася без світла через негоду.
На півдні Одеської області вітер переріс в ураган
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Але воду дійсно відключали, хвилин 15 як знову пустили.
На вулицю ну його нафіг виходити!