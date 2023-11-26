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Новини
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Ввечері 26 листопада через негоду перекрито рух автівок трасою Одеса - Київ, - ОВА

снігопад

Через негоду з 19:30 26 листопада на попередньо чотири години перекрито рух усіх транспортних засобів на автотрасі М05 Київ – Одеса на ділянках км 274-435 - км 466-700.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Одеська ОВА.

У повідомленні зазначається: "У звʼязку з погіршенням погодних умов, з 19:30 діє заборона руху усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення
М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700.

Орієнтований час заборони руху 4 години. Інформація про зняття заборони та відповлення руху автотрапспорту буде надана додатково".

Також в ОВА закликали  водіїв перечекати негоду вдома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду перекрито рух на автодорозі Одеса-Рені для всіх видів транспорту. ВIДЕО

Автор: 

негода (755) Одеська область (3174) траса (83)


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Там у Чорному морі добрячий шторм.Шторм століття.До 10 балів.Насувається на Крим.Може мостік змиє.Держимо кулачки.
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26.11.2023 20:43 Відповісти
В Одесі призупинили роботу великих котелень
Великі районні котельні призупинили роботу.
Причиною цього стали наслідки негоди, повідомили в КП «Теплопостачання міста Одеси».«У зв'язку з складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання», - заявили комунальники.Тепловики обіцяють перезапустити котельні після відновлення стабільного електропостачання.
Більша частина центру Одеси залишилася без світла через негоду.

На півдні Одеської області вітер переріс в ураган
Пориви вітру у Вилковому Одеської області досягли рівня 35 метрів на секунду !
Як повідомили синоптики, такий показник було зафіксовано о 16:50 неділі. Це 12 балів за шкалою Бофорта - ураган. Середня швидкість вітру в Придунав'ї зараз становить 25 м/с (десять балів, або сильний шторм).
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26.11.2023 20:46 Відповісти
Ніфіга собі. Мій батько, киянин, служив на субмарині 654-го проекту "Букі" або за класифікацією НАТО "Фокстрот". Мешкали ми у місті Полярний. Там вітругани були, що одного разу скло звичайне у дерев'яній рамі просто вичавило тиском вітра
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26.11.2023 20:56 Відповісти
Ну так - є проблеми. Декілька разів мигало світло, але таки не виключали.

Але воду дійсно відключали, хвилин 15 як знову пустили.

На вулицю ну його нафіг виходити!
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26.11.2023 20:59 Відповісти
На Черном море критическая непогода. Критическая - не фигура речи, высота волн может достигать 9 и даже 10 метров, хотя ранее считалось, что максимальная высота волн в Черном море не может превышать 8 метров. Под ударом Крым и все Черноморское побережье Кавказа. Очень сильный ветер, ночью удар достигнет побережья. В Крыму завтрашний день объявлен нерабочим, в ряде городов Краснодарского края отменены занятия в школах. (c)
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26.11.2023 21:21 Відповісти
Мо' мостік змиє?
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26.11.2023 21:27 Відповісти
Може, дай Боже, з мостіком кірдик буде.
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26.11.2023 21:42 Відповісти
Так, щось на півдні коїться якась повна дупа. А хлопці у отих окопах, по пояс, - це ж повний піз..дець. А отий, ****, новий міністр мо, тіки створює якийсь комітет, для, ****, обговорення потреби у будівництві другої та третьої ліній оборони. Та скіки хлопці отак витримаєть на фронті. От жеж мудрили - обрали гнидку - а вона все нищить і нищить і нищить...
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26.11.2023 21:50 Відповісти
По поводу МО так это к оппозиции, голосишки они то за него дали. Вот теперь пусть и разделяют ответственность. А то привыкли, я не я, это он сам пришел.
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26.11.2023 22:23 Відповісти
 
 