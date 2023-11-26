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Новини
2 022 14

Через негоду 26 листопада залишилися без світла 400 населених пунктів у 10 областях, - Зеленський

снегопад

Станом на вечір 26 листопада близько 400 населених пунктів у десяти областях залишилися без світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. 

"Сьогодні на значній території України надзвичайно складні погодні умови. Особливо складно в південних регіонах", - заявив він.

За його словами, наразі працюють і працюватимуть цілодобово підрозділи ДСНС України, Національна поліція, комунальні служби та місцева влада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 26 листопада через негоду перекрито рух автівок трасою Одеса - Київ, - ОВА

"Я прошу всіх громадян України в районах, де панує негода: будь ласка, будьте максимально обережними. За потреби, будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, Національної поліції, до інших наших державних і комунальних структур", - заявив він.

Зеленський додав, щойно буде можливо, енергетики відновлять подання електрики всім містам і селам, у яких через негоду зараз є тимчасове знеструмлення.

"Станом на цей час це близько 400 населених пунктів у десяти областях. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби. На дороги, де це потрібно, виведено спецтехніку", - заявив президент.

Він подякував всім, хто і зараз задіяний, і завтра працюватиме, щоб захистити від цієї негоди й щоб якнайшвидше повернути нормальне життєзабезпечення всім українським громадам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 листопада школи Київщини працюватимуть дистанційно через негоду

Автор: 

Зеленський (23642) негода (755)


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Топ коментарі
+9
Як нема про,що говорити то все про погоду!!!!!!!!!!
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26.11.2023 21:41
+5
Грьобаний Подякун! Не відстанеш від Залужного, тобі пісда.
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26.11.2023 21:56
+2
Клован не актор. Навіть не третьосортний.
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26.11.2023 21:57
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Як нема про,що говорити то все про погоду!!!!!!!!!!
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26.11.2023 21:41 Відповісти
Hey, du, drittklassiger Künstler und Clown, geh weg.
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26.11.2023 21:46 Відповісти
Клован не актор. Навіть не третьосортний.
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26.11.2023 21:57 Відповісти
не втомились сьогодні? як ми тут без вас ....вертайцтесь та коментуйте наживо
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26.11.2023 22:01 Відповісти
Я навряд чи зможу повернутися. Хоч і працюю, але здоров'я вже не зовсім те. Хоч помру в нормальних умовах.

Писати коментарі не важко і я не багато пишу.
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26.11.2023 22:45 Відповісти
Грьобаний Подякун! Не відстанеш від Залужного, тобі пісда.
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26.11.2023 21:56 Відповісти
Граф Дякула такий..
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26.11.2023 21:58 Відповісти
Соромлюсь спитати: а куди поділися ті кошти, що Шмигаль з опівським КМУ виділив на захист об'єктів енергетичної інфраструктури, якщо сильних обстрілів від московитів ще не було, а дефіцит електрики та проблеми з енергопостачанням вже є? І це ще морозів сильних не було!
А! Розумію! Це ж Держспецзв'язку координувало дії по захисту цих об'єктів, а там сиділи крадії (як з'ясувалося)
Те, що керівництво Держспецзв'язку було призначене з ОПи і розкрадало бюджет ще з 2019-го - то таке. Зате є привід волати: "Захід, дай гроші!"
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26.11.2023 22:07 Відповісти
Село - невеликі і невисокі стовпи - тонкі проводи - сильний вітер = електрики немає ( вище наведена схема працює в любій країні світу ).
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26.11.2023 22:45 Відповісти
В зв'язку з знеструмленням 400 населених пунктів в наслідок негоди ми розробили комплексний план з додаткового підняття тарифів для бізнесу та населення і просимо його підтримати. - "Укренерго".
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26.11.2023 22:24 Відповісти
В связи с безмозглым принятием и подписканем рынка эл. энергии и газа терпите повышение тарифов. Головой раньше нужно было думать, а не кричать ура, мы в рынке.
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26.11.2023 22:28 Відповісти
Полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра - росСМИ

Тем временем Севастополь и Евпатория уходят под воду. Местные жители стоят на крышах домов, включают фонарики, чтобы их заметили МЧСники.
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26.11.2023 23:13 Відповісти
Чи через негоду?
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27.11.2023 00:08 Відповісти
 
 