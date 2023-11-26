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Новини
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В Одеській і Миколаївській області через штормову погоду ввечері 26 листопада перекрито низку доріг, - Мінінфраструктури

киев,снегопад

В Одеській і Миколаївській областях перекрили ще кілька ділянок доріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі в неділю 26 листопада заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Через сніг, погану видимість і сильний вітер на автодорозі М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700 із 19:30 заборонено рух для всіх видів транспорту. Приблизно на 4 години", - написав він.

Так само Найєм поінформував, що з 20:00 заборонено рух:

М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів);

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 - км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);

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Р-75 КПП "Тимковс" - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка, (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв - Доманівка - Берізки, км 120+000 - км 173+204 (від смт Доманівка - смт

T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Єланець - Нова Одеса, км 0+000 - км 70+000 (від а/д H-24 – смт

Т-15-04 Первомайськ - Новоукраїнка, км 1+441 - км 29+445 (в межах Миколаївської області).

"Про відновлення руху повідомимо", - додав Найєм.

Він також закликав усіх водіїв до обережності, не виїжджати з дому без крайньої необхідності, а перечекати несприятливі погодні умови.

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негода (755) снігопад (466)


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Одеса під час снігопаду
Відео - https://t.me/our_odessa/57582?single
https://t.me/our_odessa/57576?single
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26.11.2023 22:38 Відповісти
В Одесі кожну зиму як випадає сніг так катастрофа.
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26.11.2023 22:39 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075289191924&ref=embed_comment

В Одесі через негоду виникли перебої з водою
Відсутність водопостачання в низці районів Одеси пов'язана з негодою. Пресслужба «Інфоксводоканалу» повідомляє, що через стрибки напруги і відключення електроенергії насосне обладнання вимикається кожні десять хвилин і не може працювати стабільно.
«Для відновлення водопостачання переважну більшість насосних станцій було переведено на роботу від генераторів. Однак значна потужність і технологічні умови роботи деяких насосних станцій не дають можливості використання на них джерел автономного живлення. Очікуємо найближчим часом покращення електропостачання та стабілізації тиску води», - зазначається в повідомленні.
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26.11.2023 23:18 Відповісти
В північній частині Одеси через негоду впала труба котельні, без теплопостачання залишилась ця частина міста.
https://t.me/our_odessa/57583
https://t.me/our_odessa/57584
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26.11.2023 23:47 Відповісти
У нас в Сумской наверное немного получше ситуация... Но за ночь наметет не мало. Еще и завтра целый день обещают снег.
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26.11.2023 22:43 Відповісти
 
 