Глава комітету розвідки Конгресу США Тернер сумнівається, що Конгрес зможе схвалити нову допомогу Україні до кінця року
Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Тернер заявив, що нову американську допомогу Україні та Ізраїлю буде важко ухвалити до кінця року. Причиною він називає політику Білого дому щодо південних кордонів.
Про це Тернер заявив в ефірі програми "Meet the Press", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Я думаю, що буде дуже важко зробити це до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону", - заявив Тернер.
Він вважає, що "Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що кордон повернеться до попереднього стану". За його словами, це може включати обмеження в'їзду шукачів притулку через мексиканський кордон.
Видання зазначає, що республіканці в Конгресі прагнуть пов'язати своє схвалення іноземної військової допомоги з більш жорсткою прикордонною політикою після того, як президент Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, який продовжив фінансування уряду США до початку наступного року.
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Дай Боже їм всім мудрості в рішеннях.
Бо якщо промахнуться то в Європі будуть проблеми з кордонами і мільйонами біженців з України.
Никак не понимаю, почему большинство "квартала" выглядит как сбежавшие из клетки обезьян. Где они таких рож собирает?
Какое дело США до Европы? Разве что впарить им свой газ и прочие товары.
Ви під впливом @бломарафону?? Воно триматись за владу до останнього буде. Ще буде політичного захисту випрошувати.
Ви тут пропадаєте цілодобово. Не треьа про книжки гнати))
Нас гарно кидають... без вчасної допомоги скільки наших військових поляже на сході?
якщо американцям довести, що трампісти-республіканці хочуть не надавати Україні допомоги і це призведе до капітуляція програшу у війні України і відновленню СССР. В наступній війні за участю США і РФ їм прийдеться вже подихати самим і у цьому винні будуть Трамп і його посіпаки.
На початку війни наша влада вела перемовини щодо мирної угоди на умовах РФ? якщо не буде зброї, грошей і кому воювати, схожі перемовини відновлять.
Просто весь цей спротив, всі ці смерті людей, все це стає марним і безглуздим, безперспективним для нас... дадуть гроші в нас є шанс вистояти не дадуть держава зникне... і жодних гарантій пуста гра нашими життями...
- *******! - сказав четвертий син. (с)
Сміття з Латинської Америки, яке безперервно йде через відкриті південні кордони США - це майбутні виборники демократів, це майбутня постійна більшість демократів у Конгресі США, це джокер демократів. Це означає практично вічну владу в майбутньому. За це демократи продадуть і Ізраїль, і Україну.