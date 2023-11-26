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Новини Допомога Україні
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Глава комітету розвідки Конгресу США Тернер сумнівається, що Конгрес зможе схвалити нову допомогу Україні до кінця року

сша,конгрес

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Тернер заявив, що нову американську допомогу Україні та Ізраїлю буде важко ухвалити до кінця року. Причиною він називає політику Білого дому щодо південних кордонів.

Про це Тернер заявив в ефірі програми "Meet the Press", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Я думаю, що буде дуже важко зробити це до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону", - заявив Тернер.

Він вважає, що "Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що кордон повернеться до попереднього стану". За його словами, це може включати обмеження в'їзду шукачів притулку через мексиканський кордон.

Видання зазначає, що республіканці в Конгресі прагнуть пов'язати своє схвалення іноземної військової допомоги з більш жорсткою прикордонною політикою після того, як президент Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, який продовжив фінансування уряду США до початку наступного року.

Також читайте: Чехія компенсуватиме брак зброї для передачі Україні видачею комерційних ліцензій приватним компаніям, - голова Міноборони Чернохова

Конгрес США (1222) США (22395) допомога і підтримка (1154)


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Топ коментарі
+26
***** красава. Даже американских пид..ов переиграл. Играйте дальше в свою недодемократию. Готовьтесь к новому Перл Харбору. У нас 73% дебилов, которые себя и других похоронили. Но и в США таких же в достатке. Тираны рулят
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26.11.2023 22:52
+16
Дякую зелі.
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26.11.2023 22:55
+15
Ленд-лиз закончился 30 сентября и никто его не будет продлевать, увы
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26.11.2023 22:52
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Вопрос к тем, кто действительно в теме: ленд-лиз зависит от ежегодного одобрения в Конгрессе или это уже автоматический механизм?
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26.11.2023 22:51 Відповісти
Ленд-лиз закончился 30 сентября и никто его не будет продлевать, увы
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26.11.2023 22:52 Відповісти
Вот, нашел: в проекте оборонного бюджета США на 2024 год есть поправка о продлении действия ленд-лиза.
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27.11.2023 01:47 Відповісти
Може хтось знає, який результат розгляду петиції від 22 червня 2023 року, яка набрала більше 25000 підписів громадян України?

https://petition.president.gov.ua/petition/196764
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27.11.2023 02:03 Відповісти
Закон действовал до 01 октября. Теперь уже все. Спасибо демократам
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26.11.2023 22:53 Відповісти
спасибо байдену
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26.11.2023 23:40 Відповісти
У нас все видосики без ленд-лиза
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26.11.2023 23:21 Відповісти
А от я не сумніваюсь, не буде допомоги.
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26.11.2023 22:51 Відповісти
Дякую зелі.
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26.11.2023 22:55 Відповісти
а він причому? шо, це він налаштовує трампістів проти України та гонить товпи мігрантів через Мексику?
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26.11.2023 23:02 Відповісти
У домогосподарок бувають свої скриті мотиви )))
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26.11.2023 23:07 Відповісти
Боже мій , не дивно що в нас 73 відсотків проголосували за мавпу
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26.11.2023 23:25 Відповісти
А при тому, що не було заявок еа ленд ліз, яку має робити влада.
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26.11.2023 23:26 Відповісти
З ручніка зніміться, запрос від їхнього президента має бути а не від нашого, Байден рахує що і так норм
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27.11.2023 00:05 Відповісти
Відповідаю. Запрос по ленд-лізу це воно мало зробити
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27.11.2023 01:35 Відповісти
его выберали не американцы и даже касапы, а " 73% хуже не будет"да и безуглу с арахамией дубинским, кивой , бужинским и медведчуком.
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26.11.2023 23:33 Відповісти
у свідків ****** як завжди, на все є відповідь хто вс рав ся,? невістка. чи не так?
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27.11.2023 08:08 Відповісти
***** красава. Даже американских пид..ов переиграл. Играйте дальше в свою недодемократию. Готовьтесь к новому Перл Харбору. У нас 73% дебилов, которые себя и других похоронили. Но и в США таких же в достатке. Тираны рулят
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26.11.2023 22:52 Відповісти
Якщо демократію переграє якесь всрате ***** з "підерської подворотні" то в мене для демократичного світу дуже погані новини...
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27.11.2023 00:42 Відповісти
У мене ще хреновіші новини особисто для вас: ви відповідаєте руськоязичному коменту. Повний триндець
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27.11.2023 01:40 Відповісти
Це його особиста думка вважаю.

Дай Боже їм всім мудрості в рішеннях.

Бо якщо промахнуться то в Європі будуть проблеми з кордонами і мільйонами біженців з України.
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26.11.2023 22:52 Відповісти
І США все одно прийдеться втрутитися.
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26.11.2023 22:53 Відповісти
Хто там втрутиться? Трамп ***********?
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26.11.2023 22:55 Відповісти
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26.11.2023 22:57 Відповісти
А Джонсонюк про это знает?

Никак не понимаю, почему большинство "квартала" выглядит как сбежавшие из клетки обезьян. Где они таких рож собирает?
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26.11.2023 23:59 Відповісти
це ти про себе? цілий день строчиш пости.... немає чим зайнятись?
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26.11.2023 22:56 Відповісти
А ви цілий день вивчаєте мої коментарі? Чи як ви дійшли до висновку що я цілий день пишу?
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26.11.2023 22:57 Відповісти
Европе будут проблемы с границами и миллионами беженцев из Украины.

Какое дело США до Европы? Разве что впарить им свой газ и прочие товары.
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07.02.2024 18:48 Відповісти
Не потрібно самим себе демотивувати. Емоції тільки заважають приймати правильні рішення.
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26.11.2023 22:56 Відповісти
Тонкий натяк для зеленського щоб йшов у відставку ...за станом здоров'я ...працювати з дермаком та татаровим на чолі з зеленим мудилом, ніхто не хоче ...одна надія на передачу влади добровільно військовим...тому мабуть ОПа випустила на фас безумну
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26.11.2023 22:58 Відповісти
і шо, сьогодні піде, а завтра проголосують допомогу? де ви такі беретесь?
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26.11.2023 23:04 Відповісти
Передача влади за станом здоров'я у Констітуції, на це треба час ...але передача влади військовим , це вже прискоренний варіант ...голосувати НЕ ТРЕБА
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26.11.2023 23:11 Відповісти
Передача влади -----КОМУ???
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27.11.2023 08:45 Відповісти
Та не буде добровільної передачі!

Ви під впливом @бломарафону?? Воно триматись за владу до останнього буде. Ще буде політичного захисту випрошувати.
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26.11.2023 23:05 Відповісти
Нема в мене телевізору а ні в Уні а ні у Німеччині , я читаю книжки і в них теж нема нічого нового
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26.11.2023 23:08 Відповісти
До чого тут телевізор?

Ви тут пропадаєте цілодобово. Не треьа про книжки гнати))
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26.11.2023 23:12 Відповісти
Я пенсіонерка...та ще і вільний художник , роблю те що хочу майже все своє житт'я навіть займаюся спортом
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26.11.2023 23:15 Відповісти
Все своє життя вільна пенсіонерка худажник..то діагноз. Вам до безумної.
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26.11.2023 23:52 Відповісти
А ви ще та шифрована тьотя мотя ,ви тут на цензорі пробуїте рулити погодою...? Не напрягайтеся , я маю вас на увазі
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27.11.2023 00:21 Відповісти
Походу вас скломой вже догнав.
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27.11.2023 00:35 Відповісти
Коли коту нема шо робити , він яйця миє...вгамуйся .....
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27.11.2023 00:39 Відповісти
Самокритика - то ваше все.
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27.11.2023 00:41 Відповісти
Спати лягай
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27.11.2023 00:48 Відповісти
Не кажи що мені робити, і я не скажу - куди тобі йти.
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27.11.2023 00:52 Відповісти
Справа не в зе... але позорище воно всесвітньє
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27.11.2023 00:17 Відповісти
Теперь можете делать выводы кто организовал атаку террористов ХАМАС на Израиль.
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26.11.2023 22:58 Відповісти
Респи вимагали представити стратегію під що будуть виділятись кошти, мабуть цього ще не було зроблен
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26.11.2023 23:12 Відповісти
Тобто смерті наших воєнних на сході можуть зачекати...
Нас гарно кидають... без вчасної допомоги скільки наших військових поляже на сході?
якщо американцям довести, що трампісти-республіканці хочуть не надавати Україні допомоги і це призведе до капітуляція програшу у війні України і відновленню СССР. В наступній війні за участю США і РФ їм прийдеться вже подихати самим і у цьому винні будуть Трамп і його посіпаки.
На початку війни наша влада вела перемовини щодо мирної угоди на умовах РФ? якщо не буде зброї, грошей і кому воювати, схожі перемовини відновлять.
Просто весь цей спротив, всі ці смерті людей, все це стає марним і безглуздим, безперспективним для нас... дадуть гроші в нас є шанс вистояти не дадуть держава зникне... і жодних гарантій пуста гра нашими життями...
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26.11.2023 23:16 Відповісти
Ця гра почалася не сьогодні і не вчора, а двадцять років тому, коли продавили для нас відмову від ядерної зброї під липові гарантії. У цьому світі не має справедливості, тут діє тільки право сильного.
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26.11.2023 23:32 Відповісти
Не буде ніякої війни між РФ і США.
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27.11.2023 07:19 Відповісти
Якщо амери "втомляться" від України,ІМХО,це буде означати кінець американської ери. Всі зрозуміють,що США вже не зможе бути демократичною наддержавою і відповідним чином вести себе...Особливо,якщо врахувати,що саме США у 91-94 році разом з Рашкою нагинали Україну щодо ЯЗ і дали 2 долбо**** Кучмі та Кравчуку пустопорожні гарантії.
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26.11.2023 23:21 Відповісти
Біда в тому що Трамп прямим текстом до цього і веде - нафіга нам Європа з НАТО, хай самі барахтаються. Ми будем внутрішніми ділами займатись і Китаєм. І піпл це хаває =(
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27.11.2023 00:09 Відповісти
вони вже давно мають таке право: Південний Вьєтнам,Авганістан,курди.....
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27.11.2023 01:02 Відповісти
Ти таке саме тупе як і Безугла.
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27.11.2023 07:21 Відповісти
І поділив король свій спадок між трьома синами...
- *******! - сказав четвертий син. (с)
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26.11.2023 23:27 Відповісти
Байда буде виконувати підкилимні домовленості з куйлом.
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26.11.2023 23:33 Відповісти
Ну якщо амери втомляться від України, значить вони цю війну також програли і Афганістан їх нічому не навчив, а Пуйло і далі буде продовжувати витирати свої ноги об демократію бо йому все пофігу.
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26.11.2023 23:39 Відповісти
Все ж таки багато залежить від президента. У Байдена є варіат увійти в історію визначною людиною ,чи такою як наприклад Джеймс Б'юкенен.
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27.11.2023 00:11 Відповісти
"Причиною він називає політику Білого дому щодо південних кордонів."

Сміття з Латинської Америки, яке безперервно йде через відкриті південні кордони США - це майбутні виборники демократів, це майбутня постійна більшість демократів у Конгресі США, це джокер демократів. Це означає практично вічну владу в майбутньому. За це демократи продадуть і Ізраїль, і Україну.
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27.11.2023 00:16 Відповісти
Цій Тернер трампіст і воно робить усе щоб не було допомоги ні Україні не Ізраелю.І ті хто накидує на демів і Байдена про те що вони сдають Україну х...лу ні чим не відрізняються від тих хто звинувачував Порошенка у сдачі Украіни,договорняках с медведчуком,торговлі на краві.
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27.11.2023 04:37 Відповісти
 
 