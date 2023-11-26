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Під час атаки росіян дрон пошкодив у Києві Патріарший собор УГКЦ

угкц,обстріл

Унаслідок останньої масованої атаки російських безпілотників по Києву було пошкоджено Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департамент інформації УГКЦ.

Під час атаки один зі "шахедів" збили у Дніпровському районі, неподалік Патріаршого собору і резиденції Глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.

"Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало", − розповів директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ Василь Букатюк.

Окрім храму, за його словами, постраждала і резиденція Глави Церкви − у Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджено фурнітуру трьох дверей.

Крім того, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру. "В обмін на подарунки від святого Миколая матимемо оригінальні сувеніри", − зазначає Блаженніший Святослав.

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Автор: 

обстріл (28156) Собор (37) УГКЦ (108)


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Топ коментарі
+27
Напевне вам не відомо, що УГКЦ будують не лише храми, ате й притулки і їдальні для безхатченків і жертв домашнього насилля. І не лише у Києві, а й по всій Україні. А також реставрують власні храми, на які державп не виділяє кошти. Як вважаєте, проектами має займатися сам Св'ятослав?
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26.11.2023 23:01
+14
Можливо саме туди цей дрон і летів. Кацапи вважають УГКУ і зокрема Блаженнійшого Св'ятослава одним із стовпів українства. Декілька св'ященників КГКУ зі східних єпархій вже роки знаходяться у полоні і міняти їх кацапи не збираються. Багато св'ященників є капеланами у ЗСУ. З парафій на фронт регулярно відправляється різноманітна допомога. Як і в прифронтові населені пункти. Зокрема і по лінії "Карітас".
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26.11.2023 23:10
+12
земля від Київської громади, а на будівництво?
про пожертви чув?
ні, тільки за доширак живеш ?
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26.11.2023 23:40
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Напевне вам не відомо, що УГКЦ будують не лише храми, ате й притулки і їдальні для безхатченків і жертв домашнього насилля. І не лише у Києві, а й по всій Україні. А також реставрують власні храми, на які державп не виділяє кошти. Як вважаєте, проектами має займатися сам Св'ятослав?
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26.11.2023 23:01 Відповісти
земля від Київської громади, а на будівництво?
про пожертви чув?
ні, тільки за доширак живеш ?
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26.11.2023 23:40 Відповісти
гоша є гоша
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27.11.2023 04:40 Відповісти
Гоша розуміється на церковних справах як безмозгла на нацбезпеці. Він не вартий дискусії
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27.11.2023 03:20 Відповісти
Чому нахлібник, якщо це не державна посада? Ну будють вони собі храми, хай і будують, адже це не за бюджетні кошти...
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26.11.2023 23:02 Відповісти
Німці офіційно податки сплачують на церкву. У нас добровільні внески.
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27.11.2023 01:13 Відповісти
така сома як і в кацапських фсб попів-3.14дерасів !!! УГКЦ як і ПЦУ є роукраїнська Церква !!! Скажу більше у роки 2Світової Голова УГКЦ, граф А. Шептицькій Благословив українців Галичини на переховування євреїв, єврейських дітей віфд переслідування німців !!! Одночасно він Благословив українців на вступ до 1 української дивізії Січових Стрільців Галичина для боротьби з червоним комунізмом !!!
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26.11.2023 23:27 Відповісти
ви можете висловити свою "думку" більш широко ???
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26.11.2023 23:33 Відповісти
до чого тут Церква, зокрема УКГЦ та ПЦУ ??? може Україну просрали ті хто в 2019 році, надивившись по тупих олігархічних помойках, типу Г+Г, інтера-цвинтара, тупих 95-анальних, прокацапських серіальчиків, під гаслами "хуже не будеит", "хоть паржом", "надо проста перестать стрелять", "аб би не Порошенко" проголосував за цього 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, сценічного піскограя та усю його зе-банду ???



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26.11.2023 23:45 Відповісти
яка це Церква ******** ??? можливо ви путаєте українську Церкву з кацапською окупаційною фсб сектою у рясах ... ???
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26.11.2023 23:50 Відповісти
а що була тоді на території окупованої, червоними комуно-нацистами, у 1932-33 рр., України якась Церква ??? ще царську, імперську рпц за більше як 10 років при владі червона більшовицька влада знищила до тла !!! УГКЦ діяла тоді на території Галичини і Волині (схід Польщі, тепер захід України) ... до речі українці Галичини, Волині тоді збирали зерно, інші продукти і пробували передовати їз через кордон, але червоні окупанти цю допомогу або не пускали, або відпазу на кордоні конфісковували - відповідно до голодних вона не попадала !!!
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27.11.2023 00:11 Відповісти
нам треба було самим боротись а не недіятись. як завжди на когось і питання. а що ви зробили чи робите для Украіни поливаєте церкву брудом?
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27.11.2023 04:46 Відповісти
Трясця, що каСапи вже вивчили мову ? Чи це наші підлабузники та перевертні піднімають голову ? Цього вуйка-каСапа треба знайти. Обов'язково. І ліквідувати.
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27.11.2023 00:01 Відповісти
прошу пана, що я написав тут не так ??? прошу аргументувати, а не погрозувати - я воших погроз не боюся ...
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27.11.2023 00:15 Відповісти
Оксана це москальський бот. Мову вивчив.
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27.11.2023 09:24 Відповісти
Все просто. ******** навчили "свою" аніразу не пижжену нейромережу синхронного перекладу.
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27.11.2023 09:37 Відповісти
расПутінський безбожник РПЦ-ГБ ?
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26.11.2023 23:42 Відповісти
Не пофіг, раз коментуєте. 😊
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26.11.2023 23:03 Відповісти
Трохи фігнею займаюсь, так, потриндеть. А ви б вчились, якщо є чим
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26.11.2023 23:12 Відповісти
Спробуйте оком, а не очкОм, так зручніше.
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26.11.2023 23:48 Відповісти
Ви мені лестите, Володарка міст! 😊 На жаль, я не адмін.
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27.11.2023 00:10 Відповісти
Спробуй деревней.
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27.11.2023 09:26 Відповісти
Унаслідок..резиденція..пздц просто.
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26.11.2023 22:59 Відповісти
Можливо саме туди цей дрон і летів. Кацапи вважають УГКУ і зокрема Блаженнійшого Св'ятослава одним із стовпів українства. Декілька св'ященників КГКУ зі східних єпархій вже роки знаходяться у полоні і міняти їх кацапи не збираються. Багато св'ященників є капеланами у ЗСУ. З парафій на фронт регулярно відправляється різноманітна допомога. Як і в прифронтові населені пункти. Зокрема і по лінії "Карітас".
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26.11.2023 23:10 Відповісти
Звісно, туди і летів
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26.11.2023 23:33 Відповісти
в "гніздо уніатів-бєндеровцев"
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26.11.2023 23:44 Відповісти
Трясця, що каСапи вже вивчили мову ? Чи це наші підлабузники та перевертні піднімають голову ? Цього даста-пилюгу треба знайти. Обов'язково. І ліквідувати.
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27.11.2023 00:03 Відповісти
Нарахували. Що не так? А мені вона недоступна, бо податки справно платила))

І таких як я - більшість. Зараз ще комуналку піднімуть))
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26.11.2023 23:58 Відповісти
Ви хвора? Податки до пенсії люди платять.
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27.11.2023 00:15 Відповісти
Провокаторша. Тебе повісити треба разом з папірцем на субсидію. Які податки з пенсії платиш ? І скільки ? Вийди не Хрещатик, я тебе своїми руками удавлю, каСапка.
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27.11.2023 08:38 Відповісти
Аби шо ляпнути, повішайся само. Якщо мізками не користуєшся. Люди платять податки й здійснюють відрахування в пенсфонд. Щоб потім пенсію отримувати. Може то для тебе новина. А, субсидію не отримую, не парься.
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27.11.2023 09:08 Відповісти
Заклинило? На адвокатів є кошти, а на комуналку ні?))
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27.11.2023 00:00 Відповісти
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27.11.2023 00:14 Відповісти
Ви самокритичні))
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27.11.2023 00:34 Відповісти
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27.11.2023 00:50 Відповісти
Дебіл, ***... Афоризм твого співвітчизника. Ти вже й українську вивчив ? Церква - неприбуткова організація. Вона законом захищена від податків.
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27.11.2023 00:06 Відповісти
Неприбуткова? да ти що
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27.11.2023 00:08 Відповісти
А в америці прибуткова. І податки сплачуються більше ніж заводів
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27.11.2023 00:22 Відповісти
Чому навала Шахедів (Герань) відбулась вчора вночі саме напередодні дня скорботи ? Просте співпадіння. В кремлі знали про негоду, яка йде на Україну. Треба було знищити всі об'єкти інфраструктури, що дають Києву тепло. І Київ потрапив би у лапи Холода. Не дурні там у кремлі. Знають, що роблять.
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26.11.2023 23:57 Відповісти
І ці членограї знають, що роблять
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27.11.2023 00:05 Відповісти
нічого святого в кацапах немає
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27.11.2023 00:13 Відповісти
Дати б оцим місцевим попісювачам томосом по голові, може б мізки на місце стали.
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27.11.2023 00:19 Відповісти
Що це у ***ботів получка скоро? Чи кінець місяця, а план не виконали?
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27.11.2023 01:16 Відповісти
черти они и есть черти.
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27.11.2023 07:05 Відповісти
Вылезли тут поработать прислужники ФСБ и РПЦ -Такая себе типа "Оксана" регистрация - 23.10 23, Фантомас и прочее прорашисткое кацапье , или просто фсбшные кроты.

И они, даже если будут писать на украинском, от них смердит гнилой рашистской мерзостью. Они по-другому не могут. И они даже не понимают, что это "видно насквозь.

Ни один нормальный украинец не будет радоваться повреждению одного из главных соборов Украины.
И главу УГКЦ Святослава украинцы уважают.
Ничего у вас "товарисчи" не выйдет. От вас разит фашистским русским миром.

Просьба к нормальным людям не входить с ними в дисскуссию. У них уже в их мозгах стоят дюбеля расейского шовинизма. Им стать людьми уже ничего не поможкт

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27.11.2023 07:57 Відповісти
 
 