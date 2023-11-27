Слова Веніславського про "слугу народу" Безуглу та її "загрозу нацбезпеці " - з інтерв’ю за березень 2023 року. ВIДЕО

У мережі шириться відео, на якому представник президента у ВР та член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив про небезпеку висловлювань колеги по фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої та її присутності у Комітеті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це парламентар заявив в інтерв'ю NV за 1 березня 2023.

В інтерв'ю за березень 2023 року Веніславський розповів, що 16 лютого 2023 року Безугла надала комітету неправдиву інформацію про попереднє узгодження нею з ГУР МО законопроєкту №4210 до другого читання. Це документ, що дозволяє призначати міністром оборони військового на період воєнного стану без його відставки зі служби. Водночас документально нардепка цю інформацію не підтвердила.

"Ми маємо факт документального підтвердження надання членом Комітету, народним депутатом завідомо недостовірних даних, неправдивої інформації. Вважаю, що це в умовах війни може мати вкрай негативні наслідки. Тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки та оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані Безуглої є неприпустимою і тому її перебування в комітеті може становити загрозу національній безпеці", - сказав тоді Веніславський.

Як інформував Цензор.НЕТ, напередодні Безугла заявила, що слід відправити Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" не має плану війни на 2024 рік.