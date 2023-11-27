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Слова Веніславського про "слугу народу" Безуглу та її "загрозу нацбезпеці " - з інтерв’ю за березень 2023 року. ВIДЕО

У мережі шириться відео, на якому представник президента у ВР та член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив про небезпеку висловлювань колеги по фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої та її присутності у Комітеті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це парламентар заявив в інтерв'ю NV за 1 березня 2023.

В інтерв'ю за березень 2023 року Веніславський розповів, що 16 лютого 2023 року Безугла надала комітету неправдиву інформацію про попереднє узгодження нею з ГУР МО законопроєкту №4210 до другого читання. Це документ, що дозволяє призначати міністром оборони військового на період воєнного стану без його відставки зі служби. Водночас документально нардепка цю інформацію не підтвердила.

"Ми маємо факт документального підтвердження надання членом Комітету, народним депутатом завідомо недостовірних даних, неправдивої інформації. Вважаю, що це в умовах війни може мати вкрай негативні наслідки. Тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки та оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані Безуглої є неприпустимою і тому її перебування в комітеті може становити загрозу національній безпеці", - сказав тоді Веніславський.

Як інформував Цензор.НЕТ, напередодні Безугла заявила, що слід відправити Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" не має плану війни на 2024 рік.

Автор: 

Залужний (720) Веніславський (283) Безугла (297)


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Топ коментарі
+76
Прибирайте цю шмарклю,вона ще за схід не відповіла.
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26.11.2023 23:31
+70
А Марьяне пофиг, приказ Ермака выполнила

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26.11.2023 23:31
+67
її взагалі пора пристрілити як скажену собаку, разом з єрмаком, татаровим та більшістю зе наволочі у ВР !!!
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26.11.2023 23:32
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Безмозгла діє не сама, вона чітко виконує команди з опи, а опа робить вигляд, що вони тут непричому.
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27.11.2023 08:41 Відповісти
ну то й що..
в березні казали-нічого не зробили
тож воно продовжує свинячити
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27.11.2023 09:28 Відповісти
І що - Безугла понесла якусь відповідальність за підлог документів та підривну діяльність на користь ворога?
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27.11.2023 09:33 Відповісти
висер безуглої це початок вікна Овертона по підписанню мирняка на умовах путіна. Відставка Залужного не основна мета
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27.11.2023 09:34 Відповісти
The Gandalf

@Samoilenko_I

І очікувано вся російська військова преса, пропагандисти, тг-канали ЗАКОНОМІРНО підхопили тезу сказану безглуздою про те що «у главкома немає плану на 2024» що для них означає що українці не знають як далі воювати. Дякую, пані безмозгла, за підйом моралі ворогові
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27.11.2023 09:35 Відповісти
Вона не безмозгла.
Вона виконує інструкції.
Безмозглі ті,що її вибрали
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27.11.2023 10:26 Відповісти
Це називається Державна зрада і і цією депутатом повинна займатися СБУ
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27.11.2023 09:35 Відповісти
The Gandalf

@Samoilenko_I

І очікувано вся російська військова преса, пропагандисти, тг-канали ЗАКОНОМІРНО підхопили тезу сказану безглуздою про те що «у главкома немає плану на 2024» що для них означає що українці не знають як далі воювати. Дякую, пані безмозгла, за підйом моралі ворогові
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27.11.2023 09:37 Відповісти
На мій погляд ситуація така: маємо у владі недолугу мерзоту, яка влізла туди шляхом брехні, провокацій, скандалів та інтриг. І вся суть діяльності її з маніакальною впертістю будь-яким чином втриматись та позбутись конкуренції, усунути чи знищити всіх, хто становить їй небезпеку. І робить та мерзота єдиним способом, на який здатна: знову ж - брехня, інтриги, провокації і всяка інша мерзота. І ніякі обставини, ніякі небезпеки для держави чи для громадян тут не перешкода. Похрін, що війна, похрін, що тисячі смертей... У психічно хворих сумнівів не буває.
Але ж все, як 73% дебілів захотіли - весело і прикольно. Чи не так, ЗЕбіли, ви добились свого?
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27.11.2023 09:38 Відповісти
Зе за допомогою цієї почвари перевіряє реакцію народу.
Якщо будемо мовчати, то нашого генерала замінять.
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27.11.2023 09:44 Відповісти
тронуть залужного - підуть найух
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27.11.2023 10:04 Відповісти
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27.11.2023 09:46 Відповісти
Та не доживе!
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27.11.2023 10:10 Відповісти
Залужний не дав отчет Безмлзглой про планы на фронте и вона хоче його звільнити
- СБУ мае перевірити її на співпрацю з росіянами. А то схоже на саботаж , так же як поляки перекрили кордон українським фурам.

- пора кандидатів в депутати перевіряти на психічну адекватність і ще на поліграфі
- що треба зробити зараз - зняти цю дуру з комітету по обороні по підозрі співпраці з ворогом
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27.11.2023 09:51 Відповісти
Зачекалися палата номер 6.
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27.11.2023 10:12 Відповісти
Кончене шакальйо
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27.11.2023 10:02 Відповісти
Зєля та дермак цінують у своїй банді тільки тих, хто ще тупіший та безпринципніший за них
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27.11.2023 10:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Mcr0_CN2_AM ЛАПІН: ЗАЛУЖНОГО хочуть ПІДСТАВИТИ! СЛУГИ геть сказились! Депутатів ТЕРМІНОВО до психіатрів

Відсутність плану у Зеленського хочуть повісити на Залужного. Ціль війни визначає вище військово-політичне керівництво в особі президент Зеленський. Він у нас гарант Конституції, відповідальний за національну безпеку і зовнішню політику. Якщо ви кажете, що ми маємо дійти до кордонів 91 року, то Залужний не має депутатам казати, якою річкою і якою стежкою воєнні будуть туди йти. Не ваша задрипана справа щоб вам доповідали якими операціями ми будемо туди йти. В даному разі намагання повісити на Залужного свої промахи. Свої політичні промахи вони хочуть повісити на військових. Якби він всі свої плани їм сказав, то виходячи з того що в комітеті у Безуглої сиділи відверті риги такі як деркачі, то як їм можна ще якісь плани казати. Не має довіри в людей до депутатів, а ви хочете щоб вам ще й державні таємниці розповідали. План ведення війни - це план оборони України. План оборони України є таємний і відповідальний за цей план є президент Зеленський.
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27.11.2023 10:32 Відповісти
Відібрати манат, судити за всі її діянія вибрики.
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27.11.2023 10:34 Відповісти
***** АДНАКО !!!!
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27.11.2023 11:18 Відповісти
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27.11.2023 11:26 Відповісти
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27.11.2023 11:39 Відповісти
безуглая пойдет за руським кароблем вслед за фарионшей
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27.11.2023 15:09 Відповісти
Ті написалєто чтоб только напомнить о Фарион.
Фарион борец за мову, патриотка.

А Безумная всего лишь слуга слуг
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28.11.2023 01:22 Відповісти
Верховная Рада Украины- это сборище продажных тварей,которых в Китае посадили б на кол,а у нас эти долбойобы издают законы......
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27.11.2023 19:17 Відповісти
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