Слова Веніславського про "слугу народу" Безуглу та її "загрозу нацбезпеці " - з інтерв’ю за березень 2023 року. ВIДЕО
У мережі шириться відео, на якому представник президента у ВР та член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив про небезпеку висловлювань колеги по фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої та її присутності у Комітеті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це парламентар заявив в інтерв'ю NV за 1 березня 2023.
В інтерв'ю за березень 2023 року Веніславський розповів, що 16 лютого 2023 року Безугла надала комітету неправдиву інформацію про попереднє узгодження нею з ГУР МО законопроєкту №4210 до другого читання. Це документ, що дозволяє призначати міністром оборони військового на період воєнного стану без його відставки зі служби. Водночас документально нардепка цю інформацію не підтвердила.
"Ми маємо факт документального підтвердження надання членом Комітету, народним депутатом завідомо недостовірних даних, неправдивої інформації. Вважаю, що це в умовах війни може мати вкрай негативні наслідки. Тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки та оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані Безуглої є неприпустимою і тому її перебування в комітеті може становити загрозу національній безпеці", - сказав тоді Веніславський.
Як інформував Цензор.НЕТ, напередодні Безугла заявила, що слід відправити Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" не має плану війни на 2024 рік.
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в березні казали-нічого не зробили
тож воно продовжує свинячити
@Samoilenko_I
І очікувано вся російська військова преса, пропагандисти, тг-канали ЗАКОНОМІРНО підхопили тезу сказану безглуздою про те що «у главкома немає плану на 2024» що для них означає що українці не знають як далі воювати. Дякую, пані безмозгла, за підйом моралі ворогові
Вона виконує інструкції.
Безмозглі ті,що її вибрали
@Samoilenko_I
І очікувано вся російська військова преса, пропагандисти, тг-канали ЗАКОНОМІРНО підхопили тезу сказану безглуздою про те що «у главкома немає плану на 2024» що для них означає що українці не знають як далі воювати. Дякую, пані безмозгла, за підйом моралі ворогові
Але ж все, як 73% дебілів захотіли - весело і прикольно. Чи не так, ЗЕбіли, ви добились свого?
Якщо будемо мовчати, то нашого генерала замінять.
- СБУ мае перевірити її на співпрацю з росіянами. А то схоже на саботаж , так же як поляки перекрили кордон українським фурам.
- пора кандидатів в депутати перевіряти на психічну адекватність і ще на поліграфі
- що треба зробити зараз - зняти цю дуру з комітету по обороні по підозрі співпраці з ворогом
Відсутність плану у Зеленського хочуть повісити на Залужного. Ціль війни визначає вище військово-політичне керівництво в особі президент Зеленський. Він у нас гарант Конституції, відповідальний за національну безпеку і зовнішню політику. Якщо ви кажете, що ми маємо дійти до кордонів 91 року, то Залужний не має депутатам казати, якою річкою і якою стежкою воєнні будуть туди йти. Не ваша задрипана справа щоб вам доповідали якими операціями ми будемо туди йти. В даному разі намагання повісити на Залужного свої промахи. Свої політичні промахи вони хочуть повісити на військових. Якби він всі свої плани їм сказав, то виходячи з того що в комітеті у Безуглої сиділи відверті риги такі як деркачі, то як їм можна ще якісь плани казати. Не має довіри в людей до депутатів, а ви хочете щоб вам ще й державні таємниці розповідали. План ведення війни - це план оборони України. План оборони України є таємний і відповідальний за цей план є президент Зеленський.
Фарион борец за мову, патриотка.
А Безумная всего лишь слуга слуг