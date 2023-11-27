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Протягом 26 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 4 райони зосередження росіян, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 26 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 25 листопада авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження окупантів, 4 артилерійських засоби та склад, - Генштаб

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авіація (4108) Генштаб ЗС (6470) артилерія (781)


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