Протягом 26 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 4 райони зосередження росіян, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 26 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 25 листопада авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження окупантів, 4 артилерійських засоби та склад, - Генштаб