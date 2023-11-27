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Новини Допомога Україні
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Демократи планують провести голосування в Конгресі щодо допомоги Україні та Ізраїлю 4 грудня, – Politico

сша,конгрес,палата,представників

Лідер сенатської більшості, демократ із Нью-Йорка Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання допомоги Україні та Ізраїлю 4 грудня.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Шумер тисне на законодавців, щоб вони домовилися щодо важливих для них заходів посилення кордону з Мексикою.  Адже політика про безпеку кордону поєднується з допомогою для України та Ізраїлю.

Шумер підтвердив, що вимога республіканців стосовно заходів безпеки на кордоні є "найбільшою перешкодою" для виділення коштів на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАС.

"Це призвело до того, що десятиліттями заангажоване, гіперпартійне питання стало пріоритетом двопартійної більшості", – зазначив Шумер. Він наголосив, що його фракція, яка складається з 51 члена, "готова працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду", але попередив: якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу" весь законопроєкт.

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"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати вагаються в підтримці українського народу та його військових", - написав Шумер у листі. – Ідеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, а й про американську безпеку, тому що нестримуваний Путін – це посилений Путін".

Шумер також повідомив, що найближчими днями відбудеться брифінг сенаторів щодо України.

Кілька тижнів тому була сформована двопартійна група, яка сподівається укласти угоду, що поєднала б запит президента Джо Байдена на виділення 106 млрд доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та заходів безпеки на кодоні.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8276) Україна (5856)


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Топ коментарі
+4
Ну якщо вже про "світову безпеку" то нехай впрягаються по повній, а не жують соплі...
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27.11.2023 07:07
+2
Демократи "спохватилися" і зрозуміли, що рано чи пізно - але "авгієві конюшні" треба вичищать Бо уже по вуха у гноївці!
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27.11.2023 06:31
+1
У трампістів на чолі зі спікером інші плани. На рахунок України так точно.
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27.11.2023 06:23
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У трампістів на чолі зі спікером інші плани. На рахунок України так точно.
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27.11.2023 06:23 Відповісти
У них тікі один план-допомогти трампу виграти вибори,який перетворе згодом америку на авторітарну диктатуру накшалт рашки.
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27.11.2023 06:34 Відповісти
А що спікер іхній?

Тоді чому демократи повним складом домовились з 8ми трампістами, та зняли попереднього спікера.
Після того, як він поставив на голосування бюджет котрий включав допомогу Україні, проте збільшував контроль за видатками бюджету
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27.11.2023 12:21 Відповісти
Демократи "спохватилися" і зрозуміли, що рано чи пізно - але "авгієві конюшні" треба вичищать Бо уже по вуха у гноївці!
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27.11.2023 06:31 Відповісти
Йдеться про світову безпеку,все дуже серйозно
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27.11.2023 06:35 Відповісти
Ну якщо вже про "світову безпеку" то нехай впрягаються по повній, а не жують соплі...
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27.11.2023 07:07 Відповісти
Світ зійшов з розуму
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27.11.2023 07:58 Відповісти
их безопасность обеспечивает армия США,
возможно у них будет свой кравчук и кучма,
но пока они не отдают русским свои авианосцьі и ракетьі ...
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27.11.2023 09:45 Відповісти
В Афганістані їм це сильно допомогло?
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27.11.2023 13:48 Відповісти
Дожити б
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27.11.2023 08:15 Відповісти
І замочити декого б та якомога більше
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27.11.2023 09:59 Відповісти
До 4 грудня треба щосили триматися на фронті, щоб у ворогів України не було жодних аргументів зменшити допомогу Україні, а таким аргументом може стати навіть маленька поразка і не дай бог сдача навіть маленької території без гідної відсічі
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27.11.2023 09:50 Відповісти
Не зрозуміла політика США... Закон про ЛЕНЛІЗ прийнято і підписано... ********** можна надавати саме за цим законом ( розхідник за це платити не потрібно..) Техніку і оснащення для ЗСУ - з допомоги... Невже так важко дотумкати... Але в США, якась мабудь особлива позиція, незрозуміла... Хоч і велика подяка США, вже за надану допомогу...
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27.11.2023 10:32 Відповісти
1. Закон вже не діє з 1 жовтня. Коли голосували, демократи змінили строк дії: від республіканців був строк: поки не вирішиться конфлікт
2. Український уряд повинен зробити запит, або ті хто має право укладати міждержавні угоди та вести зовнішню політики - тоді нададуть, те що можуть
За 1.5 року про запит новин не було, були "відосіки" з поясненням, чому лендліз не потрібен
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27.11.2023 12:18 Відповісти
Взагалі незрозуміла.Це ж в їхніх інтересах перемога України.Сотня друга мільярдів доларів для нас це ніщо порівняно з тим скільки доведеться витратити якщо прийдеться воювати з мордором в Європі якщо ми програємо
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27.11.2023 13:52 Відповісти
Російські актори та музиканти, які раніше виступали проти війни, хочуть зберегти свій заробіток у Росії та йдуть на компроміси та співпрацю з державою.
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27.11.2023 11:46 Відповісти
 
 