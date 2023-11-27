Демократи планують провести голосування в Конгресі щодо допомоги Україні та Ізраїлю 4 грудня, – Politico

Лідер сенатської більшості, демократ із Нью-Йорка Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання допомоги Україні та Ізраїлю 4 грудня.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Шумер тисне на законодавців, щоб вони домовилися щодо важливих для них заходів посилення кордону з Мексикою. Адже політика про безпеку кордону поєднується з допомогою для України та Ізраїлю.

Шумер підтвердив, що вимога республіканців стосовно заходів безпеки на кордоні є "найбільшою перешкодою" для виділення коштів на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАС.

"Це призвело до того, що десятиліттями заангажоване, гіперпартійне питання стало пріоритетом двопартійної більшості", – зазначив Шумер. Він наголосив, що його фракція, яка складається з 51 члена, "готова працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду", але попередив: якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу" весь законопроєкт.

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"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати вагаються в підтримці українського народу та його військових", - написав Шумер у листі. – Ідеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, а й про американську безпеку, тому що нестримуваний Путін – це посилений Путін".

Шумер також повідомив, що найближчими днями відбудеться брифінг сенаторів щодо України.

Кілька тижнів тому була сформована двопартійна група, яка сподівається укласти угоду, що поєднала б запит президента Джо Байдена на виділення 106 млрд доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та заходів безпеки на кодоні.