Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 325 580 осіб (+750 за добу), 5520 танків, 7875 артсистем, 10282 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 325 580 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 325580 (+750) осіб,
танків - 5520 (+7) од,
бойових броньованих машин - 10282 (+3) од,
артилерійських систем - 7875 (+1) од,
РСЗВ - 907 (+0) од,
засоби ППО - 597 (+0) од,
літаків - 323 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5905 (+4),
крилаті ракети - 1565 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10299 (+11) од,
спеціальна техніка - 1113 (+0)
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21 одиниця техніки та 750!! чумардосів.
Арта 1, броня 9, логістика 11.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 325 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
генерал Олександр Тарнавський окупант втратив за добу на Таврійському напрямку понад 500 осіб
Тобто на схід лишилося 250 чумардосів 4 танки, 1 ББМ, 10 авто.
Висновок.
Вихідний і мерзенна погода злегку уповільнила бойові дії під Купянськом, Бахмутом, Авдієвкою і Мар'їнкою.
Вітаю, панове!