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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 325 580 осіб (+750 за добу), 5520 танків, 7875 артсистем, 10282 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 325 580 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 325580 (+750) осіб,

танків - 5520 (+7) од,

бойових броньованих машин - 10282 (+3) од,

артилерійських систем - 7875 (+1) од,

РСЗВ - 907 (+0) од,

засоби ППО - 597 (+0) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5905 (+4),

крилаті ракети - 1565 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10299 (+11) од,

спеціальна техніка - 1113 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень ЗСУ ліквідували понад 6200 окупантів та 672 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 325 580 осіб (+750 за добу), 5520 танків, 7875 артсистем, 10282 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17143) ліквідація (3843) знищення (7114)


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Топ коментарі
+13
Третій день двадцять другого місяця триденної війни - мінус 325,6 тисяч ординців; 36,6 тисяч одиниць наземної військової техніки; 8,1 тисяча літаючого і 23 одиниці плаваючого лайна.
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27.11.2023 08:11
+12
Минув 3564 день москальсько-української війни.
21 одиниця техніки та 750!! чумардосів.
Арта 1, броня 9, логістика 11.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 325 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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27.11.2023 09:03
+10
кожен день росте фан зона у товариша кабздона (слова народні музика теж )
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27.11.2023 08:49
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Третій день двадцять другого місяця триденної війни - мінус 325,6 тисяч ординців; 36,6 тисяч одиниць наземної військової техніки; 8,1 тисяча літаючого і 23 одиниці плаваючого лайна.
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27.11.2023 08:11 Відповісти
кожен день росте фан зона у товариша кабздона (слова народні музика теж )
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27.11.2023 08:49 Відповісти
Минув 3564 день москальсько-української війни.
21 одиниця техніки та 750!! чумардосів.
Арта 1, броня 9, логістика 11.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 325 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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27.11.2023 09:03 Відповісти
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27.11.2023 09:05 Відповісти
Генштаб з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно становлять: (+750) осіб
генерал Олександр Тарнавський окупант втратив за добу на Таврійському напрямку понад 500 осіб
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27.11.2023 09:05 Відповісти
То ти хочеш сказать що 750 це замало?
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27.11.2023 11:52 Відповісти
проаналізуйте самі і самі зробіть висновки.
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27.11.2023 12:03 Відповісти
Він (Тарнавський) також зазначив, що загальні втрати ворога склали 514 осіб. Ще 1 окупант здався в полон. Знищено 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 БпЛА, 1 автомобіль. Ще 7 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Тобто на схід лишилося 250 чумардосів 4 танки, 1 ББМ, 10 авто.
Висновок.
Вихідний і мерзенна погода злегку уповільнила бойові дії під Купянськом, Бахмутом, Авдієвкою і Мар'їнкою.
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27.11.2023 12:56 Відповісти
Любо! Путін вбив вже понад 325 тисяч кацапів!
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27.11.2023 09:12 Відповісти
отрицательно воскресил
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27.11.2023 12:46 Відповісти
Розпочато другу чверть четвертої сотні тисяч!
Вітаю, панове!
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27.11.2023 10:27 Відповісти
 
 