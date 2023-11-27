Ворог продовжує наземні атаки та активно задіює авіацію. Втрати окупантів за добу на Таврійському напрямку - понад 500 осіб, - Тарнавський

Окупанти продовжують наземні атаки, втратив за добу на Таврійському напрямку понад 500 осіб та 3 танки. Близько 80 відсотків - на Донеччині.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог активно задіював авіацію.

"Загалом, в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 17 авіаударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 649 артобстрілів.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", - інформує Тарнавський.

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Він також зазначив, що загальні втрати ворога склали 514 осіб. Ще 1 окупант здався в полон.

Знищено 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 1 БпЛА, 1 автомобіль. Ще 7 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.