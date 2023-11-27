Рашисти обстріляли щонайменше 9 населених пунктів Харківщини. Через негоду ускладнень руху дорогами регіону немає

Упродовж минулої доби ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, під ворожим вогнем перебували Козача Лопань та Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Очільник регіону також інформує, що через погіршення погодних умов дорожні служби працюють у посиленому режимі. Ускладнень руху дорогами загального користування державного та місцевого значення немає. Роботи з оброблення доріг протиожеледною сумішшю тривають.

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"На цю хвилину аварійних ситуацій та відключень електроенергії в області немає. Закликаємо мешканців області без нагальної необхідності не їздити автотранспортом та бути максимально обережними на дорогах", - резюмує Синєгубов.