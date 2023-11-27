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Новини
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Війська РФ вп’яте за місяць обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовій області. Серйозно пошкоджено обладнання

дтек

Війська РФ вже вп’яте за місяць обстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Так, сьогодні вночі, 27 листопада, внаслідок обстрілів постраждала одна з ТЕС ДТЕК, що розташована у прифронтовій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання", - йдеться у повідомленні.

Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовій області, серйозно пошкоджено обладнання

Також зазначається, що за останній понад місяць це вже пʼята атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії.

Автор: 

обстріл (28156) ТЕС (915) енергетика (2572) ДТЕК (1981)


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А в Бєлгороді світло є. І в Курську
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27.11.2023 08:55 Відповісти
пора збільшити тариф на світло для населення,у бідняка ахметова доходи падають
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27.11.2023 09:02 Відповісти
зеленський казав, що буде жорстока відповідь на атакі по інфраструктуре !
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27.11.2023 09:16 Відповісти
мало что скажешь не подумавши?!
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27.11.2023 10:04 Відповісти
..воно багато чого казало та грало
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27.11.2023 10:09 Відповісти
 
 