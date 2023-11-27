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Новини
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Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Через негоду та снігопади, що вирують в Україні, найгірша ситуація наразі спостерігається в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ДСНС України

"На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти. В Одеській області найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники", - розповіли в ДСНС.

Як повідомили в Одеській міській раді, в Одесі внаслідок сильного вітру на одній із районних котелень великої потужності впала труба заввишки понад 100 метрів.

"Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", - зазначив міський голова Геннадій Труханов.

У Полтавській області через погіршення погоди знеструмлені 437 населених пунктів. Енергетики виконують аварійні роботи. Задіяно 20 бригад та стільки ж одиниць техніки. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На 10 ділянках доріг Миколаївщини перекрито рух автотранспорту. Перемети сягають 2 метрів.  Протягом доби зі сніжного полону витягли майже сотню автомобілів та врятували 283 особи, з них 35 дітей, - зазначили ГУ ДСНС Миколаївської області.

Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

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Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 01
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 02
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 03
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 04
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 05
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 06
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 07
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 08
Наслідки негоди в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба на одній із котелень, на Полтавщині знеструмлені 437 населених пунктів 09

Автор: 

негода (755) Миколаївська область (2254) Одеська область (3174) знеструмлення (63) Кіровоградська область (564) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+12
маючи смартфони з інтернетами і тупо попереджені навіть на гівномарафоні (як раз для дебілів) про погодні перапективи, вумний нАріт не припиняє, експериментувати, приколюватися аби поржати, а потім вимагає допомоги
чи то може усі поспішали на передок а чи везли термінову допомогу ЗСУ?
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27.11.2023 10:17
+7
Мало того що війна так ще й погода додає проблем.
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27.11.2023 09:22
+5
я пам'ятаю колись таке вже було. ще до війни. дороги перекривали. просили нікого не їхати... а водії влаштовували скандали. кидались на поліціянтів...
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27.11.2023 09:30
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Мало того що війна так ще й погода додає проблем.
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27.11.2023 09:22 Відповісти
я пам'ятаю колись таке вже було. ще до війни. дороги перекривали. просили нікого не їхати... а водії влаштовували скандали. кидались на поліціянтів...
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27.11.2023 09:30 Відповісти
А потрібно було лише не виіджати на дорогу!!
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27.11.2023 09:43 Відповісти
маючи смартфони з інтернетами і тупо попереджені навіть на гівномарафоні (як раз для дебілів) про погодні перапективи, вумний нАріт не припиняє, експериментувати, приколюватися аби поржати, а потім вимагає допомоги
чи то може усі поспішали на передок а чи везли термінову допомогу ЗСУ?
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27.11.2023 10:17 Відповісти
Мабуть ту трубу не оглядали з 90-х. Цікаво, а хто там власник цієї котельні?
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27.11.2023 10:47 Відповісти
а нахіба її оглядати, основне фінансувати утримання як майбутній гіперлуп у космос... Та й допис: "на одній із районних котелень великої потужності впала труба заввишки понад 100 метрів...", сприймаю як відверту зебільність.
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27.11.2023 11:06 Відповісти
труба упала на Пос.Коте на ул. Паустовского (на выезде с ОДЕССЫ в сторону Николаева) - придётся зимовать без отопления
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27.11.2023 11:30 Відповісти
і навіщо там такий монумент дебілізму потрібен? Вихлопи одразу в стратосферу викидати?
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27.11.2023 11:35 Відповісти
Тяга лучше для допровских систем.
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27.11.2023 13:31 Відповісти
Бо усі споруди повинні бути під наглядом. У радянські часи була така важлива посада - доглядач будівель та споруд. Не знаю, як зараз, коли навколо одні "ефективні менеджери". Не будеш доглядати - ця труба може тобі на голову впасти. Добре, що не вбила нікого. І не "нахіба", а навіщо треба оглядати. І до чого тут "зебільність? Котельну будували за часів СРСР.
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27.11.2023 15:31 Відповісти
В окупованому українському Криму непогода теж наробила шкоди, але це шкода окупантам. НАй буде.
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27.11.2023 11:44 Відповісти
Внаслідок шторму в окупованому Криму змило кілька укріплень проти України.
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27.11.2023 12:30 Відповісти
100-метрова труба то 30-ть поверхів. Якась дивна котельна....
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27.11.2023 18:53 Відповісти
Одно плохо - при таком урагане-метели многочисленный милитаризованный персонал блок-постов и ТРО быстро в ней растворяется, героически исчезает с улиц, занимает места в теплых домивках и начинает писать в интернете злобные глупости людям, к-е имели несчастье купить билет на застрявший в сугробах ****** автобус.
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28.11.2023 03:41 Відповісти
 
 