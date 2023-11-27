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Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС у грудні щодо фінансової допомоги Україні, - Bloomberg

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів Європейського Союзу, який відбудеться у грудні. На зустрічі обговорюватиметься фінансова допомога Україні та питання про початок переговорів щодо вступу держави до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що на зустрічі дипломатів минулого тижня Угорщина заявила, що хоче провести "стратегічне обговорення" фінансової підтримки ЄС Україні та того, як російські санкції вплинули на країни ЄС, перш ніж взагалі говорити про надання додаткової фінансової допомоги або зобов'язань у сфері безпеки.

Угорщина також блокує переговори щодо вступу України та середньостроковий огляд бюджету ЄС. Конфронтаційний тон Орбана свідчить про те, що його, можливо, більше не лякають погрози припинити фінансування з Брюсселя, зазначає агентство. 

Голова Євроради Шарль Мішель сьогодні відвідає Будапешт, щоб зустрітися з Орбаном, але урядовці ЄС готуються до найгіршого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан погрожує заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти Росії та переговори про вступ, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (2252) Євросоюз (13300) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+17
Тобто стара угорька шльондра на викликах з кремля продовжує тероризувати ЄС...
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27.11.2023 09:26
+17
З цим підаром все зрозуміло давно. Цікаво, хто писав статут ЄС? Що в них за правила такі? Це ж дно. 🤦
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27.11.2023 09:27
+15
Та вже виженіть цих уйобків з ЄС, беззубікі довбані...
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27.11.2023 09:22
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Та вже виженіть цих уйобків з ЄС, беззубікі довбані...
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27.11.2023 09:22 Відповісти
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27.11.2023 09:58 Відповісти
Тобто стара угорька шльондра на викликах з кремля продовжує тероризувати ЄС...
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27.11.2023 09:26 Відповісти
Може,євросоюзу такий терор подобається.
Типу«ми намагалися,але орбан не дозволив»...
Сильна і незалежна Україна нікому не потрібна.Крім українцям.І то не всім.
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27.11.2023 10:31 Відповісти
от падло смердюче
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27.11.2023 09:26 Відповісти
З цим підаром все зрозуміло давно. Цікаво, хто писав статут ЄС? Що в них за правила такі? Це ж дно. 🤦
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27.11.2023 09:27 Відповісти
Консерва кожен доллар отриманий ві ху*ла відробляе , а ЄС тримае за дурнів.
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27.11.2023 09:32 Відповісти
То заявляють що в них є важелі впливу на ******* і тому він не стане на заваді , то тепер пропонують готуватись до найгіршого .
Те саме зі снарядами ,, кричали - зробимо , нам треба лише гроші ,, тепер - гроші знайшлися а снарядів всеодно немає .
Ця пустопорожня балаканина вже заїдістала ..
Краще б взагалі - мовчали .
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27.11.2023 09:32 Відповісти
Україна пішла на поступки Угорщині і виключила ОТП банк зі списку спонсорів тероризму і що це дало. Московський терорист-холуй орбан став ще більше нагліти.З терористами переговори не ведуть, терористів знищують.
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27.11.2023 09:42 Відповісти
Україні пора думати про власне виробництво крилатих ракет. Щоб москальнота не атакувала підприємство є підходяще місце розміщення -- 50-100м від Угорської границі...
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27.11.2023 09:43 Відповісти
куйло купив для розколу ЄС угорський "колун" і польську сокиру "псякрев" .І НЕ ВИКЛЮЧЕНО,ЩО ВСЕ ЦЕ РАЗОМ ВЗЯТЕ Є ЄВРОПЕЙСЬКА АНТИУКРАЇНСЬКА АВАНТЮРА, ЯК ПРИМУСИТИ УКРАЇНУ ПІТИ НА УСТУПКИ КУЙЛУ...?Якщо добавити відсутність американської допомоги можливо до Нового року, а то і дальше, то "оманський план" вимальовується все реальніше, правда всіяний смертями сотень тисяч українського народу, вмитий кровью і понищеною Україною, котру із "зеленими злодіями" при владі, ніхто не буде відновлювати...
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27.11.2023 09:50 Відповісти
Кацапи пообіцяли черговий транш за зірвану фін. допомогу, підху! лятник відпрацьовує. Європіди як завжди в ступорі.
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27.11.2023 09:52 Відповісти
От тобі і Європа.Кожне чмо може вертіти її на кую.
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27.11.2023 09:59 Відповісти
Так в цьому й полягає толерантність по-європідарські, отриувати задоволення , коли їх вертять і в прямому сенсі і в переносному
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27.11.2023 10:07 Відповісти
Невже на це прокацапське лайно весь ЄС не може найти управу????...
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27.11.2023 10:28 Відповісти
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27.11.2023 10:31 Відповісти
Я тебе розумію Вітя . Але не розумію навіщо ти це робиш !?

..
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27.11.2023 10:58 Відповісти
Цікаво, чому цій балакучій задниці, ще досі не запхали морквину? По сам хвістик
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27.11.2023 12:00 Відповісти
Не було б Орбана, ЄС придумав би його. Дуже зручно.
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27.11.2023 12:02 Відповісти
орбАн-yeბaн поставив весь Евро- союз раком.
Як же ж була права Великобританія, яка гупнула дверима у цій шарашці.
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27.11.2023 13:16 Відповісти
Он работает на двоих--- на раху и ес. Чуть выгодно одним и не мало рахе перепадает. Надо дать торбану сорвать фин помощь нам. Эта помощь и так хромает на все 4 копыта членин книжку написал--- шаг вперёд, два назад. Хорошая книжка. Мы себе развяжем руки. Пора объявить о возвращении статуса страны с ЯО. Сами мы отдали, сами и вернем--- тактическое конечно. Во всяком случае стоит заявить давно. А втихаря давно делать. Пока ещё есть кому. Проверим на вшивость союзников, врагов и конечно себя!!! Давно пора.
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27.11.2023 17:48 Відповісти
чому цього п!дара взагалі слухають,

внесок угорщини близько відсотка а воні на все єс
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27.11.2023 23:35 Відповісти
значит вернуть санкции против отп, и также факи венграм на Закарпатье. Терять уже нечего
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28.11.2023 01:35 Відповісти
 
 