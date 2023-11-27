Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС у грудні щодо фінансової допомоги Україні, - Bloomberg

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів Європейського Союзу, який відбудеться у грудні. На зустрічі обговорюватиметься фінансова допомога Україні та питання про початок переговорів щодо вступу держави до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що на зустрічі дипломатів минулого тижня Угорщина заявила, що хоче провести "стратегічне обговорення" фінансової підтримки ЄС Україні та того, як російські санкції вплинули на країни ЄС, перш ніж взагалі говорити про надання додаткової фінансової допомоги або зобов'язань у сфері безпеки.

Угорщина також блокує переговори щодо вступу України та середньостроковий огляд бюджету ЄС. Конфронтаційний тон Орбана свідчить про те, що його, можливо, більше не лякають погрози припинити фінансування з Брюсселя, зазначає агентство.

Голова Євроради Шарль Мішель сьогодні відвідає Будапешт, щоб зустрітися з Орбаном, але урядовці ЄС готуються до найгіршого.

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