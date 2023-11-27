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ВАКС взяв під варту ексзаступника голови Держспецзв’язку Жору з альтернативою застави у 10 млн грн, - САП

наручники,женщина

27 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Нагадується, що він спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Йдеться про колишнього заступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору.

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Нагадаємо, за даними НАБУ, керівництво Держспецзв’язку підозрюється у заволодінні 62 млн грн під час закупівлі програмного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що Кабмін звільнив керівництво Держспецзв’язку. Так, з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України було звільнено Юрія Щиголя, а Віктора Жору - з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Автор: 

корупція (4671) Держспецзв'язок (347) САП (2204) Антикорупційний суд (1933)


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Жора - обжора )))
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27.11.2023 09:44 Відповісти
как взяли, так и отпустят,
он не лох, а хозяин
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27.11.2023 09:48 Відповісти
62ляма вкрав,а відкупиться заставними 10ма. Нормальний бізнес-план.
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27.11.2023 09:47 Відповісти
От так вони і живуть: копієчка до копієчки )))
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27.11.2023 09:51 Відповісти
Пагано за новинами слідкуєте. На момент "взяття" цього фігуранта сума призначених застав по справі вже була 55 млн. гривень.

А на сьогодні, з цією - вже 95 млн.гривень.
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28.11.2023 12:15 Відповісти
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27.11.2023 09:54 Відповісти
Жора...
Джізас...
Це не прізвище, а клікуха!
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27.11.2023 10:29 Відповісти
А жора вже здає подєльників, чи в отказ пішов?
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27.11.2023 11:57 Відповісти
Ніхто федорова та його поплічників з єпаму не здасть і не посадить, про що ви...
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28.11.2023 12:16 Відповісти
 
 