Захищаючи Україну, загинув голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Нагорний. ФОТО
15 листопада 2023 року, захищаючи Україну, загинув голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Олександрович Нагорний.
Про це повідомили у Раді суддів України, інформує Цензор.НЕТ.
Анатолій Нагорний після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем до лав ЗСУ, попри те, що був відрядженим до Жовтневого суду м. Дніпра.
15 листопада 2023 року він загинув на Куп'янському напрямку, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов’язок. Родина до останнього вірила, що сталося помилка, але тіло захисника вдалося вивезти з поля бою.
"Рада суддів України, колеги, всі, хто знав Анатолія Олександровича, висловлюють глибоке співчуття родині, близьким та друзям з приводу передчасної загибелі земляка та героя, людини, для якої Україна та її незалежність були понад усе", - йдеться в повідомленні.
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вічна пам"ять,
Подяка сім'ї!
Побажання всім суддям в Україні - будь-ласка будьте СУДДЯМИ ЧЕСТІ!
Слава Герою..(
В странах Западной Европы на должность судей готовят юристов в течение бесконечно долгих 10 лет :
5 лет на факультете права, потом 3 года в Академии правосудия, а потом ещё 2 года в качестве стажера у какого-либо наиболее опытного и выдающегося судьи.
Ну, разве это по-государственному отправлять вот таких юристов высшей квалификации в качестве пехотинца на фронт?
А тисячі прокурорських, дивно УХИЛЯЮТЬСЯ від захисту України!
Співпадіння чи збіговиська їх у Козятині в ресторації, заборонили Захищати Україну?!?
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Царство Небесне воїні!
У 2 СВ всі герої і нвйкращі воїни були 18-25, а у нас вони лазять без діла та дурнею страждають!
Увагу на 18-25. Це ще до війни.
За Країну Пенсіонерів???
А далі що? Від кого козаків дівчата народжуватимуть?
Від кацапів чи китайців?
Ви що таку дурню мелете?
Від мобілізації хочете сховатись за спинами дітей, чи що?
такі, як правило, навіть своїх дітей ще не мають, рід не продовжили... а якщо ще й взяти до уваги, що зараз в сім'ї в більшості тільки єдина дитина, то капець майбутньому країни.
Нехай Бог простить провини наші навмисні чи ненавмисні...