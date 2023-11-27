Захищаючи Україну, загинув голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Нагорний. ФОТО

15 листопада 2023 року, захищаючи Україну, загинув голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Олександрович Нагорний.

Про це повідомили у Раді суддів України, інформує Цензор.НЕТ.

Анатолій Нагорний після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем до лав ЗСУ, попри те, що був відрядженим до Жовтневого суду м. Дніпра.

15 листопада 2023 року він загинув на Куп'янському напрямку, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов’язок. Родина до останнього вірила, що сталося помилка, але тіло захисника вдалося вивезти з поля бою.

"Рада суддів України, колеги, всі, хто знав Анатолія Олександровича, висловлюють глибоке співчуття родині, близьким та друзям з приводу передчасної загибелі земляка та героя, людини, для якої Україна та її незалежність були понад усе", - йдеться в повідомленні.

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