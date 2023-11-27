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Захищаючи Україну, загинув голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Нагорний. ФОТО

15 листопада 2023 року, захищаючи Україну, загинув голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Олександрович Нагорний.

Про це повідомили у Раді суддів України, інформує Цензор.НЕТ.

Анатолій Нагорний після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем до лав ЗСУ, попри те, що був відрядженим до Жовтневого суду м. Дніпра.

15 листопада 2023 року він загинув на Куп'янському напрямку, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов’язок. Родина до останнього вірила, що сталося помилка, але тіло захисника вдалося вивезти з поля бою.

"Рада суддів України, колеги, всі, хто знав Анатолія Олександровича, висловлюють глибоке співчуття родині, близьким та друзям з приводу передчасної загибелі земляка та героя, людини, для якої Україна та її незалежність були понад усе", - йдеться  в повідомленні.

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Захищаючи Україну, загинув голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Нагорний 01

Автор: 

суддя (1579) Запорізька область (3552) втрати (4380)


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Топ коментарі
+64
Чесні судді гинуть а портновські жирують.
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27.11.2023 09:46
+36
Царствіє небесне чесному судді. Вічна пам'ять захиснику й батькові...
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27.11.2023 09:51
+35
Вічна Пам'ять Герою.
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27.11.2023 09:46
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Чесні судді гинуть а портновські жирують.
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27.11.2023 09:46 Відповісти
так і задумано
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27.11.2023 09:53 Відповісти
звичайно-бо це очевидно та лежить на поверхні і цього не бачити та не розуміти може або зовсім сліпе або геть дурне...
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27.11.2023 09:56 Відповісти
Поки не відведемо портновських на " шашлики " -так і буде.
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27.11.2023 10:05 Відповісти
Карний кодекс теж Портнов писав
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27.11.2023 17:50 Відповісти
це був один на тисячу.
вічна пам"ять,
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27.11.2023 13:39 Відповісти
Честных и популярных людей, которые пошли воевать за Украину вопреки логике упырей,на фронте отслеживают..., как и популярных воинов ЗСУ и воинов - иностранцев...Героям слава навіки!
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27.11.2023 14:46 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою.
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27.11.2023 09:46 Відповісти
Царствіє небесне чесному судді. Вічна пам'ять захиснику й батькові...
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27.11.2023 09:51 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, співчуття рідним...
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27.11.2023 09:51 Відповісти
Упокій Господи його душу в мирі, і створи йому вічну пам'ять в серцях живих
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27.11.2023 09:52 Відповісти
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27.11.2023 09:54 Відповісти
Слава Герою!
Подяка сім'ї!
Побажання всім суддям в Україні - будь-ласка будьте СУДДЯМИ ЧЕСТІ!
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27.11.2023 10:07 Відповісти
Вічна Слава Герою!!!
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27.11.2023 10:18 Відповісти
був один нормальний Суддя і того кацапи, колишні(?) роботодавці-спонсори дермака та Зєлі, вбили..
Слава Герою..(
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27.11.2023 10:25 Відповісти
Прозвучит наверно не очень красиво. Но лучше бы честные судьи занимались своей прямой работой, чем шли на фронт. Их и так мало. А будут гибнуть - вообще в нашей судебной системе их не останется.
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27.11.2023 10:27 Відповісти
Зараз вам тут напишуть, що виключно "всі судді, їх помічники, поліцейські, прокурори, силовики мають бути на фронті", а доступ до їх посад можуть мати не ті, хто має відповідну освіту, кваліфікацію і практичні знання, а ті, хто "побував на передовій три місяці"
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27.11.2023 14:10 Відповісти
Ну чому всі? Порахуйте і скоротіть на половину. Придатні до військової служби повинні піти на захист своїх статків та накраденого. Чи ви хочете щоб обкрадені захищали статки обкрадачів?
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27.11.2023 14:37 Відповісти
там якщо порахувати їх кількість, то волосся дибки. Можна створити додатковий фронт. Але Треба ж комусь кошмарити військових за кермом, волонтерів, порушувати кримінальні справи проти розвідників та генералів, які захистили Україну в лютому-березні 22 ... а, ще ж тра добивати бізнес та слідкувати за включеними фарами в білий день у приватних авто...
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27.11.2023 14:56 Відповісти
По-государственному, мудро мыслите, пани Светлана. Респект.

В странах Западной Европы на должность судей готовят юристов в течение бесконечно долгих 10 лет :

5 лет на факультете права, потом 3 года в Академии правосудия, а потом ещё 2 года в качестве стажера у какого-либо наиболее опытного и выдающегося судьи.

Ну, разве это по-государственному отправлять вот таких юристов высшей квалификации в качестве пехотинца на фронт?
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28.11.2023 00:54 Відповісти
Героям Слава !
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27.11.2023 11:04 Відповісти
Дякуємо вам, наші Захисники!
А тисячі прокурорських, дивно УХИЛЯЮТЬСЯ від захисту України!
Співпадіння чи збіговиська їх у Козятині в ресторації, заборонили Захищати Україну?!?
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27.11.2023 11:14 Відповісти
Слава Герою, та вічна пам'ять.
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27.11.2023 11:19 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.11.2023 11:25 Відповісти
Єдиний на всю Україну чесний суддя був, і той загинув. Слава Герою!
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27.11.2023 11:35 Відповісти
В ЗСУ взагалі молодь є?
Царство Небесне воїні!
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27.11.2023 12:37 Відповісти
Якщо вся молодь залишиться на війні, то боронити цю країну просто не буде для кого і для чого...
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27.11.2023 14:11 Відповісти
А якщо на війні залишаться самі діди - то і країни скоро не буде! А молодь наша стане россійською, у них якраз не вистачає народу...
У 2 СВ всі герої і нвйкращі воїни були 18-25, а у нас вони лазять без діла та дурнею страждають!
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27.11.2023 14:17 Відповісти
Дуже змінилися часи та стиль життя... Тих, кому зараз 18-25, здебільшого батьки не віддадуть на війну... скоріше самі, замість своїх дітей підуть. Як то кажуть "не для війни діток ростили у комфортних умовах"...
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27.11.2023 14:21 Відповісти
У 2 СВ була зовсім інша народжуваність і демографічна піраміда. Молоді було багато, от вона переважно і воювала. А не тому що це якісь супер-воїни.
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27.11.2023 14:40 Відповісти
Судячі з кількості молодих бовдурів в Торгівельних центрах та кафе молоді у нас вистачає! Можете докладніше про "не таку піраміду" і як це підвищує бойові якості 50+ дідуганів на фронті? До речі, після 50 навіть Сталін не призивав...
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27.11.2023 15:14 Відповісти
Ви хоч в курсі, що усі 30 років незалежності населення України постійно скорочується, а народжуваність одна з найнижчих в світі навіть без війни?
Увагу на 18-25. Це ще до війни.

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27.11.2023 15:21 Відповісти
Будемо берегти молодь? Для кацапів? Ми збираємось перемагати, чи пірамідки малювати?
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27.11.2023 15:37 Відповісти
Якщо ми "збираємось перемагати" кількістю, закидавши фронт нашими дітьми - то таким чином перемоги ніякої не буде. Бо у москаля живого м'яса все одно значно більше...
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27.11.2023 18:54 Відповісти
Якщо всю молодь відправити на фронт, то яке майбутнє у цієї країни, за що воювати?
За Країну Пенсіонерів???
А далі що? Від кого козаків дівчата народжуватимуть?
Від кацапів чи китайців?
Ви що таку дурню мелете?
Від мобілізації хочете сховатись за спинами дітей, чи що?
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27.11.2023 19:35 Відповісти
Яких дітей? 25, 30, 35? Коли воює народ - воюють усі.
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27.11.2023 22:55 Відповісти
тут мова йде про 18-25 років.
такі, як правило, навіть своїх дітей ще не мають, рід не продовжили... а якщо ще й взяти до уваги, що зараз в сім'ї в більшості тільки єдина дитина, то капець майбутньому країни.
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27.11.2023 23:07 Відповісти
Такі, як правило, воюють найкраще! Подивіться вік усіх асів і героїв Другої СВ в усіх країнах, - це якраз 18-25! Ми вигравати збираємось, чи зберегти здорових парубків ? Для путіна...
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28.11.2023 09:12 Відповісти
Там вверх на цій гілці коментів один дописувач навів графік чисельності населення... І це не зрівняти з чисельністю 1941/45 років. Так от, ця вікова категорія (18-25) - наймалочисельніша в країні, тобто, ми можемо втратити назавжди цілий пласт кількох поколінь.... Ким населення замінимо? Пенсами? А хто їм пенсію платитиме, путін? Чомусь дітей на війну хочуть відправити саме сцикуни-уклоністи призивного віку...
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28.11.2023 21:13 Відповісти
нетрадиційний випадок. Спочивай з миром Герой.. Схиляю голову..
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27.11.2023 13:31 Відповісти
я знімаю перед вами капелюха,Ваша Честь.Вічна память і всі памятайте - не всі судді продажні.
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27.11.2023 16:24 Відповісти
С.У.М.

Нехай Бог простить провини наші навмисні чи ненавмисні...
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27.11.2023 17:32 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.11.2023 17:42 Відповісти
Вічна пам'ять герою!Треба відправити до лав ЗСУ більшість суддівського апарату(судді,секретарі,помічники і т.д.) чоловічої статі,призовного віку.Їх спокійно замінять жінки.
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27.11.2023 19:40 Відповісти
 
 