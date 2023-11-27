УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10885 відвідувачів онлайн
Новини
794 3

У Литві перевірять 761 іноземця, які отримали громадянство країни як виняток упродовж останніх 30 років

паспорт,рф,росія,російський

На вимогу Міністерства внутрішніх справ Департамент державної безпеки Литви (ДДБ) перевірить 761 особу, які отримали громадянство країни як виняток за останні 30 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Перевірку проведуть у зв'язку з появою інформації про те, що деякі особи, які отримали литовське громадянство як виняток, можуть порушувати складену присягу.

"ДДБ отримав від МВС інформацію про 761 особу з проханням оцінити на підставі закону, чи не становлять вони загрози інтересам національної безпеки. У порядку, передбаченому законом, висновки ДДБ будуть передані в Департамент міграції", - йдеться в коментарі спецслужби Литви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія пропонує колишнім громадянам СРСР свої паспорти. Краще не брати, - глава МВС Естонії Ляенеметс

У литовському МВС раніше заявили, що осіб, занесених до цього списку, перевірять за критеріями "загроза національній безпеці" та "підтримка дій держави-агресора".

Після отримання висновку спецслужб подальші рішення ухвалюватиме Департамент міграції Литви.

Автор: 

громадянство (1070) іноземець (388) Литва (2362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По хорошему надо открывать 761 дел по коррупции.
показати весь коментар
27.11.2023 10:04 Відповісти
Допоки Зе-команда при владі, - в нас запиту на таке не буде!
показати весь коментар
27.11.2023 10:05 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2023 12:02 Відповісти
 
 