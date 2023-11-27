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Новини Підтримка Україні
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ЄС буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через війну на Близькому Сході, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель припускає, що Євросоюзу буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через війну на Близькому Сході. Реакція деяких країн Латинської Америки на ситуацію в Газі загрожує підтримці України.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню La Vanguardia, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Подивіться на реакцію Латинської Америки… Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним з тим, що ми відстоюємо в Україні", - зазначив дипломат ЄС.

За його словами, такі країни, як, наприклад, Чилі, які дуже допомогли із засудженням Росії, кажуть, що вони не розуміють позиції ЄС щодо Гази.

"Вони не думають, що ми послідовні. Це різні конфлікти, але світова громадська думка порівнює нашу позицію з обома", - зауважив Боррель.

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Дипломат зазначив, що позиція ЄС була ослаблена ставленням до ситуації в Газі.

"Глава однієї з арабських країн сказав це дуже різко, мовляв, здається, ми не однаково цінуємо життя одних і інших", - додав Боррель.

Автор: 

ООН (3334) Євросоюз (13300) Близький Схід (47) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+4
"Подивіться на реакцію Латинської Америки… Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним з тим, що ми відстоюємо в Україні", - зазначив дипломат ЄС. реакція ЛатинськоїАмерики яке має відношення до фінансів ЄС і до допомоги ЄС??Розкручується механізм ,як оправдати своє небажання допомагати Україні і припинити таку допомогу...
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27.11.2023 10:32
+1
ЄС буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через війну на Близькому Сході

Які тяжкі ваші труди, яка важка ваша доленька, сердеги...
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27.11.2023 10:35
+1
Те, що ви - імпотенти, вже й так зрозуміло. Можете не повторюватися. Просто волосся дибки стає, коли бачиш, як ординська диктатура з легкістю ломає хвалену демократію. Вівці, а не політики.
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27.11.2023 10:40
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"Подивіться на реакцію Латинської Америки… Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним з тим, що ми відстоюємо в Україні", - зазначив дипломат ЄС. реакція ЛатинськоїАмерики яке має відношення до фінансів ЄС і до допомоги ЄС??Розкручується механізм ,як оправдати своє небажання допомагати Україні і припинити таку допомогу...
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27.11.2023 10:32 Відповісти
ЄС буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через війну на Близькому Сході

Які тяжкі ваші труди, яка важка ваша доленька, сердеги...
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27.11.2023 10:35 Відповісти
З цього Борреля вже тирса сиплеться, толку знього як з козла молока. Сидів би вже дома, на пенсію заробив.
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27.11.2023 10:39 Відповісти
Те, що ви - імпотенти, вже й так зрозуміло. Можете не повторюватися. Просто волосся дибки стає, коли бачиш, як ординська диктатура з легкістю ломає хвалену демократію. Вівці, а не політики.
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27.11.2023 10:40 Відповісти
Саме це і говорив про Європу Трамп, коли був президентом - "Якщо ви не здатні захистити самі себе, якщо ви 75 повоєнних років насолоджувалися життям повністю покладаючись на Америку, якщо ви розвалили свою оборону і перетворили свої армії на опереткові, то принаймні збільшуйте свої внески на утримання НАТО, тому що витрати на оборону у ваших бюджетах становлять десяті частки відсотка".
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27.11.2023 11:16 Відповісти
То хай не домагаються а присилають до України більше зброї
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27.11.2023 10:40 Відповісти
Виходить, кремль абсолютно не помилився у своїх розрахунках щодо слабкості та продажності т.з. європейських лідерів.
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27.11.2023 10:42 Відповісти
Одне бісить, порівняння світових "лідерів" масштабів так званої війни на Близькому сході і історичну масштабну континентальну війну азійського монстра московію і України????
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27.11.2023 10:45 Відповісти
ООН щось вирішує?
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27.11.2023 10:56 Відповісти
Ви угорщину не можете "присадити", а лізете до "...Латинської Америки".
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27.11.2023 11:29 Відповісти
Це їм вигідно, вони втомилися, тому і дозволяють на нас гавкати мадярам.
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27.11.2023 12:18 Відповісти
 
 