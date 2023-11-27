Перед обговоренням 12 пакету санкцій проти РФ ЄС має проаналізувати наслідки попередніх, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС має проаналізувати наслідки попередніх пакетів санкцій проти РФ, а вже потім обговорювати 12-й пакет обмежень.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки співпраця Схід-Захід, яка давно була надійною основою для зростання Європи, розрізається на шматки, ми вже обговорюємо дванадцятий пакет санкцій без жодного чесного аналізу наслідків попередніх одинадцяти", - зазначив він.

Сійярто заявив, що останніми роками європейська конкурентоспроможність "сягнула найнижчого рівня" через "провальні рішення в Брюсселі".

Очільник угорського МЗС додав, що "вестиме боротьбу" за підвищення конкурентоспроможності Європи та збереження співпраці між Сходом і Заходом.

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