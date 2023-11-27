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Новини Санкції проти Росії
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Перед обговоренням 12 пакету санкцій проти РФ ЄС має проаналізувати наслідки попередніх, - глава МЗС Угорщини Сійярто

сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС має проаналізувати наслідки попередніх пакетів санкцій проти РФ, а вже потім обговорювати 12-й пакет обмежень.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поки співпраця Схід-Захід, яка давно була надійною основою для зростання Європи, розрізається на шматки, ми вже обговорюємо дванадцятий пакет санкцій без жодного чесного аналізу наслідків попередніх одинадцяти", - зазначив він.

Сійярто заявив, що останніми роками європейська конкурентоспроможність "сягнула найнижчого рівня" через "провальні рішення в Брюсселі".

Очільник угорського МЗС додав, що "вестиме боротьбу" за підвищення конкурентоспроможності Європи та збереження співпраці між Сходом і Заходом.

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Автор: 

Угорщина (2252) санкції (11744) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+4
В Угорщині взагалі є громадянське суспіьство? Цих покидьків хоч гівном хтось взмозі там закидати? Чи там вже диктатура накшталт кацапської?
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27.11.2023 10:54
+3
рашистська агентура мадярських "всеріятів" дає вказвку ЄС,ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ ?Не виключено,що в скорім часі польсько- мадярський дует ,за гроші куйла, заспіває на могилі ЄС "ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ"
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27.11.2023 10:47
+3
Перед розгляданням нових санкцій, ЄС має повісити Сіярто та Орбана на бєрьозє
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27.11.2023 10:52
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продажні тварини,і ніхто їх не зупинить???
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27.11.2023 10:44 Відповісти
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27.11.2023 10:44 Відповісти
Угорське сіярто продовжує сіярти а єс обтікати...
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27.11.2023 10:46 Відповісти
рашистська агентура мадярських "всеріятів" дає вказвку ЄС,ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ ?Не виключено,що в скорім часі польсько- мадярський дует ,за гроші куйла, заспіває на могилі ЄС "ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ"
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27.11.2023 10:47 Відповісти
Єдине, що ви поки створюєте, - це конкурентнапромежність ..
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27.11.2023 10:48 Відповісти
Йди на йух,мерзота.
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27.11.2023 10:48 Відповісти
Перед розгляданням нових санкцій, ЄС має повісити Сіярто та Орбана на бєрьозє
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27.11.2023 10:52 Відповісти
ти рашистське лайно, аналіз відомий
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27.11.2023 10:53 Відповісти
мадяри все зроблять щоб цього пакета не було . а все це тому жорстких санкцій і наслідків їх не виконання не було в перших пакетах .
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27.11.2023 10:53 Відповісти
В Угорщині взагалі є громадянське суспіьство? Цих покидьків хоч гівном хтось взмозі там закидати? Чи там вже диктатура накшталт кацапської?
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27.11.2023 10:54 Відповісти
Кремлівські гниди сіярти з орбанами не нагадають мадярам, як у 56-му їх совєти танками чавучили.
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27.11.2023 10:54 Відповісти
Схід і Захід разом! Сциярто наполягає.
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27.11.2023 11:01 Відповісти
сірянчику капнуло на картку - видав новий висер
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27.11.2023 11:16 Відповісти
Эти мадярские пид..ры уже в открытую себя проявляют как фсбшные консервы.
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27.11.2023 11:17 Відповісти
якби санкції не діяли, тупорилі мадяри не гавкали б
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27.11.2023 11:21 Відповісти
Треба вже санкції проти різних ''сіяртів'' запроваджувати. Щось вони вже занадто розкукарікалися. Наче ''пєтухі гамбургські''.
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27.11.2023 11:25 Відповісти
А розкажи ти угромокшанець, яка конкурентно спроможність твоєї держави???? Ви взагалі крім віна і салямі що продукуєте??? Закрив би ти свій поганий писок, чмо!!!!
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27.11.2023 11:53 Відповісти
Цікаво. Спочатку ті угорці активно допомагають русні обійти санкції, гальмують вже накладені, просувають заборонені товари через інші кордони. А потім голосніше за всіх волають, що санкції не діють!!!
"Розочка, декольте - це гарно, але ти вже чи мийся нижче, чи шийся вище!"
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27.11.2023 11:58 Відповісти
Знов та злуп* путінська вилізла
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27.11.2023 12:07 Відповісти
Це рот ЄС, який негласно озвучує нові реалії. Готуйтеся до війни.
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27.11.2023 12:08 Відповісти
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27.11.2023 12:08 Відповісти
треба угорщину забрати в рабство і не платити зарплату,
конкурентоспромодність одразу випосте
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27.11.2023 23:27 Відповісти
 
 