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Новини Війна
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У промзоні Авдіївки тривають запеклі бої, ворог гатить цілодобово, - голова МВА Барабаш

авдіївка

У промзоні Авдіївки тривають запеклі бої, погодні умови додали клопоту. Рашисти цілодобово обстрілюють позиції українських військ.

Про це голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодні умови додали клопоту. Поривчатий вітер. Температура не дуже низька – -1, -2, але при такому потужному вітрі - дуже складно", - зазначив він.

Барабаш зауважив, що кожного дня у місті обстріли, ситуація без змін.

"Вночі більш-менш спокійно, іноді відбуваються масовані обстріли, але здебільшого їх немає, а у світовий день дуже багато працює ствольна артилерія, реактивна артилерія" - розповів він.

Барабаш наголосив, що на позиціях українських захисників тиші немає ні вдень, ні вночі - ворог гатить цілодобово.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти захопили частину промзони в Авдіївці, – ISW

Автор: 

Авдіївка (2341)


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Топ коментарі
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.11.2023 11:21
+3
Бажано гатити і по ворогам- цілодобово!
Чекаємо на приїзд туди єрмака, як до США! Бо до Польщі, воно невїздне!
А Зеля, нетямущий СРАТЬєх !! ********* мозги його, напрацюють, хватило тільки на безумну
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27.11.2023 11:08
+3
Вона вже давним-давно під ДНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%C2%BB#2020 Бої за район шахти «Бутівка»
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27.11.2023 11:10
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Хто знає - чия зараз шахта Бутівка?
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27.11.2023 10:54 Відповісти
Вона вже давним-давно під ДНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%C2%BB#2020 Бої за район шахти «Бутівка»
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27.11.2023 11:10 Відповісти
Бажано гатити і по ворогам- цілодобово!
Чекаємо на приїзд туди єрмака, як до США! Бо до Польщі, воно невїздне!
А Зеля, нетямущий СРАТЬєх !! ********* мозги його, напрацюють, хватило тільки на безумну
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27.11.2023 11:08 Відповісти
Д'єрмака треба до кобзона відправити! Ще коли американці сказали що він токсичний!
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27.11.2023 11:28 Відповісти
А чому не Дєрмака або Безумну?
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27.11.2023 11:32 Відповісти
Бєзумного Дєрмака
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27.11.2023 11:35 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.11.2023 11:21 Відповісти
Цим ми дуже сильні. Молитвами до Богородиці. 8 років замість того щоб будувати снарядні заводи, танки, гармати, ракети, есмінці, ПВО, купувати ******* літаки ми підривали артилерійські склади, будували річкові катери, купували корвети (де вони зараз), не платили зарплату на харківському танковому, заморозили ракетну програму, зробили лише одну! гармату Богдан, не купили жодного літака, на півдні не вирили жодного окопу та не побудували жодного доту , але будували дороги, переіменовували вулиці, боролися з Саакашвілі, смажили шашлики, спеорили до хрипоти і драки про мовний закон та заглядали в очі путіну. А ттепер дійсно залишилося лише взивать до Богородиці. А навіщо їй такі придурки?
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27.11.2023 12:08 Відповісти
Від тих, хто молиться, більше користі, ніж від гівна, яке нічого не робить лише ******* рос. наративи про "ми нікчеми, ми самі винуваті"

сходи вбийся об стіну, уйобок, раз так все погано. Гірше від від твоєї відсутності точно не стане
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27.11.2023 13:12 Відповісти
Від гівна більше користі ніж від тих хто молиться, бо гівно удобрює землю, а яка користь від молитв до вигаданої химери?
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27.11.2023 15:04 Відповісти
Пан Микола змішав все до купи і зрівняв двох Президентів, що ніби вони однакові. Ні, пане, з 2014 і по 2019 роки, при пустій казні і відсутності підтримки США і зходу були відновлені армія, налагоджений випуск і модернізація танків, БТР, бронемашин, створено відразу декілька ракет "Нептун", Грім 2", "Вільха М", "Верба" та інші і розроблена СУ "Богдана" і снаряди до неї, і вцей період Президентом був Порошенко, а вже після 2019 року все те, про що Ви напаписали- правда, але вже президентом є Зеленський. Він також зробив багато - розмінував Чонгар, призначив зрадників баканова, наумова та інших, побудував дороги і фонтанини в Маріуполі, заморозив ракетні програми і відвів війцська, а ще він жарив шашлики в сіх зпрошував на шашлики, а не риття окопів і це також дуже велика і вкрай рискова робота, бо якби про його плани здогадалася не безугла і нарід, то йому мабуть було не дуже комфортно.
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27.11.2023 14:16 Відповісти
 
 