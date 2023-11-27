У промзоні Авдіївки тривають запеклі бої, ворог гатить цілодобово, - голова МВА Барабаш

У промзоні Авдіївки тривають запеклі бої, погодні умови додали клопоту. Рашисти цілодобово обстрілюють позиції українських військ.

Про це голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодні умови додали клопоту. Поривчатий вітер. Температура не дуже низька – -1, -2, але при такому потужному вітрі - дуже складно", - зазначив він.

Барабаш зауважив, що кожного дня у місті обстріли, ситуація без змін.

"Вночі більш-менш спокійно, іноді відбуваються масовані обстріли, але здебільшого їх немає, а у світовий день дуже багато працює ствольна артилерія, реактивна артилерія" - розповів він.

Барабаш наголосив, що на позиціях українських захисників тиші немає ні вдень, ні вночі - ворог гатить цілодобово.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти захопили частину промзони в Авдіївці, – ISW