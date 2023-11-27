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Новини
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Туреччина цього року значно збільшила експорт товарів військового призначення до Росії, - Financial Times. ІНФОГРАФІКА

ердоган,путін

За перші дев’ять місяців 2023 року Туреччина повідомила про експорт 45 товарів, які США вважають "високопріоритетними" для Росії та п’яти країн колишнього СРСР, на суму 158 млн доларів. Це посилило занепокоєння Сполучених Штатів і їхніх союзників тим, що ця країна діє як канал постачання секретної продукції від своїх власних виробників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Financial Times.

Зазначається, що торгівля та зростання імпорту до Туреччини 45 матеріалів, що використовуються російськими військовими, підірвали спроби США та Європи обмежити можливості Москви щодо оснащення своїх збройних сил, посилюючи напруженість між Анкарою та її партнерами з НАТО.

На знак того, що стримування цієї торгівлі стало для Вашингтона пріоритетом, Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, цього тижня відвідає Стамбул та Анкару, де він збирається обговорити "запобігання підриву розслідувань торговельної та фінансової діяльності, яка приносить користь зусиллям Росії у її війні проти України".

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Це буде друга поїздка Нельсона до Туреччини цього року, і вона відбудеться на тлі ознак того, що деякі товари подвійного призначення, які США та їхні союзники вважають такими, що представляють особливу цінність для війни, транспортуються безпосередньо до Росії, навіть якщо вони були марковані як експорт до іншої країни.

Спроби припинити цю торгівлю з Росією ускладнилися, оскільки ці товари мають як комерційне, і військове застосування.

За перші дев'ять місяців 2023 року Туреччина повідомила про експорт 45 товарів, які США вважають "високопріоритетними" для Росії та п'яти країн колишнього СРСР, на суму 158 млн доларів. Це втричі перевищує рівень, зафіксований за той же період 2022 року, коли почалася війна Росії проти України.

Туреччина цього року значно збільшила експорт товарів військового призначення до Росії, - Financial Times 01

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Згідно з аналізом Financial Times даних із митної бази даних Trade Data Monitor, середня цифра за 2015-2021 роки становила 28 млн доларів. 45 категорій товарів, включаючи такі товари, як мікрочипи, обладнання зв'язку та такі деталі, як оптичні приціли, підлягають експортному контролю США, ЄС, Японії та Великобританії, спрямованому на запобігання їх ввезенню до Росії.

Зазначається, що їх можна обійти, якщо компанії використовують посередницькі структури приховування свого кінцевого пункту призначення. Імпорт високопріоритетних товарів Туреччини з країн "Великої сімки" цього року зріс більш ніж на 60% порівняно з аналогічними періодами з 2015 до 2021 року і становить майже 500 млн доларів.

Як заявив представник ЄС з контролю за санкціями, Туреччина, поряд з Об'єднаними Арабськими Еміратами, часто є проміжним пунктом призначення для російських компаній, які прагнуть використовувати багатоступеневі маршрути імпорту для обходу контролю. Зокрема він використовувався для закупівлі європейських товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАЕ погодилися обмежити реекспорт товарів подвійного призначення до рф, - Bloomberg

Офіційні дані з Туреччини показали зростання декларацій про експорт пріоритетних товарів до колишніх радянських країн - Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, проте статистичні відомства цих країн не зафіксували відповідного зростання імпорту.

На думку аналітиків, ці великі розбіжності дозволяють припустити, що товари, які, за заявами Туреччини, призначалися для посередників, натомість транспортувалися безпосередньо до Росії, додали аналітики FT.

Автор: 

росія (64846) Туреччина (3487) експорт (4449)


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Топ коментарі
+21
західні демократії вщент програють диктатурам і автократіям. якщо західні лідери не схаменуться протягом найближчих 2-3 років, світові загрожує знищення, бо диктатури не здатні на розвиток і прогрес
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27.11.2023 11:20
+20
І це країна НАТО! Агову керівники НАТО один з ваших ''членів'' підтримує вашого і нашого ворога! Може має бути якась реакція! Чи ви теж беззубі як і різні ''ООНи''?
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27.11.2023 11:21
+11
так які гарантії безпеки для України від турків "зелені зрадники" шукали неодноразово в Стамбулі,як не здачу України куйлу?
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27.11.2023 11:24
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Османи наче євреї..
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27.11.2023 11:17 Відповісти
та про евреев то клише,по факту по "жидовству" впереди всех китай -индия и турки,причем самые евреистые евреи это индусы которые покупают нефть у кацапов за рупии))и они остаються там же в инд.банках,а расчет по бартеру,вы нам жижу уралс мы вам на 18 млрд баксов в рупиях приправы карри отсыпим и 100 вагонов благовоных палочек)
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27.11.2023 12:07 Відповісти
Не забуваймо, Туреччина - член НАТО 😕


.
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27.11.2023 12:24 Відповісти
І не питайте ,за що так заливає і трусить турків !!! І буде ще гірше !!! Всім ,хто йде проти України - буде дуже "солодко" !!!
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27.11.2023 13:01 Відповісти
західні демократії вщент програють диктатурам і автократіям. якщо західні лідери не схаменуться протягом найближчих 2-3 років, світові загрожує знищення, бо диктатури не здатні на розвиток і прогрес
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27.11.2023 11:20 Відповісти
Якi 2-3 роки? Ви чо там, вiскi пйоте?
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27.11.2023 11:24 Відповісти
дерморкатія-це одна з найгірших форм правління,яка невзмозі себе захистити. Звичайно вимерли ті політики 60-70 років,які могли дати відсіч.А зараз у владі в демократіях кідараси.
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27.11.2023 11:34 Відповісти
Я так і не пняв - це демократія погана чи нестача нормальних демократів це проблема.
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27.11.2023 13:13 Відповісти
І це країна НАТО! Агову керівники НАТО один з ваших ''членів'' підтримує вашого і нашого ворога! Може має бути якась реакція! Чи ви теж беззубі як і різні ''ООНи''?
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27.11.2023 11:21 Відповісти
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27.11.2023 11:21 Відповісти
дайте йому 100 000 000 000 днів, воно ще навчиться бо талановитий як усі богом вибрані, що породжені мамаСарами та іншими безкондомами. Правда ж зебіляки?
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27.11.2023 11:23 Відповісти
так які гарантії безпеки для України від турків "зелені зрадники" шукали неодноразово в Стамбулі,як не здачу України куйлу?
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27.11.2023 11:24 Відповісти
я з самого початку кажу шо турки маму рідну продадуть, допомогають рашці як можуть, тому ***** відпочинок в турції чи купувати якісь турецьки товари, взагалі цих прорашистів треба щє з НАТО викинути
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27.11.2023 11:29 Відповісти
Не перебільшуйте. Зброю вони їм не продають. Нам продають.
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27.11.2023 12:03 Відповісти
Це просто якась ганьба.
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27.11.2023 11:39 Відповісти
Це не ганьба, це--Пистець--Усьому!, І Це, -- (не тіки про турок, а взагалі)--тіки його початок!,
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27.11.2023 11:44 Відповісти
Цілком нормальна турецька поведімка, чого ще ви очікували. Турки від москалів відрізьняються тіки тим що мають трохи більше мізків та поваги до себе.
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27.11.2023 12:11 Відповісти
Турки бачать що американці і європідари стали слабкими і нерішучими і роблять все що їм вигідно
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27.11.2023 11:42 Відповісти
Оце так нато, зразу відчувається велич та сила.
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27.11.2023 11:45 Відповісти
ну есть же у нас комиссия по санкциям , возглавляемая все тем же Ермаком . ..
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27.11.2023 11:53 Відповісти
ну шо, зелений підор, давай побільше військових замовлень туркам!! ердоган, либонь, твій друг... до речі, зелена потворо, як там будується корвет для наших вмс, який х...й знає коли вийде в море? і бабло туркам теж вчасно за це платимо? ердоган, либонь, твій друг...
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27.11.2023 12:01 Відповісти
Продають нам зброю, БПЛА, будують кораблі. Які претензії ? Раніше треба було замовляти, раз своє кораблебудування втратили.
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27.11.2023 12:05 Відповісти
кораблі зараз дуже на часі, без сумніву, доведено крейсером "масква". але, так би мовити "созницька солідарність" (не певен, що є такий термін), передбачає розміщення замовлень у країнах, які найбільше нам ДОПОМАГАЮТЬ, а не найбільше ЗАРОБЛЯЮТЬ...
звісно, якщо виходити із позиції, що "я нікаму нічєго нє должєн", тоді так, ви маєте рацію...
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27.11.2023 12:18 Відповісти
Стісняюсь спитать: а якщо коли росія нападе на країни Балтії або та Польщу, Турція продовжить збільшувати експорт товарів військового призначення до росії?
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27.11.2023 12:30 Відповісти
Звичайно, що так.
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27.11.2023 14:11 Відповісти
Туреччина спокійно собі торгує з ким і чим ії вигідно. З Азербайджаном і Ізраїлем по 6 млрд. доларів на рік, сумісно з кацапієй планують к 2025 року війти на загальний товарообіг 100 мільярдів, в цьому році прийняли біля 6 мільонів кацапських туристів проти 4,7млн. в 2022 і таке інше.
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27.11.2023 12:37 Відповісти
Турция должна же отблагодарить Россию, за "слитый" без боя, Карабах. Дружба с Турцией и Сирией, намного выгоднее и важнее для Путина, чем дружба с Арменией.
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27.11.2023 13:10 Відповісти
Диктатори до диктаторів. Не дивує… І бізнес по над усе..
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27.11.2023 13:15 Відповісти
Що казати про турків, якщо навіть поляки нам блокаду влаштували...
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27.11.2023 13:31 Відповісти
якщо західні європейці (і то далеко не всі) підтримують Україну бо поділяють спільні ціннощі, то турки підтримують Україну бо послабляють росію (зворотнє твердження теж вірне).

Ататюрк цього б не робив - а ердоган робить.
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27.11.2023 14:16 Відповісти
циган херов називає ізраїль терористами,

а саме падло продає військові товари кацапським фашистам
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27.11.2023 23:24 Відповісти
 
 