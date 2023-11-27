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Новини Війна
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Втрати армії РФ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення, - британська розвідка

знищення,ліквідація

Протягом останніх шести тижнів втрати армії РФ є найвищими від початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно із даними Генштабу ЗСУ, протягом листопада армія РФ втрачала у середньому 931 особу на добу.

"Раніше найбільшим числом жертв для Росії був у березні 2023 року, в середньому 776 осіб на день, у розпал російського штурму Бахмута. ... Останні шість тижнів, ймовірно, одні з найвищих показників втрат росіян за всю війну. Значні втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що не можуть перевірити методологію, за якою Генштаб ЗСУ визначає рівень втрат РФ, однак додали, що виглядають дані достовірними.

Також читайте: РФ забрала з Калінінграда системи ППО, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17143) зовнішня розвідка (463) втрати (4380)


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Суіцидніки.. уперед..
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27.11.2023 11:23 Відповісти
На них це не діє.
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27.11.2023 11:26 Відповісти
В Афганістані все не діяло та недіяло, а потім раз і подіяло. Ще й СРСР потім розвалився
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27.11.2023 11:55 Відповісти
Повинні здохнути всі москалі , які припхаються на нашу землю ,
щоб не повадно було сюди лізти , зомбованим оркам 😠
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27.11.2023 11:43 Відповісти
И даже больше.
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27.11.2023 12:06 Відповісти
Втрати Росії з початку боїв за Авдіївку стали найкривавішими за всю війну.Трупи кацапів густо всіяли землю під Авдіївкою.
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27.11.2023 11:59 Відповісти
 
 