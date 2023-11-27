Втрати армії РФ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення, - британська розвідка
Протягом останніх шести тижнів втрати армії РФ є найвищими від початку повномасштабного вторгнення до України.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Так, згідно із даними Генштабу ЗСУ, протягом листопада армія РФ втрачала у середньому 931 особу на добу.
"Раніше найбільшим числом жертв для Росії був у березні 2023 року, в середньому 776 осіб на день, у розпал російського штурму Бахмута. ... Останні шість тижнів, ймовірно, одні з найвищих показників втрат росіян за всю війну. Значні втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці зазначили, що не можуть перевірити методологію, за якою Генштаб ЗСУ визначає рівень втрат РФ, однак додали, що виглядають дані достовірними.
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