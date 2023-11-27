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Новини Війна
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Окупанти не полишають спроб витіснити наших воїнів із Кліщіївки. Ворог не має успіху на цьому напрямку, - Сирський

кліщіївка

Ворог продовжує вести активні наступальні дії у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Про це повідомив у телегам-каналі командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених шторм, шторм z, шторм v. Фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів.

Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають.

"Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки, Харківської області", - уточнив Сирський.

Також зазначається, що на Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу.

Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

Також читайте: Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському та Бахмутському напрямках: Ухвалено рішення для посилення оборони

"На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні", - йдеться у повідомленні.

З початку місяця російські окупанти втратили 8690 особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру.

Автор: 

Олександр Сирський (579)


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27.11.2023 11:35 Відповісти
Представляю сколько бы длилась Вторая мировая, если бы год воевали за одно село.
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27.11.2023 11:36 Відповісти
ворог уже в Авдіївці. Але замість будівництва укріплених районівЮ зелені продовжують будувати - ремонтувати дороги, навіть незважаючи що ворог в кілька десятках км. Для кого вони це роблять?
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27.11.2023 11:37 Відповісти
Ну і навіщо їм Авдіївка? Бо кільце явно смачніше чим пусте розбите місто. Не пишіть фейки,бо Авдіївка тримається хоча це питання часу. Або в ту сторону або в іншу
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27.11.2023 12:06 Відповісти
Фейк? Може треба менше спати?
У промзоні Авдіївки тривають запеклі бої Джерело:
Але це не знымє питань щодо будівництва УРів
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27.11.2023 14:29 Відповісти
Було якось тут,що орки в Авдіївку заходити не хочуть....
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27.11.2023 15:09 Відповісти
 
 