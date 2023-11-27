Окупанти не полишають спроб витіснити наших воїнів із Кліщіївки. Ворог не має успіху на цьому напрямку, - Сирський

Ворог продовжує вести активні наступальні дії у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Про це повідомив у телегам-каналі командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених шторм, шторм z, шторм v. Фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів.

Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають.

"Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки, Харківської області", - уточнив Сирський.

Також зазначається, що на Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу.

Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

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"На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні", - йдеться у повідомленні.

З початку місяця російські окупанти втратили 8690 особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру.