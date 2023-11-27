Ворог постійно змінює тактику управління своїми БПЛА й прокладає нові маршрути, - Сили оборони

Росіяни постійно змінюють тактику управління своїми БПЛА, але Сили оборони демонструюють свою майстерність, навчаються відбивати повітряні атаки та нарощують кількість мобільних вогневих груп.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Традиційно до відбиття повітряного нападу в першу чергу залучались сили та засоби Повітряних сил і сили та засоби ППО Сухопутних військ, які знаходяться в розпорядженні Північної операційної зони у вигляді мобільних вогневих груп.

Висновки неодноразово доводили - і від командирів цих підрозділів, і від номерів обслуг - що ворог постійно змінює тактику управління своїми БПЛА, прокладає нові маршрути, висоту подолання тих чи інших ділянок. Але і наші військовослужбовці так само вчаться, відстежують тактику дій ворога і відтак протиставляють свою майстерність, знання та навички цим повітряним нападам. Як бачимо на прикладі останнього масованого нападу на столицю, в Північній операційній зоні наша тактика дає свої результати, і результативність дій мобільних вогневих груп досить висока", - зазначив речник.

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Відповідаючи на запитання щодо збільшення кількості мобільних вогневих груп, Повх зазначив, що їхнє нарощування почалось ще з літа поточного року.

"Збільшення, постійне тренування і введення у стрій мобільних вогневих груп триває десь з літа, вересня цього року. Це планова робота. Обумовлена вона багатьма чинниками: наявність озброєння, техніки, автомобільного транспорту, на який можна поставити ці вогневі засоби, і, безумовно, наявність навченого особового складу", - розповів речник.

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Також він повідомив, що ситуація на Поліському та Волинському напрямках залишається контрольованою.

"На Поліському та Волинському напрямках оперативна обстановка за останню добу змін не зазнала, ворог тримає у прикордонні певну кількість особового складу у вигляді засобів прикриття кордону. Ознак створення ударних угруповань військ на даний момент з території Білорусі не фіксується", - зауважив Повх.

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Речник додав, що зимовий період несення служби тяжкий, додаються погодні умови, холод, необхідність несення на собі додаткового екіпірування одягу.

"Але війська північної операційної зони заздалегідь готувались до зимового періоду несення служби, відтак заготовлені були й засоби опалення, тобто дрова, буржуйки, було перевірено наявність зимового одягу, готовність екіпірування кожного військовослужбовця, відтак у північній операційній зоні зима не стала несподіванкою", - додав Повх.