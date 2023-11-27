МЗС Китаю про плани будівництва з РФ підводного тунелю до Криму: "Повідомлення позбавлене підстав"
Міністерство закордонних справ Китаю вважає повідомлення ЗМІ, зокрема статті The Washington Post, про домовленості Китаю та Росії побудувати підводний тунель до Криму безпідставними й не коментує їх.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - наголосив Ван.
Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на перехоплені електронні листи, надані неназваними українськими офіційними особами, повідомило, що російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, наприкінці жовтня таємно почали обговорювати будівництво підводного тунелю, що з’єднає територію Росії з окупованим Кримом. Таким чином росіяни хочуть бути захищеними від українських атак.
Видання стверджувало, що перевірило автентичність повідомлень, посилаючись на реєстраційні документи компаній, які свідчать про те, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих в електронних листах, був нещодавно створений в Криму.
Електронні листи також засвідчили намагання Китаю зберегти секретність і готовність брати участь у проєкті лише за умови "суворого дотримання повної конфіденційності".
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Потужний прорив!
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Тектонічні плити поблизу Керченської протоки
Проектувальники мосту неодноразово заявляли, що споруда служитиме до ста років, адже вони нібито врахували ймовірність підземних поштовхів. Та Петро Коваль переконаний, що під час серйозних тектонічних зсувів міст обов'язково зазнає руйнувань.
Ще одна небезпека для Керченського мосту - м'які ґрунти.
Ті ґрунти, на які міст спиратиметься, лежать дуже глибоко. Ми вирішили використовувати пальові фундаменти на трубах великого діаметру, які пройдуть через товщу слабких ґрунтів і спиратимуться в глини на глибині приблизно 60-ти метрів,
- запевнив раніше Ілля Рутман, генеральний директор компанії, яка проектувала міст.
Проте російський гідролог Юрій Медовар розповів, що стабільні ґрунти у Керченській протоці починаються лише після одного кілометру глибини. "Вони не назвали міст на честь Путіна. Бояться, бо знають: він недовговічний", - додав науковець.
https://24tv.ua/yakimi_vazhlivimi_faktami_znehtuvali_pri_budivnitstvi_kerchenskogo_mostu_rozsliduvannya_n1091759
Але це все слова, є лише слухи незрозумілої достовірності. Навіть приблизного плану нема і навряд чи буде.
Крепитесь!" (с)
Так що ракети на вхід і вихід з тунелю, заповненому орками і хунвенбинами, мають бути готові.
Китайці "спалилися" і тепер стоять - руки за спину, луплять баранячі очі" і запевняють, що вони - "не при ділах"!
З іншого боку, Пригожин ще у травні збирався соледарськими штольнями у львівське метро вийти. То як там-виходить?
А от ...Zди від китайців холуї уZкі можуть реально отримати. За розголос та репутаційні втрати. Така собі пабєда...