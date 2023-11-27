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Масштабну повітряну тривогу оголошували по всій Україні: У Росії злітав МіГ-31К (оновлено)

міг31

По всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах повідомляють про зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Також дивіться: "Що сталося на позиції "Джміль"?: бій воїнів 26-го ОСБ з окупантами за село Степове поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

повітряна тривога (897)


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27.11.2023 12:26 Відповісти
Знов на 3 години?
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27.11.2023 12:27 Відповісти
Пішли ви в сраку з вашими мігами.
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27.11.2023 12:28 Відповісти
У працівників банків і державних установ розпочалася кава-брейк. Закривши контори і виставивши відвідувачів на долівку, демонструють турботу про безпеку громадян.
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27.11.2023 12:30 Відповісти
У київських водіїв міських автобусів, тролейбусів та трамваїв те ж саме. Пасажири роз"їзжаються маршрутками. А Київпастранс потім плаче, що перевозки нерентабельні...
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27.11.2023 12:51 Відповісти
Щоб кацапський МІГ- 31 К , поскоріше гепнувся об землю і розлетівся на
дрібні шматки 😠
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27.11.2023 12:42 Відповісти
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27.11.2023 12:43 Відповісти
Как выглядит идиократия? Это когда одни и те же люди пишут про экономику военного времени/мобилизацию экономики/военную промышленность и объявляют многочасовую тревогу из-за того, что где-то летает МИГ.
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27.11.2023 13:14 Відповісти
Он взлетал с Моздока,неужели тяжело туда беспилотниками достать?
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27.11.2023 14:30 Відповісти
 
 