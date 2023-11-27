Масштабну повітряну тривогу оголошували по всій Україні: У Росії злітав МіГ-31К (оновлено)
По всій Україні оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах повідомляють про зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
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