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Новини Війна
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Інформація про активізацію шпигунів РФ всередині СБУ не відповідає дійсності, ЗМІ некоректно інтерпретували слова Данілова, - Служба безпеки

сбу

У Службі безпеки України заперечили інформацію про активізацію російських шпигунів всередині Служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що протягом 2022-2023 рр. викрили понад 2 тис. зрадників та встановили понад 300 агентів іноземних спецслужб. Середи викритих, зокрема, нардепи Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші.

Наслідком цього стало те, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення.

"Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських фсб та гру використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені. Наголошуємо: окремі акценти, озвучені сьогодні у ЗМІ, щодо активізації мережі шпигунів всередині української спецслужби, не відповідають дійсності і є проявом некоректної інтерпретації слів очільника РНБО", - додали у Службі безпеки.

Також читайте: Гудименко вимагає реакції СБУ щодо нардепки Безуглої за розголошення держтаємниці

Автор: 

Данілов (1259) СБУ (12758)


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Топ коментарі
+22
Це вони зараз назвали Данилова звичайним пиз...болом?....
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27.11.2023 12:30
+14
Мда. Что тут скажешь
Я думаю с подселением друзей нормально поработал Бакланов или с подселениемм вшей на разных уровнях
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27.11.2023 12:30
+14
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27.11.2023 12:43
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27.11.2023 12:28 Відповісти
Спецслужби слуг урода самі себе перевірили і доповіли
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27.11.2023 14:08 Відповісти
Ветеринар получил подсрачника от жОПы , Ермак обиделся ! Не ВЛАСТЬ ( режим бандюков мародеров , а ЦИРК на ДРОТЕ
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27.11.2023 14:32 Відповісти
Мда. Что тут скажешь
Я думаю с подселением друзей нормально поработал Бакланов или с подселениемм вшей на разных уровнях
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27.11.2023 12:30 Відповісти
Так точно, скалав "товарищ лейтенант Баканов"
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27.11.2023 12:30 Відповісти
Це вони зараз назвали Данилова звичайним пиз...болом?....
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27.11.2023 12:30 Відповісти
А должны были арестовать Дерьмака как ФСБешного агента. А ветеринара должна прокуратура задержать.
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27.11.2023 12:36 Відповісти
а боневтіком хто має опікуватись? Проти цього лайна ще навіть не придумали охоронну систему:
-прокурор
-сбу
-Гаага
чи санітари з галоперидолом та сульфазіном (бажано 4 точки)
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27.11.2023 13:31 Відповісти
Достаточно будет не избирать на следующий срок ни зеледента, ни его зелешоблу. Новый Президент и новый Генпрокурор найдет уйму эпизодов госизмены и незаконного обогащения. А пока что у него иммунитет.
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27.11.2023 13:45 Відповісти
Мафия ЗЕУБЛЮДКОВ , когти рвут и грызут землю , чтобы оставаться при БЕЗДОННОМ КОРЫТЕ( миллиардная помощь партнеров на восстановление , уже сейчас дают хабари , КТОПЕРВЫЙ УРВЁТ) Легко сказать , если они , как на параше узурпировали СВОБОДУ СЛОВА, а тупой народ ДОВЕРЯЕТ ШУТУ , который бросал их под бомбы ( жрите шашлыки , в тот момен , эвакуируя кодло и ценности ( Наумов, Шуляк Суркисы баканов Ермак………… ВСЕ ПОСОЛЬСТВА РЕАЛЬНО ЭВАКУИРОВАЛИСЬ КАК ЖАЛОК ШУТ🤢🤡на троне короля , КАК ГЛУП НАРОД , который то позволил ……… и после ШЕНОЦИДА НЕ ОСОЗНАЛ
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27.11.2023 14:28 Відповісти
Геноцида
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27.11.2023 14:51 Відповісти
Тоді галоперидол та 4-точку треба буде робити 73 дупоголовим. Не встигаємо, дуже багато роботи.
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27.11.2023 14:41 Відповісти
головне не що сказав, а колір одягу. коли давав інтерв'ю ветеринар був в одязі якого кольору?
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27.11.2023 12:31 Відповісти
23 год просто отвратительный для Украины почти во всем: внутренняя политика, внешняя политика, действия партнеров и тд. Если и с военкой начнутся такие проблемы, то будет тяжко.
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27.11.2023 12:32 Відповісти
Інформація про активізацію шпигунів РФ всередині СБУ не відповідає дійсності, ЗМІ некоректно інтерпретували слова Данілова

- І я ж те ж кажу, і воно усе так, та тільки трішечки не так!

(Г. Квітка-Основ'яненко, "Шельменко - денщик")
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27.11.2023 12:32 Відповісти
Та знаєм, чули вже неодноразово: "ви нєтак панЯлі, вирвано іс кантєкста...'
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27.11.2023 12:34 Відповісти
Якась гнида, за поданням свого дружбана дитинства призначила на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?
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27.11.2023 12:39 Відповісти
та сама гнида, що засунула язика в дупу дєрьмака і не може видавити гундоса, щоб прокоментувати слова психічнохворої безмозглої зеленої істоти з оболонського округа
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27.11.2023 12:45 Відповісти
Та там ще і агрохімія є. Сьогодні вже слухав про те що рашистськи пропагандони коментуючи останні висловлювання агрохімії дійшли до висновку що ВРУ готовлять підґрунтя для можливості мирних переговорів з рашкою… Данілов так може не з СБУ чистку починати треба???
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27.11.2023 12:53 Відповісти
Після словесного проносу прилітає з ОПи "Ти що витворяє? Хто тобі дозволив патякати? Зовсім розслабився від неробства?!"
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27.11.2023 12:42 Відповісти
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27.11.2023 12:43 Відповісти
Більше року тому цей дует рожав теж саме. Всі памятають як Душевна но больная з мандатом Дерьмака носилася по фронту навіть карти малювала. А ще раніше спецкомісію по підриву Порохом складів хитрожопий Давидка і Неприкаянна очолювали. Заточені здавна проти ЗСУ.
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27.11.2023 12:53 Відповісти
Ви , ще забули про комісію по « ВАГНЕРГЕЙТУ « , коли особисто 💩🦍Ермак ЗБРЕХАВ:» исторія видумана от начала до конца» , потім натравив безмозглу суку на відбілювання зе&ерміли
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27.11.2023 14:57 Відповісти
Мається на увазі що ці агенти ніколи не припиняли свою активність і їм не треба активізовуватися!
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27.11.2023 12:43 Відповісти
Не признаються, що просякнуті наскрізь упалнамоченнимі Сівковіча ще з 2011 року.
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27.11.2023 12:48 Відповісти
Коректно, коректно, не кокетнічайте та не відмовляйтеся… якщо взяти тільки підрозділ який проводить спецперевірки людей призначених на керівні посади, то там стільки шпигунів та шкідників та хабарників, що шпигунка «овальна» нервово курить бамбук. Тишліки, гогі, сьомочкі, наумови, дубневичи громко аплодують і запускають феєрверки. У якості висновка - Данілов ще досить мʼяко пожурив вас пацани, насправді це дуже велика ракова пухлина…..
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27.11.2023 12:48 Відповісти
Та шпигуни в СБУ то фігня, тут взагалі 50% шпигунів РФ, особливо на сході і півдні
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27.11.2023 12:59 Відповісти
..прикольно.. чуваки сами себя проверяют и докладывают.. ВЕРЮ!!!
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27.11.2023 13:22 Відповісти
Як не Данiлов, то безмозгла.
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27.11.2023 13:38 Відповісти
відсутність реакції і дій СБУ на "гнилий прорашистський висер "безмозгої саме найкраще вказує на те, що Данілов таки де в чому говорить правду. "
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27.11.2023 14:46 Відповісти
300 агентів за майже 2 роки війни - це провал роботи!! Ганьба!!! Зайдіть в ОПУ, там агент на агенті сидить. І так у кожній державній структурі. До речі, Деркача визнали агентом росії Сполучені Штати ще до війни, так що викресліть його із свого "потужного списку".
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27.11.2023 14:55 Відповісти
 
 