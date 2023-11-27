Інформація про активізацію шпигунів РФ всередині СБУ не відповідає дійсності, ЗМІ некоректно інтерпретували слова Данілова, - Служба безпеки

У Службі безпеки України заперечили інформацію про активізацію російських шпигунів всередині Служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що протягом 2022-2023 рр. викрили понад 2 тис. зрадників та встановили понад 300 агентів іноземних спецслужб. Середи викритих, зокрема, нардепи Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші.

Наслідком цього стало те, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення.

"Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських фсб та гру використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені. Наголошуємо: окремі акценти, озвучені сьогодні у ЗМІ, щодо активізації мережі шпигунів всередині української спецслужби, не відповідають дійсності і є проявом некоректної інтерпретації слів очільника РНБО", - додали у Службі безпеки.

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