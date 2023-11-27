Під Мелітополем сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців, кількість жертв встановлюється, - мер Федоров
Під тимчасово окупованим Мелітополем, в районі селища Мирне, партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх автомобіль. Кількість жертв наразі встановлюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом - між партизанами та окупантами", - зазначив він.
За даними Федорова, опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їх "Нива".
"Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється", - додав мер.
Топ коментарі
+25 Amber
показати весь коментар27.11.2023 12:38
+14 Мрачный скептик
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+14 Александр Костюченко #549966
показати весь коментар27.11.2023 12:40
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