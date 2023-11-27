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Під Мелітополем сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців, кількість жертв встановлюється, - мер Федоров

мелітополь

Під тимчасово окупованим Мелітополем, в районі селища Мирне, партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх автомобіль. Кількість жертв наразі встановлюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом - між партизанами та окупантами", - зазначив він.

За даними Федорова, опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їх "Нива".

"Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється", - додав мер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У південній частині окупованого Мелітополя чути вибухи

Автор: 

вибух (4433) Мелітополь (769) окупація (6652) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+25
Чим більше згоріло кадирівців , тим краще для нас 🙂
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27.11.2023 12:38
+14
Последний тик ток
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27.11.2023 12:39
+14
красавчики!!! так и надо ни секунды покоя, взрывать, стрелять, травить, уничтожать, Слав ЗСУ и партизанам)))
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27.11.2023 12:40
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Чим більше згоріло кадирівців , тим краще для нас 🙂
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27.11.2023 12:38 Відповісти
да-і кабзону радасть...
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27.11.2023 12:59 Відповісти
Можно порадоваться за дыровцев, наконец они получат по семь девственных барашков
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27.11.2023 16:52 Відповісти
Халяльний вибух!
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27.11.2023 12:39 Відповісти
Последний тик ток
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27.11.2023 12:39 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.11.2023 12:39 Відповісти
красавчики!!! так и надо ни секунды покоя, взрывать, стрелять, травить, уничтожать, Слав ЗСУ и партизанам)))
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27.11.2023 12:40 Відповісти
Каждому дохлому кадыровцу по куску сала в жопу.
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27.11.2023 12:41 Відповісти
Хоронить в свиных шкурах!
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27.11.2023 12:45 Відповісти
Шкури свинячі - хороший матеріал для "берців" Жаль на них витрачать! По-друге - українська технологічна традиція вимагає соління сала з шкуркою
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27.11.2023 12:50 Відповісти
Тобі сала не жаль?
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27.11.2023 12:46 Відповісти
Щас такое сало у нас на базарах продают что только кадыровцам его в жопу и пихать
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27.11.2023 13:23 Відповісти
То ти його готувать не вмієш!
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27.11.2023 13:25 Відповісти
Шашлик!...
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27.11.2023 12:43 Відповісти
Якщо фото звідти - молодці хлопці! Влаштувати "тимчасовий тир" з "мангалом" І втекти "вівцейобам" нікуди - все - як на долоні! З одного боку стріляють, а з іншого - бетонна загорожа Поки перелізеш - свинцем нашпигують!
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27.11.2023 12:45 Відповісти
Хто його зна чи те фото звідти, бо на ньму скрєпная дєвятка, може мер Федоров неправильно марку авто тіктокерів назвав.
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27.11.2023 12:49 Відповісти
Не, это фото уже было 20.10.23

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27.11.2023 13:50 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.11.2023 12:52 Відповісти
Ну скільки? Від двох до п'яти.
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27.11.2023 13:16 Відповісти
Кирдиківці...
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27.11.2023 13:31 Відповісти
Не думаю, что у партизанов было время и возможность делать фотки. Надеюсь, инфа появится позже. С той стороны.
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27.11.2023 13:55 Відповісти
 
 