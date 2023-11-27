УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11089 відвідувачів онлайн
Новини
9 620 78

Польські перевізнии погрожують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною

кордон

Перевізники Польщі пригрозили блокуванням всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Наразі на пункті пропуску "Медика-Шегині" черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею. Але я думаю, що до того часу щось буде вирішено, тому що все йде в правильному напрямку", - заявив представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський.

За даними польських ЗМІ, на пункті пропуску "Медика-Шегині" черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів. Середній час очікування становить 127 годин.

Пожежники та волонтери в районі Перемишля надають заблокованим водіям теплу їжу. Польські водії також стоять у чергах на українській стороні по кілька днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарну допомогу, - генеральний консул України Куць

Автор: 

кордон (4748) перевезення (1001) Польща (8468) блокування (644)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Проплачені уйобки це одне, а от польська влада чому не реагує на цей кримінальний злочин?
Мабуть тому, що мріють добити "потопельника".
показати весь коментар
27.11.2023 13:02
+38
Куди поділися всі " генії дипломатії", які так хвалилися відносинами з Польщою, обнімали її керівництво та позували перед фотографами?...Де Кулеба з "потужними" сексологинінями, коли з'явилася така дупа на кордоні ?...
показати весь коментар
27.11.2023 13:04
+30
Польська влади причетна до цього трешу.. вони повністю бездіють. Акціяя незаконн. Біля сотні людей на всі пункти за 400 злотих на добу знищує стосунки між державам і економіку України. Просто покидькі!
показати весь коментар
27.11.2023 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польські перевізники виявилися головним світовим геополітичним фактором.
показати весь коментар
27.11.2023 13:02 Відповісти
поверніть Дещицю послом в Польшу,
показати весь коментар
27.11.2023 13:13 Відповісти
Проплачені уйобки це одне, а от польська влада чому не реагує на цей кримінальний злочин?
Мабуть тому, що мріють добити "потопельника".
показати весь коментар
27.11.2023 13:02 Відповісти
мабуть тому що потопельник замість вдячності насрав своїм гундосним борзим язиком?
показати весь коментар
27.11.2023 13:20 Відповісти
мабуть ні, тому,що якщо потопельник програє, то такі сильно мудрі поляки уже не будуть мати коли протестувати і перекривати кордони і "переживати" за фермерів бо на них будуть падати ракети
показати весь коментар
27.11.2023 13:46 Відповісти
Іди н.х.
показати весь коментар
27.11.2023 14:11 Відповісти
це ти насрав тут своїм коментом
показати весь коментар
27.11.2023 14:12 Відповісти
Очевидно, що російська агентура, якою є цей Меклер, представник ультраправої проросійської партії "Конфедерація", це робить за російські бабки. І в момент міжурядової ситуації, коли в Польщі нема офіційного голови уряду.

Але так само очевидно, що польська влада у вигляді президента Дуди і в.о. міністрів не палає бажанням вирішувати цю ситуацію. Вони просто умили руки і дивляться, як купка потвор ставить на коліна українську економіку. Не реагує на все більш жорсткі окрики з ЄС. Чому?
показати весь коментар
27.11.2023 15:15 Відповісти
Гроші не пахнуть, особливо з ФСБ. А наші біженці порядком нашкодили, будучи в основному радянським народом, гегемоном якому всі винні
показати весь коментар
27.11.2023 16:40 Відповісти
Чим нашкодили? Тим, що влили мільярди зі своїх заначок в їх економіку??
Чи важкою працею на найгірших роботах??
В тебе комплекс меншовартості.
показати весь коментар
27.11.2023 18:37 Відповісти
Читал что они протестуют из за коррупции на нашей таможне и что их не допускают к украинской системе. Что политики тут нет никакой. За то удобный момент перессорить украинцев с поляками. Мол лидер польских дальнобоев продался Рашке.
показати весь коментар
27.11.2023 13:03 Відповісти
А не продался??
показати весь коментар
27.11.2023 13:22 Відповісти
Вони протестують бо хочуть щоб українські перевізники могли заїзджати в ЄС виключно по квоті, а польські перевізники в Україну безпроблемно без дозволів і квот та ще й з створенням для них спеціальної полоси. Щоб не стояти в черзі на перетин кордону з українським бидлом. Ось такі вони, брати наші пшекогаварящіє.
показати весь коментар
27.11.2023 13:25 Відповісти
Псякреф, одним словом..
показати весь коментар
27.11.2023 13:42 Відповісти
на радіо НВ виступав Петро Кульпа, який заявив, що причиною того беспредєлу, який зараз творять польські перевізники на кордоні з Україною є відповідь на бепредєл української влади, які брали побори з польських перевізників за їхній в'їзд в Україну. Наскільки то є правда - невідомо. Проте враховуючи той факт, як у нас ********** колядувати, то підстав вірити цій інформації більше, ніж їй не вірити.
показати весь коментар
27.11.2023 14:05 Відповісти
Пеньондзи понад усе. Заради них можна і Україну знищити під час вйни.
показати весь коментар
27.11.2023 15:16 Відповісти
Тут одна політика. Чим відрізняється блокування рашистами українських перевезень на Чорному морі від блокування поляками українських перевезень суходолом? Тим що поляки ще не стріляють.
В Польщі кілька перевізників і блокує тільки один, який займається перевозками також в білорусію та на росію і за яким стоїть антиукраїнська партія Конфедерація.
Що ще вимагають поляки я описав в коментарі нижче. Читайте:
показати весь коментар
27.11.2023 13:49 Відповісти
торговая блокада нередко приводила к войне

В 431 году до н.э. Афины объявили блокаду Коринфа, чтобы положить конец коринфской морской экспансии. Эта блокада привела к Пелопоннесской войне, которая длилась 27 лет.
В 337 году до н.э. Филипп II Македонский объявил блокаду Афин, чтобы заставить их отказаться от союза с Афинами. Эта блокада привела к Четвертой Священной войне, которая закончилась поражением Афин и их включением в Македонское царство.
В 1185 году византийский император Исаак II Ангел объявил блокаду Константинополя, чтобы предотвратить возвращение свергнутого императора Мануила I Комнина. Эта блокада привела к восстанию и свержении Исаака II Ангела.
Торговые блокады могут быть эффективным средством давления на другую страну, но они также могут привести к войне. Если блокада не приводит к желаемому результату, она может быть использована как предлог для начала войны.
Вот несколько примеров того, как торговые блокады были использованы как предлог для начала войны:
В 1803 году Великобритания объявила войну Франции в ответ на французскую блокаду Великобритании.В 1914 году Германия объявила войну России в ответ на русскую блокаду Германии.В 1939 году Германия объявила войну Польше в ответ на польскую блокаду Германии.
показати весь коментар
27.11.2023 15:46 Відповісти
он не продался он и есть кацап..
показати весь коментар
27.11.2023 13:58 Відповісти
А як саме українські митники "не допускают к украинской системе"? Дурість собача!
показати весь коментар
27.11.2023 14:13 Відповісти
походу Европа відкриває другий фронт для кацапстана для знищення Укаїни
показати весь коментар
27.11.2023 13:04 Відповісти
Куди поділися всі " генії дипломатії", які так хвалилися відносинами з Польщою, обнімали її керівництво та позували перед фотографами?...Де Кулеба з "потужними" сексологинінями, коли з'явилася така дупа на кордоні ?...
показати весь коментар
27.11.2023 13:04 Відповісти
Сексологиня з болгарами налажуе......Чи Ви хочете на польшу перекинути,такого спеца...
показати весь коментар
27.11.2023 13:08 Відповісти
Вже скільки часу пройшло, а аналогічної ще не знайшли для резерву?....
показати весь коментар
27.11.2023 13:10 Відповісти
Это называется Зе КВНщина
показати весь коментар
27.11.2023 14:15 Відповісти
Польська влади причетна до цього трешу.. вони повністю бездіють. Акціяя незаконн. Біля сотні людей на всі пункти за 400 злотих на добу знищує стосунки між державам і економіку України. Просто покидькі!
показати весь коментар
27.11.2023 13:05 Відповісти
Скоро будуть блокувати Варшаву і Краків від навали кацапів, говноїди куплені...
показати весь коментар
27.11.2023 13:06 Відповісти
Щож там трапилося нарешті? Мабуть наші вклинилися у ринок міжнародних перевезень, і замість того щоб доставляти на логістичні центри товар і повертатися в Україну, розвозять їх по всій Європі, ще й збираючи все по дорозі, треба приділити увагу діспетчерам, бо це закінчиться великою бідою для нас.
показати весь коментар
27.11.2023 13:06 Відповісти
мабуть знову "наші самі винуваті"?
ска, клінічні психологічні комплекси
хоч погугли в чому причина
показати весь коментар
27.11.2023 13:25 Відповісти
Українські перевізники перевозять вантажі тільки з України в ЄС і назад. Перевозити вантажі з однієї країни ЄС в іншу, наприклад з Польщі до Німеччина, з Франції до Італії українці не мають права.
Поляки вимагають повернення дозволів для українських перевізників, бо контора яка видавала від імені ЄС дозволи українцям сиділа в Польщі і працювали там поляки. Як розказують українські перевізники кількість дозволів була обмежена, а особливо під кінець року їх "не було" зовсім. А вантажі треба було возити і тут включався механізм, через якісь зв'язки за окрему плату, не малу, можна було отримати дозвіл. Корупції як відомо в ЄС немає.
Була ще така схема: український перевізник везе вантаж в Польщу, передає його польському і ті вже везуть Європою. Тобто поляки дуже добре заробляли на українцях. Тепер коли ЄС дозволив українцям возити свої вантажі Європою без дозволів, полякам увірвалось.
Тому вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників, а фактично викинути їх з ЄС. А самі поляки вимагають дати їм доступ до української системи Шлях, щоб мати можливість самим перевозити українські вантажі. Тобто, закрийте для українців ринок перевезень ЄС, а для поляків відкрийте ще й український.
показати весь коментар
27.11.2023 13:36 Відповісти
Я так і зрозумів. Може й треба трохи піти на поступки з тими хто нам допомагає і зняти напруженість, тим паче з державою через котру йде найбільше постачання вантажів до України.
показати весь коментар
27.11.2023 14:03 Відповісти
ну ось сідають на голову. і навіть зараз блокують. Як йти на поступки? завтра вони ще щось захочуть.
показати весь коментар
27.11.2023 14:13 Відповісти
Якщо польських перевізників не влаштовує рішення ЄС про транспортний безвіз для українських перевізників, то нехай їдуть в Брюссель і там протестують. Але вони блокують вантажі які їдуть в Україну: гуманітарна допомога, бензин, дизель, військові вантажі.
Якщо завтра ваш сусід заблокує вам вихід з квартири, бо хоче зайняти ваше робоче місце. На які поступки йому ви підете?
Тут не про поступки треба говорити. А про наведення порядку на кордоні.
показати весь коментар
27.11.2023 14:32 Відповісти
Думаю, спочатку треба почати наводити лад с хаотичними перевезеннями.
показати весь коментар
27.11.2023 14:55 Відповісти
"трохи піти на поступки з тими хто нам допомагає"

З допомогою було дуже цікаво. Стару совкову техніку нам Польща віддала, а в замін США дали гроші і на ті американські гроші Польща купила собі нову американську ******* зброю. Допомога була не безкорисливою. Але і на тому велике полякам спасибі.
показати весь коментар
27.11.2023 14:37 Відповісти
Польша, член Нато, а ми поки що ні, завдяки алкашам профспілковим, бджоловодам і шапошним гопнікам.
показати весь коментар
27.11.2023 14:59 Відповісти
Вставайте навколішки перед поляками і молиться на портрет Дуди
показати весь коментар
27.11.2023 15:28 Відповісти
може їм Львівську область подарувати? нічого так поступка?
показати весь коментар
28.11.2023 00:52 Відповісти
Для чого штучно створювати черги з порожніх вантажівок інших держав на кордоні? Хай наведуть дані скільки польских фур з контрабасом виявлено, і були вони взагагалі виявлені? Шкода, що клєрки на митниці псують імідж держави Україна.
показати весь коментар
28.11.2023 08:09 Відповісти
Ну..., залишилось подивитись як вони кацапські танки будуть блокувати!!! Поки нато збиратися у похід!!!
показати весь коментар
27.11.2023 13:08 Відповісти
Покидьки смердючі.
показати весь коментар
27.11.2023 13:09 Відповісти
В Польше идет процесс смены правительства и передачи дел и... проблем. Старые уходят, Новые приходят.
Как только смена произойдет эту ситуацию урегулируют. Просто кое-кто подобрал очень удачный момент для этой акции.
показати весь коментар
27.11.2023 13:09 Відповісти
Уверен, что нет. Новая власть не будет спешить тоже
показати весь коментар
27.11.2023 15:30 Відповісти
Цей хтось відомий всім крім поляків
показати весь коментар
27.11.2023 16:46 Відповісти
запускайте арахаму ! терміново
показати весь коментар
27.11.2023 13:10 Відповісти
Я .уй поверю,что власть польши не при делах,и ничего зделать не могут.......Так с Зеленским обнимались-обнимались...Сколько в Польше наших....И тут так в позу встали.
показати весь коментар
27.11.2023 13:10 Відповісти
Надіявся, що у полякія принаймні більше здорового глузду і істинкту самозбереження, якщо немає просто відчуття солідарності. Коли війська Безручка рятувпюали Варшаву, сподіваючись, що поляки допоможуть відбити Київ, Пілсудський посинав перші спроби перемовин з червоними кацапами, внаслідок яких через півроку між Польщею і кацапами був укладений мир ціною здачі кацапам України. Пілсудський тріуміував, бо здобув Другу Річ Посполиту. Правда, не надовго. Через17 років кацапи ввійшли у Польщу, провівши з Гітлером її черговий поділ. Все повторюється?
показати весь коментар
27.11.2023 13:10 Відповісти
не потрібно забувати, що Симон Петлюра уклав із польським лідером Пілсудським таємну Варшавську угоду, обмінявши Галичину та Волинь на можливість ще раз увійти в Київ

21 квітня 1920 року голова дипломатичної місії України, міністр закордонних справ та юстиції Української Народної Республіки Андрій Лівицький і міністр закордонних справ Речі Посполитої Польської Ярослав Домбровський підписали Варшавський договір. За кілька днів до цього, впродовж кількагодинної розмови віч-на-віч за зачиненими дверима, концепцію україно-польської співпраці погодили головний отаман УНР Симон Петлюра та начальник Польської держави Юзеф Пілсудський.

На підставі цих таємних домовленостей польські війська увійшли до Києва, а УНР на картах Речі Посполитої була позначена як підконтрольна полякам територія. Та й скільки лишилося тієї УНР - від Збруча до Дніпра… Галичина і Волинь були передані полякам.

Навіть соратники звинуватили Петлюру в зраді. Хоча сам подавав її як "перемогу".

Згадаймо разом ту оказію сторічної давності. Щоб знати, яких помилок не слід повторювати.
показати весь коментар
27.11.2023 13:16 Відповісти
Поляки завжди нас зраджували і домовлялися за нашими спинми, хоч з Волинню, хоч без. Бо пеньондзи понад усе.
показати весь коментар
27.11.2023 15:31 Відповісти
Тупые ляхи! Все катастрофы, все эпидемии и казни на ваши дурные головы! Пророссийские шавки, чтоб земля под вами горела!Все ваши заверения в дружбе и понимании - враньё! Хочу увидеть русские танки на улице Варшавы. Вот тогда в очередной раз буду убеждён,что Бог таки есть.
показати весь коментар
27.11.2023 13:12 Відповісти
а коли ви в останній раз переконувалися, що Бог - є?
я забув, коли то вже було ....(прости Господи)
показати весь коментар
28.11.2023 00:54 Відповісти
Были такие случаи в жизни. Три, если быть точным.
показати весь коментар
28.11.2023 13:16 Відповісти
Польські перевізники - це найзапекліші вороги України на сьогоднішній
день , під час жорстокої війни в нашій краіні 😠
Звісно , ми не станемо битися з ними , бо є з ким це робити ,
але ніколи цього не забудемо і не пробачимо , бо це дурість і зрада деяких поляків 😡‼️
показати весь коментар
27.11.2023 13:12 Відповісти
Немає гниліше і гірше ворога, ніж той хто називається твоїм другом.
показати весь коментар
27.11.2023 13:13 Відповісти
В Польщі немає сьогодні влади , від слова зовсім ,
а є анархія , яку очолив Дуда 😠
показати весь коментар
27.11.2023 13:15 Відповісти
Може відвести війська вільної України під кордон Польщі?
показати весь коментар
27.11.2023 13:15 Відповісти
фура з німечини сьгодні подорожчала на 2700 євро, пиз...., заплатив передплату ще тиждень тому тепер вимають доплати, якось так, якщо хтось думає що це не вплине на ціни продукціі внутрі країни!!!
показати весь коментар
27.11.2023 13:18 Відповісти
Те, що пара десятків, чи навіть сотень куплених зруснявілих поляків стали маріонетками московії - це ще пів біди.

Найголовніше - що чинна польська влада толерує відверте проросійське і антиукраїнське беззаконня, дозволяючи блокування автодоріг, називаючи це страйком!

Але страйк - це коли не виходять на роботу, а ці якраз виходять.
показати весь коментар
27.11.2023 13:18 Відповісти
Покажите ляхам историю которую они забыли. Интересно росийские танки в Варшаву они так же смогут остановить?
показати весь коментар
27.11.2023 13:20 Відповісти
Одні "обдаровані" створюють проблеми--- інші "особливообдаровані ,їх вирішують,всі при занятті.
показати весь коментар
27.11.2023 13:22 Відповісти
Мабудь ці перевізники не знають що коїться в Україні
пропоную через РУПОР читати їм польською мовою НОВИНИ ЦЕНЗОРА.

Нехай їм соромно буде.
показати весь коментар
27.11.2023 13:22 Відповісти
https://novynarnia.com/2020/04/21/ostanniy-grih-petlyuri-100-rokiv-federatsiyi-z-polshheyu/ https://novynarnia.com/2020/04/21/ostanniy-grih-petlyuri-100-rokiv-federatsiyi-z-polshheyu/

Поляки завжди зрадять.
показати весь коментар
27.11.2023 13:22 Відповісти
Шакали.
показати весь коментар
27.11.2023 13:26 Відповісти
А в АТБ повно польських товарів!
Купуйте польське, підтримайте польських фашистів!
показати весь коментар
27.11.2023 13:28 Відповісти
цікаво вивчати суспільство іноді по коментах. один-два всього спитали - А ЩО МИ РОБИМО? всі інші клянуть поляків. одну надію маю - пишуть срані боти
показати весь коментар
27.11.2023 13:37 Відповісти
А що б ти (не бот) зробив? Виконав би всі вимоги поляків, мадярів, словаків, москалів?
показати весь коментар
27.11.2023 13:59 Відповісти
по -перше не ТИкай, не пам'ятаю щоб нас представили, а по -друге, питання треба ставити до влади, яка поки просто дивиться. можливо навіть з задоволенням
показати весь коментар
27.11.2023 14:42 Відповісти
Достаточно вспомнить, что было 10 лет назад украино-кацапской границе. Ничего не напоминает?
показати весь коментар
27.11.2023 13:51 Відповісти
йдуть по лекалам кацапів. Бо самі такі ж самі
показати весь коментар
28.11.2023 00:56 Відповісти
Напевно навіть в росії здивувались як просто можна влаштувати блокаду Україні. І не треба ніякі ракети
показати весь коментар
27.11.2023 14:19 Відповісти
В Польше произошел государственный переворот. Самоустранился президент, армия, органы безопасности, государственные органы управления. Власть захватили польские перевозчики, которые проплачены Россией.
показати весь коментар
27.11.2023 14:28 Відповісти
Брати поляки, може поспішили ви биковати?

показати весь коментар
27.11.2023 14:44 Відповісти
А де ж потужні зелені кроки до розв'язання цієї ситуації? Язика засмоктало у дупу?
показати весь коментар
27.11.2023 15:29 Відповісти
Ляшська мразота
показати весь коментар
27.11.2023 16:03 Відповісти
скільки ще це терпіти, просто так блокують і все,
в суд подавати на компенсацію наслідків простою,
і смертей водіїв
показати весь коментар
27.11.2023 16:24 Відповісти
🚛Німецькі митники блокують польські фури на німецько-польському кордоні

Відео великої колони польських машин опублікував український перевізник.

https://t.me/huyovy_kharkiv/133065
показати весь коментар
27.11.2023 20:02 Відповісти
Поставлено завдання зменшити постачання ВСУ, поляки й словаки відгукнулися
показати весь коментар
04.12.2023 12:24 Відповісти
 
 