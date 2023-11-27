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Новини Війна
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Столтенберг: Тільки від України залежить, які шляхи закінчення цієї війни є прийнятними

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що тільки Україна має вирішувати, коли і як проводити мирні переговори з Росією щодо закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Столтенберг зазначив, що Україна зможе вести переговори з РФ про будь-який мир, про який вона захоче домовитися, коли і якщо прийде час для мирних переговорів.

"Саме від України залежить, які шляхи закінчення цієї війни є прийнятними. Наш обов'язок - підтримати Україну і дати їй змогу звільнити якомога більше території й забезпечити найкращі умови для переговорів, якщо вони взагалі розпочнуться", - наголосив генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна перемагає як суверенна європейська держава, - Столтенберг

За словами Столтенберга, "війни за своєю природою непередбачувані".

"Ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін планує мир, насправді він планує продовження війни. Чим більше військової підтримки ми надамо Україні, тим сильнішою буде її позиція на полі бою і тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів", - додав він.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) переговори з Росією (1055)


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Топ коментарі
+19
ну, дійсно: імпотенти вже перевернули небо й землю тричі, дали нам зброї стільки, аж не знаємо що з нею робити, а тепер "Україна сама вирішує" Хіба не молодці??
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27.11.2023 13:58
+18
Спершу потрібно розбити мордор,а для цього потрібна справжня допомога,а не те що зараз.От тоді і вирішувати будемо.А так....
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27.11.2023 13:58
+10
Просто ЗВІЛЬНЕННЯ ?
Я не согласна
Баканов- просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
Резников - просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
А Червинский сидит?
Это как называется?
Это называется просто - ВРАГИ УКРАИНСКОГО НАРОДА в украинской власти
Пора с этим заканчивать
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27.11.2023 14:04
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Упс і допис про звільнення безумної зник-ета навєрна не вказівка з опи а проста случайнасть...Ета же настаящая дємакратія да...
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27.11.2023 13:58 Відповісти
Ага,я теж комент не дописав
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27.11.2023 13:59 Відповісти
ну ета уже рєформи до вступу до нати мабуть почались...
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27.11.2023 14:01 Відповісти
Просто ЗВІЛЬНЕННЯ ?
Я не согласна
Баканов- просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
Резников - просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
А Червинский сидит?
Это как называется?
Это называется просто - ВРАГИ УКРАИНСКОГО НАРОДА в украинской власти
Пора с этим заканчивать
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27.11.2023 14:04 Відповісти
звичайно-бо для ворогів України патріоти України і є ворогами а вороги друзями...
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27.11.2023 14:08 Відповісти
Спершу потрібно розбити мордор,а для цього потрібна справжня допомога,а не те що зараз.От тоді і вирішувати будемо.А так....
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27.11.2023 13:58 Відповісти
І пан Єнс не може цього не знати.
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27.11.2023 22:15 Відповісти
ну, дійсно: імпотенти вже перевернули небо й землю тричі, дали нам зброї стільки, аж не знаємо що з нею робити, а тепер "Україна сама вирішує" Хіба не молодці??
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27.11.2023 13:58 Відповісти
Ага, пам'ятаю я це "перевернемо небо і землю"... Остін, здається , казав. Фігово перевернули, судячи з усього!
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27.11.2023 14:12 Відповісти
Остін не вирішує. Вирішують інші. не такі сміливі
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27.11.2023 14:39 Відповісти
якщо вирішують інші, чи доречно давати слово сміливим? питання не до вас, питання риторичне...
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27.11.2023 22:28 Відповісти
Якщо Україна впаде нехай чекають українців в Лісабоні але то вже не буде ЗСУ, побачимо що тоді вони заспівают
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27.11.2023 15:31 Відповісти
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27.11.2023 16:07 Відповісти
Импотенты выбрали клоуна в презимденты только за его обещание "договорится посередине".
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27.11.2023 18:44 Відповісти
тепер зрозуміло,що за посадовці в Київ навідуються? що Столтенберг робить заяву-що Україна повинна сама захотіти.
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27.11.2023 13:59 Відповісти
І будемо з вами до перемоги.
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27.11.2023 13:59 Відповісти
Триндить, перестали поставляти зброю і каже тепер вирішуйте.Які гіпокрити
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27.11.2023 14:00 Відповісти
А де поділась новина,що безумну хочуть гнати в шию з комітету? Дєрьмак відмінив? Швидко спрацював.
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27.11.2023 14:01 Відповісти
та нє-то паказалась нічьо такова вабщє нєбила...
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27.11.2023 14:03 Відповісти
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27.11.2023 16:08 Відповісти
В сенсі відмінив? Бутусов ніби то в жорсткій опозиції проти зебілів, чи ти хочеш сказати що він також уже прогнувся?
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27.11.2023 14:09 Відповісти
В сенсі, що ніхто її не вижене. Так повєлєл дєрьмак. Тому і новина не має сенсу.
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27.11.2023 14:52 Відповісти
Це вже не перший випадок.

Бачите "незручну" новину - зберігайте на web.archive.org
Інакше потім кінців не знайдете.
Така от у нас демократія. До певної межі.
- Дался вам этот листок, у меня есть целая пачка, - небрежно заметил детектив.
- Сколько? - Афрозина подскочила как ужаленная.
- Целая пачка, - невозмутимо повторил Фикс.
- Дайте, - властно приказал Бэрр.
И сразу всем стало ясно, кто здесь диктует условия. И сразу стало ясно, что покорность, с какой черный маг подчинился требованию сдать оружие, была сплошным притворством.
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27.11.2023 14:09 Відповісти
Сказали б простіше - здавайтеся, ми втомилися, нам набридло воювати.
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27.11.2023 14:02 Відповісти
"і дати їй змогу звільнити якомога більше території " --- тобто тут уже натяк іде про те що по суті очевидно усю територію визволити не вдасться?
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27.11.2023 14:08 Відповісти
кацапстан готувався до цієї клятої війни, натомість нато - ні. Тепер ціна натівського спокою - життя українців. Прикро. Прикро те, що розвідки всіх провідних країн світу чудово розуміли наскільки ретельно раша готується до війни, прекрасно усвідомлювало яка саме країна буде метою для раши, натомість не посилило не те що наших потужностей, але навіть і своїх. Мені нато вже нагадує оон. У 2014-му взагалі ніхто навіть помічати не хотів а ні анексії криму, а ні засилля кацапських бойовиків на донбасі, поки міжнародний рейс не збили над донеччиною. Потім хоч трохи почали чухатись, хоча наміри ***** всім були зрозумілі вже тоді. Не працює нахрін та "колективна безпека" проти шизофреніка.
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27.11.2023 14:09 Відповісти
Що ж... Легкі часи породжують слабких людей.
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27.11.2023 14:12 Відповісти
можливо й так, але маючи такого біснуватого сусіда в нас за визначенням не може бути легких часів.
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27.11.2023 14:23 Відповісти
Я не про Україну.
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27.11.2023 14:34 Відповісти
Так, я розумію. А я і про Україну також, бо ми так само розслабилися, як і захід.
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27.11.2023 14:44 Відповісти
Лицемеры х..евы и столтенберг - не исключение.
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27.11.2023 14:12 Відповісти
За лицемірством і порожніми балачками нато ховає свою власну неспроможність дати відсіч *****. Вони ж не можуть на весь світ заявити Ми боємося шизофреніка, або в нас просто немає ресурсів. (( Це ж не комільфо виглядає.
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27.11.2023 14:28 Відповісти
"Умивають руки"...
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27.11.2023 14:19 Відповісти
Чапаев: А чего вся квартира в тараканах?
Петька: А это я диссертацию пишу. О тараканах.
Чапаев: Ну, расскажи.
Петька: Берем таракана, ставим его на стол и кричим: Беги! И он бежит! Отрываем ему ноги и кричим: Беги! Но он не бежит. Делаем вывод: таракан без ноги не слишит....

https://interesnyefakty.com/stati/bez-nog-tarakan-ne-slyshit-anekdoty-pro-chapaeva
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27.11.2023 14:23 Відповісти
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27.11.2023 16:12 Відповісти
Що цей прорашистський натівський "говорун 3,14стить .???"Саме від України залежить, які шляхи закінчення цієї війни є прийнятними. Наш обов'язок - підтримати Україну і дати їй змогу звільнити якомога більше території й забезпечити найкращі умови для переговорів, якщо вони взагалі розпочнуться", - наголосив генсек НАТО. Воно,чмо, говорить , що від України залежить шлях закінчення війни і говорить одночасно про обовязки НАТО,котрі не виконують США, ЄС І НАТО РАЗОМ ВЗЯТІ.
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27.11.2023 14:26 Відповісти
Як ПОТУЖНО всі балакають.
Аби ще так і робили.
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27.11.2023 14:29 Відповісти

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27.11.2023 14:29 Відповісти
На початку війни, коли не було достатнього постачання зброї і обіцянок Заходу допомогти, наша влада вела перемовини щодо мирної угоди на умовах РФ? якщо не буде зброї, грошей і кому воювати, схожі перемовини відновлять.
Якщо ми не отримаємо від Заходу достатньо зброї і фінансування шлях закінчення цієї війни є один і він очевидний, "мирні перемовини" і "мир" на основі вимог РФ...
Але постає інше запитання, за чим була потрібна ця всі війна ці всі жертви з нашого боку, якщо кінцевий результат буде той який потрібний РФ?
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27.11.2023 14:34 Відповісти
Де гарантії що вразі успішного бліц-кригу в Україні з її ресурсами на фоні побєдобєсного психозу рашисти не підуть далі?
Війна була потрібна щоб виграти час для НАТО, максимально виснажити рашистів в Україні не дати війні піти на Захід.
Для цього Джонсон в першу чергу й приїзджав.
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27.11.2023 14:48 Відповісти
Це питання будуть задавати після війні та нащадки. Дай бог їм розуму не вляпатись у таку халепу та пусті обіцянки ще раз, щоб не опинитись у розбитого корита, як зараз.
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27.11.2023 14:49 Відповісти
Вважаю, що після війни навіть для самих малих країн стане зрозумілим, що тільки наявність ЯЗ є гарантією недоторканості вашої країни ззовні і всі намагатимуться її отримати, вказуючи пальцем на плачевний досвід України і наданих їй усіляких пустих гарантій безпеки...
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27.11.2023 14:59 Відповісти
Ну і де те озброєння, звіздобол ти грьобаний?
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27.11.2023 14:44 Відповісти
Раз Україна вирішує - компенсувати втрачені території за рахунок території Угорщини. Нехай посунуться. Вже можна все, тим більш - Україна вирішує...
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27.11.2023 14:44 Відповісти
"...а ми вмиваємо руки". Так,столтенберг? Ганчір'я європейське.
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27.11.2023 14:46 Відповісти
Ганчір'я, обісцяне від страху втратити прибутки. Епоха черчилів минула, залишились торгаші-політикани, пустодзвони, що вправляються один перед одним у мистецтві словоблуддя.
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28.11.2023 08:12 Відповісти
Єник відморозився, що означає "вигрібайте самі"
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27.11.2023 16:58 Відповісти
Які до дідька ''мирні переговори'' якщо *уйло пішов ''ва-банк''. Він не зупиниться поки не знищить Україну. Даже підписавши якісь ''мирняки'' через трохи знову нападе.
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27.11.2023 19:08 Відповісти
Хм, Столтенберг говорить про "моркву" для когось?) На цей рік "потужного контрнаступу" було 18 млрд - це 9 міс. Зараз в Конгресі допомога на 100 млрд (в кеші), плюс знакові 8 млрд від Берліна, які є і немає...вибір між тим, що треба зробити щоб отримати - відповідно і сценарій,, які шляхи закінчення цієї війни є прийнятними.
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28.11.2023 01:40 Відповісти
Стурбованець, виявляється, ще й майстер перевзування в повітрі.
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28.11.2023 08:09 Відповісти
Все залежить виключно від України? От цинічне .
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28.11.2023 08:14 Відповісти
Ход конём, шаг и в сторону.💪
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28.11.2023 14:40 Відповісти
 
 