Столтенберг: Тільки від України залежить, які шляхи закінчення цієї війни є прийнятними
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що тільки Україна має вирішувати, коли і як проводити мирні переговори з Росією щодо закінчення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Столтенберг зазначив, що Україна зможе вести переговори з РФ про будь-який мир, про який вона захоче домовитися, коли і якщо прийде час для мирних переговорів.
"Саме від України залежить, які шляхи закінчення цієї війни є прийнятними. Наш обов'язок - підтримати Україну і дати їй змогу звільнити якомога більше території й забезпечити найкращі умови для переговорів, якщо вони взагалі розпочнуться", - наголосив генсек НАТО.
За словами Столтенберга, "війни за своєю природою непередбачувані".
"Ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін планує мир, насправді він планує продовження війни. Чим більше військової підтримки ми надамо Україні, тим сильнішою буде її позиція на полі бою і тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів", - додав він.
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Я не согласна
Баканов- просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
Резников - просто ЗВІЛЬНЕННЯ!
А Червинский сидит?
Это как называется?
Это называется просто - ВРАГИ УКРАИНСКОГО НАРОДА в украинской власти
Пора с этим заканчивать
Бачите "незручну" новину - зберігайте на web.archive.org
Інакше потім кінців не знайдете.
Така от у нас демократія. До певної межі.
- Дался вам этот листок, у меня есть целая пачка, - небрежно заметил детектив.
- Сколько? - Афрозина подскочила как ужаленная.
- Целая пачка, - невозмутимо повторил Фикс.
- Дайте, - властно приказал Бэрр.
И сразу всем стало ясно, кто здесь диктует условия. И сразу стало ясно, что покорность, с какой черный маг подчинился требованию сдать оружие, была сплошным притворством.
Петька: А это я диссертацию пишу. О тараканах.
Чапаев: Ну, расскажи.
Петька: Берем таракана, ставим его на стол и кричим: Беги! И он бежит! Отрываем ему ноги и кричим: Беги! Но он не бежит. Делаем вывод: таракан без ноги не слишит....
https://interesnyefakty.com/stati/bez-nog-tarakan-ne-slyshit-anekdoty-pro-chapaeva
Аби ще так і робили.
Якщо ми не отримаємо від Заходу достатньо зброї і фінансування шлях закінчення цієї війни є один і він очевидний, "мирні перемовини" і "мир" на основі вимог РФ...
Але постає інше запитання, за чим була потрібна ця всі війна ці всі жертви з нашого боку, якщо кінцевий результат буде той який потрібний РФ?
Війна була потрібна щоб виграти час для НАТО, максимально виснажити рашистів в Україні не дати війні піти на Захід.
Для цього Джонсон в першу чергу й приїзджав.