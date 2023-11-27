Депутата рівненської облради Суховича, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили під варту, - ДБР

Суд відправив під варту депутата рівненської облради, керівника лісової галузі регіону, якого ДБР викрило на володінні незаконними статками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами ДБР, суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн гривень.

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Нагадаємо, що ДБР викрило депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", на незадекларованих статках на мільйони доларів.

Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено понад 4 млн доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота тощо.

Державне підприємство "Ліси України" у дописі в телеграмі зауважило, що інформація щодо незаконної діяльності Суховича була зібрана за сприяння Департаменту безпеки ДП "Ліси України".