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Новини
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Депутата рівненської облради Суховича, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили під варту, - ДБР

дбр

Суд відправив під варту депутата рівненської облради, керівника лісової галузі регіону, якого ДБР викрило на володінні незаконними статками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами ДБР, суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн гривень.

Читайте також: ДБР викрило депутата рівненської облради і керівника лісової галузі регіону Суховича у незаконному збагаченні на мільйони доларів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що ДБР викрило депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", на незадекларованих статках на мільйони доларів.

Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено понад 4 млн доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота тощо.

Державне підприємство "Ліси України" у дописі в телеграмі зауважило, що інформація щодо незаконної діяльності Суховича була зібрана за сприяння Департаменту безпеки ДП "Ліси України".

Автор: 

арешт (2520) депутат (1768) Рівне (572) ДБР (3464) незаконне збагачення (190) Ліси України (40)


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Топ коментарі
+3
Вагітного та під варту-так він просто там може апарасіцца...
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27.11.2023 14:28
+1
Опа, вільна каса! Тобто місце
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27.11.2023 14:41
+1
Послом в Чехію?
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27.11.2023 15:01
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Вагітного та під варту-так він просто там може апарасіцца...
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27.11.2023 14:28 Відповісти
а як це, депутата, та без рішення ВР тай під варту??
то виходить що й депутати не всі "рівні"
одних можна зразу пакувати а других через вр.
бо депутат є депутат, і покуй він від громади чи від ВР
але ні....
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27.11.2023 15:57 Відповісти
Розкуркулити багатьох треба..
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27.11.2023 14:31 Відповісти
Опа, вільна каса! Тобто місце
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27.11.2023 14:41 Відповісти
Послом в Чехію?
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27.11.2023 15:01 Відповісти
В Чехію вже призначили, він підходить послом в Англію, бо дерева і капуста, то не яйця по 17 грн.
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27.11.2023 15:10 Відповісти
Поки що не оголосили офіційно.
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27.11.2023 15:16 Відповісти
Поліського лісового офісу
==================
Йа худєйю
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27.11.2023 15:38 Відповісти
А серед депутатів є хоч одна порядна людина ?
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27.11.2023 15:55 Відповісти
Татарова спасли, курку с золотыми яйцами Резникова спасли, Резниченко-Хланту спасли, Столара спасли, завхоза Януковича Кравца и его сына спасли, Кушнира и его жену спасли, Баканова спасли, правки Лозового спасуют, и этого лесоруба спасут
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27.11.2023 19:41 Відповісти
 
 