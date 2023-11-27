УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11147 відвідувачів онлайн
Новини
63 740 133

З України досі постачають запчастини для російських літаків та гелікоптерів. Серед клієнтів - міноборони РФ та "Ростех", - розслідувачі

мотор,сич,січ

Вторгнення РФ та антиросійські санкції не зупинили імпорт українських комплектуючих для російської авіапромисловості.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія "Авіа ФЕД сервіс" забезпечила російську авіапромисловість запчастинами щонайменше на 650 млн рублів (7,3 млн дол), причому більша частина, на 370 млн рублів (4,1 млн дол), надійшла із України. Про це стверджують у своєму дослідженні розслідуванні з російського проєкту "Важные истории" та OCCRP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У розслідуванні йдеться, що з лютого 2022 року до липня 2023 року "Авіа ФЕД сервіс", згідно з митними деклараціями, імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" майже на 120 мільйонів рублів, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 київського заводу "Радар" на понад 67 мільйонів, деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукцію київського заводу "Артем" та інших українських підприємств приблизно на 170 мільйонів рублів.

Крім українських деталей, "Авіа ФЕД сервіс" імпортувала запчастини з Франції, США та Великобританії.

Російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована у 1993 році як представництво Харківського машинобудівного заводу (ХМЗ) ФЕД. Її нинішнім керівником є уродженець Луганська Олександр Решетник. Клієнтами "Авіа ФЕД сервіс", згідно з даними держзакупівель, є Міноборони Росії, підприємства держкорпорації "Ростех" та президентський спеціальний льотний загін "Россия".

Також читайте: СБУ затримали трьох ділків, які планували вивезти за кордон запчастин до авіадвигунів для винищувачів МіГ-29. ФОТОрепортаж

У 2014 році Харківський машинобудівний завод "ФЕД" припинив постачання продукції своєму російському представництву, а в 2018 році "Авіа ФЕД сервіс" потрапила під українські санкції. Але це, як зазначають журналісти-розслідувачі, не зупинило імпорт українських комплектуючих для російської авіапромисловості.

Засновники "Авіа ФЕД сервіс" зареєстрували в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) компанію Linker. Ця фірма спеціалізується на постачання деталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32. Керівником цієї компанії, як з’ясували розслідувачі, є уродженець Чернігова Андрій Курта. А власником - ще один уродженець України Олексій Пальчик.

Linker отримував українську продукцію, зокрема, від компанії "Мотор Січ", директора якої В’ячеслава Богуслаєва в жовтні 2022 року затримали за підозрою в держзраді за "незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації". Розслідувачі також встановили, що на сайті спорідненої Linker компанії Amis вказано, що компанія - офіційний представник "Мотор Січ" в ОАЕ та "має всі необхідні дозволи та ліцензії".

Також читайте: Українським воїнам передали гелікоптер Мі-2, який "Мотор Січ" намагалася приховати від ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Останнє постачання Linker на адресу "Авіа ФЕД сервіс" було здійснене у січні 2023 року, йдеться у розслідуванні. Після цього поставки комплектуючих для російської авіації "Авіа ФЕД сервіс" проводились через компанію "Бакайторг1" із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року.

У коментарі для розслідувачів директор "Авіа ФЕД Сервіс" Олександр Решетник заявив, що продукція українських заводів, яку його фірма передала своїм клієнтам у 2022-2023 роках, була придбана раніше, у 2020-2021 роках, і просто "лежала за кордоном". Власник Linker Олексій Пальчик заявив, що його компанія "з України до Росії ніколи нічого не постачала і не постачає". Представник компанії "Бакайторг1" із Киргизстану на зв’язок із розслідувачами не вийшов.

Також читайте: "Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним іранським компаніям, - "Схеми"

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та Євросоюз заборонили постачання до Росії літаків та запчастин, а також їх технічне обслуговування і страхування. Втім журналісти неодноразово заявляли, що Москва обходить західні санкції і має партнерів, які їй у цьому допомагають.

Автор: 

авіація (4108) Мотор Січ (324) росія (64846)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+80
"Ви нє панімаєтє, ета ж савсєм другоє. Ми ж патєряєм бальшіє дєньгі!"
показати весь коментар
27.11.2023 14:37
+35
Так это нормально
Если выбрали в президенты агента ФСБ РФ
Куда будут поставлять детали?
В РФ, конечно
Шо тут непонятного ?
показати весь коментар
27.11.2023 14:44
+28
Бл*ть, твою ж наліво...
показати весь коментар
27.11.2023 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Забей в гугл "Европа продолжает покупать российский газ", кому нужны твои азиаты в кишлаке.
показати весь коментар
27.11.2023 16:07 Відповісти
Так і нічого не зрозумів, читай ще раз, а потім коментуй.
показати весь коментар
27.11.2023 16:30 Відповісти
Усе він зрозумів. Це троль, що просто маніпулює.
показати весь коментар
27.11.2023 20:13 Відповісти
Цікаво, СБУ нє в курсє? Чи в долє? Чи може їм не на часі такими "дрібницями" займатися, бо треба ж займатися Червінським ...
показати весь коментар
27.11.2023 16:16 Відповісти
А газ до Чехії теж ІПСО , пришляпкуватий
показати весь коментар
27.11.2023 16:25 Відповісти
Окуеть .
показати весь коментар
27.11.2023 16:34 Відповісти
Мені здається смертна кара за держ.зраду під час війни має бути. І західні партнери промовчать.
показати весь коментар
27.11.2023 16:36 Відповісти
Ні не так , розстрилити треба презідента як в Румунії , хочь одного тоді діло пійде Або як в Італії , або во Франції , та Англії , поки глава держави почуває себе бескарним діла не буде Жорстко , факт , але це так .
показати весь коментар
27.11.2023 16:37 Відповісти
А кто " крыша " у этой фирмы.
показати весь коментар
27.11.2023 16:56 Відповісти
Ха-ха-ха, а пенсов за репост из Однокласников на нары
показати весь коментар
27.11.2023 17:08 Відповісти
Странно, как это может быть😁😁😁
показати весь коментар
27.11.2023 17:10 Відповісти
Щось не чути тих довб@***** які вили на те що Голандія тюльпани продала рфії і НАЗК мовчить наче всралось
показати весь коментар
27.11.2023 17:24 Відповісти
Зеленський же вводить санкції!!!

Ух ти ж, як вони працюють....
показати весь коментар
27.11.2023 17:47 Відповісти
Ще хтось сумнівається, що при владі кроти кремлівські і південь України здали з наказу ярмака і зеленського 🤬😡😡
показати весь коментар
27.11.2023 17:56 Відповісти
І цей «малюк» пишається, що його іменем дрон назвали?!
Та «піс_дюк» краще йому підходить.
Як можна таке допускати?!
показати весь коментар
27.11.2023 18:39 Відповісти
Цей малюк на замовлення дєрьмака посадив Червінського.
То у вас якісь сумніви щодо його "патріотичності"?
показати весь коментар
27.11.2023 20:19 Відповісти
Директора та власники вже повинні взяті під варту по логіці
показати весь коментар
27.11.2023 18:41 Відповісти
Більш дебільної нації, ніж українці, немає ніде у світі.
Вони все роблять, щоб знищити свою державу. І запчастини до російської зброї, яка вбиває їх самих (дебілів), це ще не найбільше зло проти себе самих.
Адже, вибрати під час війни верховним головнокомандуючим агента кремля, який все життя ненавидів Україну і насміхався над нею, це треба бути конченими дебілами.
Україною керують агенти ФСБ, і хтось тут сподівається перемогти росію?
показати весь коментар
27.11.2023 18:58 Відповісти
Саме цікаве, що винен Залужний, виявляється, а не Шмигаль, наприклад.... Безглузда щось прогавкала, ой прогавила...
показати весь коментар
27.11.2023 19:12 Відповісти
Залужний "винний" в усьому. А головне - в тому, що йому довіряє вдвічі більше, ніж вазелінському.
показати весь коментар
27.11.2023 20:21 Відповісти
Розстріляти!
показати весь коментар
27.11.2023 19:38 Відповісти
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
показати весь коментар
27.11.2023 19:45 Відповісти
Зрадників потрібно не звільняти, або саджати. Їх треба вбивати.
показати весь коментар
27.11.2023 19:50 Відповісти
Треба виводити на вулицю, прив'язувати до стовпа на кілька днів, і писати на лобі "Я зрадник, продаю запчастини для россійської зброї під час війни".
Їх вилікує тільки страх перед ганьбою і утратою репутації навіть серед своїх друзів з РФ.
показати весь коментар
27.11.2023 21:54 Відповісти
Давайте по порядку. зеленський то, ніпрічьом?
показати весь коментар
27.11.2023 21:50 Відповісти
Як-то так, украинци. Хтось гине на фронт, а хтось зробить коштив на убой властний нарид и Бойцов на фронт. Убейте цю наволоч нх.инакше вас не будет. Я българин, и не возхитился.
показати весь коментар
27.11.2023 21:53 Відповісти
Ну ось, а ми ще нарікаємо що санкції союзників діряві. А в самих рило даже не в пушку, а волохате!
показати весь коментар
27.11.2023 22:19 Відповісти
Для 73% головне, що не барига Порошенко . А поставки деталей в рф - ну і що, зате не втік!
показати весь коментар
27.11.2023 23:00 Відповісти
Так в чё проблема? Посадите их там всех за госизмену и коллаборационизм
показати весь коментар
28.11.2023 00:40 Відповісти
НЕ ВІРЮ! ПІД ЧАС ВІЙНИ ПОСТАЧАННЯ НАВІТЬ ПОЄДИНИХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕ ЗЛОЧИН! ПРЕЧЕТНІ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗСТРІЛУ!!!
показати весь коментар
28.11.2023 05:25 Відповісти
Всі ті підприємства давно відомі. Знайти кількох людей, шо раніше працювали на них та накрити сбу. У цьому плані сбу ніхрена не працює - бо директори цих гнидників в основному з партії регіонів - опзж(забороненої зеленским якось цікаво - так помпезно, по zeмарафону показали - він заборонив - а на справді голосують в раді за антіукраїнськи закони зеленского). І про яке, сумісне з США, може йти мова по виготовленню зброї. Там на тих сокових заводах - сепар на сепарі тай сепаром поганяє.
показати весь коментар
28.11.2023 08:36 Відповісти
Те що із заводів постачають якісь запчастини до РФ -це питання до керівництва заводів, які таємно злочино порушували заборону і постачали товари
Так звільніть всіх СУМНІВНИХ керівників цих заводів
Вони колишні
А з колишніми майбутнього ніколи не може бути
Все що треба -це військовий контроль над цими заводами, ось тоді можна запобігти вивозу запчастин
Забороніть продажу продукції з цих заводів в будь-яку країну бо через ті країни потрапить до Росії
Хтось каже що Зеленський виний
Але він заводами не управляє
А управляють підступні кацапські агенти
Звільнили обласних воєнкомів всіх винних чи не винних без розбору
Так без розбору мали б вигнати і керівників заводів
Бо на війні немає часу виясняти чиюсь провину
показати весь коментар
28.11.2023 08:41 Відповісти
Дезінформація
показати весь коментар
28.11.2023 22:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 