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Новини Війна
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Лінія фронту суттєво не змінилася, ситуація дуже складна, але армія РФ зазнає втрат як в особовому складі, так і в техніці, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ситуація на полі бою в Україні дуже складна, тривають інтенсивні бої на сході. Лінія фронту з початку контрнаступу українських військ суттєво не змінилася, проте росіяни зазнають значних втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Столтенберга відповідаючи на питання, як виглядає ситуація на фронті в Україні та що в Альянсі готові зробити для виходу з "глухого кута" заявив, що ситуація дуже складна.

"Ми бачимо інтенсивні бойові дії. Дуже складна ситуація вздовж лінії фронту. Особливо на сході. Ми бачимо велику кількість втрат. І найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями та тижнями. І в той час лінія фронту суттєво не змінилася. Тобто ми маємо розрізняти те, що лінія фронту не пересувається і те, що відбуваються інтенсивні бойові дії", - пояснив генсек НАТО.

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Він зауважив, що НАТО та країни-партнери "дійсно вражені хоробрістю та компетентністю ЗСУ і їх можливістю завдавати ударів за лінією оборони росіян на окупованих територіях".

"Звичайно, військові досягнення ЗСУ можна оцінювати метрами просування, але також втратами, які зазнає супротивник. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Але також, якщо російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у спроможностях, то це є суттєвим досягненням. А також українці відштовхнули Чорноморський флот РФ. І це велике досягнення", - додав Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6392) Столтенберг Єнс (1595) контрнаступ (432)


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Топ коментарі
+4
Він наче подоляк..
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27.11.2023 14:48
+2
Пішли ви ....., зі своєю константацією фактів!
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27.11.2023 14:47
+2
Які, плять, "англосакси"?

Вас що, супутниковою тарілкою по голові вдарило? Ще б хозарів згадали...
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27.11.2023 15:07
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Не переживайте у них техніки до...я, ми вам залишим. Покажите їм, яке ви грізне НАТО.
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27.11.2023 14:45 Відповісти
Пішли ви ....., зі своєю константацією фактів!
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27.11.2023 14:47 Відповісти
Ні як раз щиро дякуємо. Коли у найближчій час вирішується питання про допомогу Україні потрібна саме така констатація фактів, озвучена на найвищому рівні і чудово що генсек НАТО сприяє отриманню більшої допомоги Україні
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27.11.2023 15:08 Відповісти
Він наче подоляк..
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27.11.2023 14:48 Відповісти
Пана Столтенберга все влаштовує. Ескалаці, найголовніше, не має, армію кацапів знекровлюють, то ж все ОК. Ну а що в цьому процесі ще і гинуть українці , ну так добре що не європейці.
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27.11.2023 14:51 Відповісти
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ситуація на полі бою в Україні дуже складна, тривають інтенсивні бої на сході. Лінія фронту з початку контрнаступу українських військ суттєво не змінилася, (((Лінія фронту з початку контрнаступу українських військ суттєво не змінилася через те, що НАТО І (західні союзники))НЕ ВИКОНУЮТЬ ОБОВЯЗКИ ,про які ,перед тим "торочив" цей натівський ********
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27.11.2023 14:55 Відповісти
Які, плять, "англосакси"?

Вас що, супутниковою тарілкою по голові вдарило? Ще б хозарів згадали...
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27.11.2023 15:07 Відповісти
Все відбувається так, як хотіли натівці та британські й американські імперіалісти. Їм це вдалося.
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27.11.2023 15:14 Відповісти
Невже їм потрібне нове об'єднання росії, Україні і БРСР?
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27.11.2023 15:20 Відповісти
Насправді навпаки. Їм потрібно, щоб пострадянські країни воювали між собою.
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27.11.2023 15:22 Відповісти
Тоді вони мають давати нам нормально зброї. Інакше скоро всі боєздатні закінчаться, Україну буде завойовано, а всі почекуни через декілька років будуть мобілізовані до лав армії нової кацапської імперії, разом з бульбашами. Як їм така перспективка?
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27.11.2023 15:25 Відповісти
То дають же. Рівно стільки, щоб війна продовжувалася. Виснаження наступить у живій силі. Орків багато, українців мало. Тоді вони все кинуть, як у Афганістані, та відморозяться. З них як з гуся вода...
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27.11.2023 15:37 Відповісти
І отримають нову кацапську імперію. Були б імперіалісти дійсно імперіалістами, дали б чортів русні нашими руками і показали: хто з західними імперіалістами, той і переміг, тож приєднуйтесь. Але ні, вони ж демократи. Тому приєднуватись будуть до кацапської імперії. Де вона - там перемога, опиратися безглуздо.
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27.11.2023 15:39 Відповісти
Їм краще кацапська, стара знайома імперія ніж нова індійська чи китайська.
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27.11.2023 15:43 Відповісти
Це буде нова імперія, зовсім незнайома, тому що врахувала помилки попередніх двох.
І методів проти цієї імперії у "західних імперіалістів" немає.
Зате у цієї імперії проти "західних імперіалістів" - цілий арсенал.
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27.11.2023 15:46 Відповісти
Так це вони керують ******. Заставили його в 2008 році на саміті НАТО розповідати про 17 мілйонів русскіх "на Україне", потім заставили його написати історичне ессе на тему того що русскіє і українці це один народ, а потім підсунули йому промову в якій він оголосив СВО заради боротьби з нацизмом, захистом Донбасу і тд. Одним словом не ***** а лялька.
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27.11.2023 15:59 Відповісти
 
 