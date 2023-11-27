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Повне членство України в НАТО за умови війни не є можливим, - Столтенберг

столтенберг

Повноправне членство України в НАТО до завершення війни неможливе.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зарано говорити яким буде рішення Вашингтонського саміту. Всі країни-члени НАТО узгодили, що за умови війни повне членство не є можливим. Але ми будемо і надалі розглядати яким чином ми можемо зробити ближчими Україну та НАТО один до одного, готуючись до саміту у Вашингтоні", - сказав Столтенберг.

Він нагадав про скорочення шляху України до членства в НАТО з двох кроків до одного.

Також читайте: Україна стане членом НАТО, необхідно проводити реформи, - Столтенберг

"Ми скасували вимогу ПДЧ для України. Таким чином, ми скасували один з етапів, які Україна мала б пройти для того, щоб стати членом НАТО. Ми так само зробили для Фінляндії та Швеції", - зазначив генсек Альянсу.

Також він акцентував на створенні Ради Україна-НАТО, яка "є важливим органом, де Україна і члени НАТО зустрічаються на рівних за одним столом і вирішують питання разом".

"Це суттєво наближає Україну до НАТО, створюючи відповідний орган прийняття рішень. Ця Рада вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ цього тижня, й глава МЗС України Дмитро Кулеба також до неї приєднається", - зазначив Столтенберг.

Також читайте: На Вашингтонському саміті НАТО розгляне підтримку України та стан відносин з нею, - Столтенберг

Окрім того, за його словами, Альянс суттєво узгодив комплексну програму, щоб забезпечити повну оперативну сумісність між ЗСУ та силами НАТО.

"Це дозволить наблизити співпрацю та оперативну сумісність з країнами-членами НАТО. Крім цього, F-16, бойова артилерія, танки й навчальна підготовка надаються членами Альянсу. І це практично допомагає наблизити Україну до НАТО", - додав генсек.

Автор: 

НАТО (6392) членство в НАТО (1710) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+10
ми це якраз і жнемо...нашу нейтральність
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27.11.2023 14:59
+9
Устав НАТО под отдельно взятую Украину менять не будут. Это и так было понятно. Но не зеледенту. Отсюда вопрос: для чего эти постоянные вопли "Пачиму мы не в НАТЕ???!!!" Это при том, что даже в НАТО подчеркивают об огромном уровне коррупции в Украине.
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27.11.2023 15:07
+7
Запхніть собі в сраку вашу НАТУ.Україні після перемоги-НАТО буде потрібне,як рибі парасолька.
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27.11.2023 14:55
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27.11.2023 14:54 Відповісти
Та досить вже цитувати це лайно. Все давно зрозуміло.
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27.11.2023 14:54 Відповісти
Запхніть собі в сраку вашу НАТУ.Україні після перемоги-НАТО буде потрібне,як рибі парасолька.
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27.11.2023 14:55 Відповісти
ми це якраз і жнемо...нашу нейтральність
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27.11.2023 14:59 Відповісти
Менше телемарафону дивися.
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27.11.2023 15:06 Відповісти
Переможцям треба об'єднатися щоб трагедія 2014 року більше не повторилась
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27.11.2023 15:11 Відповісти
Бред сумасшедшего. Победа Украины и есть вступление в НАТО а не какие то всратые территории.
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27.11.2023 16:55 Відповісти
Ти краще розповіси чи можливе членство за умови неконтрольованих теріторій. Бо цю шарманку ми вже багато разів чули.
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27.11.2023 14:58 Відповісти
Для них ми не існуємо.
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27.11.2023 15:00 Відповісти
Принаймі один член НАТО має неконтрольовані території, які знаходяться під окупантом, причому окупант - також член НАТО.
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27.11.2023 15:22 Відповісти
Це який? Кіпр не член НАТО.
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27.11.2023 15:31 Відповісти
Ваша правда. Геть забув, що Греція і Кіпр - це дві держави, просто на дві держави "адіннарот".
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27.11.2023 16:13 Відповісти
кучма та кравчук- БУДЬТЕ ви прокляті і ваше потомство за те що здали нашу ядерну зброю . і щоб ющер здох в страшних муках
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27.11.2023 14:58 Відповісти
Її віддали в обмін на визнання такої держави як Україна.
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27.11.2023 15:07 Відповісти
Тобто, наші гаранти шантажували Україну "невизнанням" для здачі ЯЗ
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27.11.2023 15:22 Відповісти
Як мінімум, один з "гарантів" - точно шантажував.
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27.11.2023 15:25 Відповісти
Всього за період з грудня 1991 року до 27 вересня 2003 року Україну визнала 171 держава.
ДатаДержава02.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща 02.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Canada_(Pantone).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада 03.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина 04.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія 04.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Argentina.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bolivia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Болівія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia_(1991%E2%80%931993).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Croatia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія 06.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cuba.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба 08.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччина 09.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія 11.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія 12.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Georgia_(1990%E2%80%932004).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузія 16.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Turkey.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина 18.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція 18.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Norway.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія 20.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Kirghiz_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстан 20.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Turkmen_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Туркменістан 21.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sierra_Leone.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%94%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Сьєрра-Леоне 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Kazakh_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Costa_Rica_(state).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Коста-Рика 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Liechtenstein.svg
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27.11.2023 15:29 Відповісти
І? Мова про США і сильних світу цього.
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28.11.2023 12:30 Відповісти
Україну як незалежну державу США визнали 26 грудня 1991. Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994. Не розумію у чому питання.
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28.11.2023 12:55 Відповісти
і з ядерною зброєю Україну визнало б не менше держав
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27.11.2023 15:33 Відповісти
навіть більше
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27.11.2023 16:03 Відповісти
Ні.
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28.11.2023 12:32 Відповісти
У Білорусіі теж Лукашенка проклинають, що здав ядерну зброю...
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27.11.2023 16:32 Відповісти
Та за любих реальних об'єктивних умов членство України в НАТО не можливе. Це треба прийняти як дійсність для подальших кроків у зовнішній та внутрішній політиці.
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27.11.2023 14:59 Відповісти
Перемога над росією - реальна та об'єктивна умова. У цю перемогу не можуть повірити лише у кремлі та кремлівські тролі, а український народ кожного дня наближає її своєю боротьбою
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27.11.2023 15:14 Відповісти
Натівці та американські й британські імперіалісти не зацікавлені у нашій перемозі у цій війні. Вони все зроблять, або не зроблять, щоб цього не відбулося.
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27.11.2023 15:18 Відповісти
Імперіалісти на те вони і імперіалісти що зацікавлені у знищенні ворога та взяття його під свій контроль. Американці перш за все зацікавлені у приниженні і знищенні росії щоб показати світу що США єдиний гегемон у всьому світі і на прикладі росії покажуть світу що буде із країною яка боролась із світовим лідерством США.
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27.11.2023 15:21 Відповісти
Та ні. Може вони й зацікавлені у поиниженні та знищенні росії, та взагалі на це не спроможні, і це дуже затратна й ризикована авантюра. Чи є приклад з історії яку країну вони принизили або знищили у конвенціональній війні? А тут мавпа з ядерною зброєю. Вони гарно живуть, правлять світом, їм є що втрачати. Ще й зароблять з росією, або виторгують щось у неї.
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27.11.2023 15:31 Відповісти
Абсолютно реально. СРСР чудово розвалили із ядерною зброєю і ця зброя аж ніяк не завадили ганебно програти у Афганістані.
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27.11.2023 15:36 Відповісти
А Афганістані переміг тероризм. США просто не бачать сенсу утримувати країну, де тероризм має підтримку народу
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27.11.2023 15:44 Відповісти
Не утримувати країну, а нав'язати їй та збудувати демократію. Вони не мають наміру нікого утримувати. В нас вже стала демократія за часів Ющенка. Гроші на війну та утримання вони давали. Більше, судячи з усього, не хочуть.
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27.11.2023 16:39 Відповісти
Поки США були в Афгані, таліби сиділи під плінтусом.
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28.11.2023 12:38 Відповісти
СССР розпалась сугубо через внутрішні причини. Як би в СССР знайшовся би свій Дєн Сяопин він би вцілів.
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28.11.2023 12:36 Відповісти
Тільки до санкцій він десятки років проіснував з тими ж причинами.
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28.11.2023 12:53 Відповісти
" американські й британські імперіалісти не зацікавлені....... "
Враження ніби на з'їзді ЦК КПСС побував.
Шалені не стихаючі аплодисменти, товаришу Суслову!
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27.11.2023 15:59 Відповісти
Так я називаю речі своїми іменами. Так співпало. Вони самі себе так називають. Неофіційно, звісно.
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27.11.2023 16:40 Відповісти
Яка в біса "перемога над Росією"? Ви з неба не землю спустіться, треба бути реалістом. Ця війна не закінчиться так як про це мріють відірвані від реальності.
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28.11.2023 12:34 Відповісти
Якого біса перемога над Гітлером? Гітлер вже під московою - так казали реалсти у 1941 . Що поробиш - рашисти розпочали тотальну війну, де переможений народу буде повністю знищений - після Бучі стало зрозуміло, що вижити мирним українцям можна лише перемігши ворога і тому народ зробить все можливе і неможливе, але пермога обов'язково буде заради життя на нашій землі.
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28.11.2023 12:42 Відповісти
Ви спочатку порівняйте хто перемагав Гітлера, скільки їх було і скільки країн працювали на це.
З гітлером воював весь світ і навіть так зумів його заборони за 4 роки. Тоді бруківку не стелили. А західні союзники соплі не жували і зброю піпеткою не цілили.
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28.11.2023 12:51 Відповісти
Так і зараз багато цивілізованих країн допомогають Україні і працюють на знищення російського фашизму. Томі-гани, Шермани, які палали як сірники у коробці були далеко не найкращою зброєю. Союзники тоді ще й як жували соплі та цідили піпеткою, але в кінці кінців що тоді що зараз в кінці кінців переможе більший військово-економічний потенціал, який протистояв і протистоїть німецьому та російському фашизму.
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28.11.2023 13:19 Відповісти
Що ти мелеш, тоді вся промисловість США була поставлена на потреби ленд-лізу який давав усе що затребував СССР. По друге, Шерман це кращий танк другої світової. І не треба ляля.
Тоді західні партнери не намагалися гітлеру лице зберегти.
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28.11.2023 13:27 Відповісти
Нас з таким завзяттям хоронять, що можуть випадково впасти самі в яму.
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27.11.2023 14:59 Відповісти
Це усім зрозуміло..
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27.11.2023 15:01 Відповісти
Не можна бути наполовину беременною,або наполовину з абортом....Україні найближчими десятиліттями не світить ані ЄС і тим більше НАТО.Діє змова між заходом і куйлом , про поділ України .винищення українців і недопущення її ані в НАТО ані в ЄС.
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27.11.2023 15:02 Відповісти
Ес світить, НАТО ні.
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27.11.2023 15:09 Відповісти
Світло ЄС для України і її народу відключать прорашистські виключеті.котрі стоять в Польщі і в Угорщині, і не виключено,що в Німеччині і в Франції ,ще стоять прорашистські запобіжники
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27.11.2023 15:13 Відповісти
Все там "світе", просто тут у тренді, розганяти зраду-зрадную, Це вже-Усім Зрозуміло,
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27.11.2023 15:14 Відповісти
Нічого не світить.
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28.11.2023 12:52 Відповісти
От і чудово. Взагалі треба навіть боротися проти згубних для України компромісів щодо членства, за те щоб увійти до НАТО по повній.
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27.11.2023 15:02 Відповісти
От чого те НАТО не здохло від нього все рівно ніякого толку не було. Живе, а всі навкруги маються.
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27.11.2023 15:04 Відповісти
Прибиріть це позоріще, воно нажрате європейське бидло триндить ту мантру із року в рік.
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27.11.2023 15:05 Відповісти
Устав НАТО под отдельно взятую Украину менять не будут. Это и так было понятно. Но не зеледенту. Отсюда вопрос: для чего эти постоянные вопли "Пачиму мы не в НАТЕ???!!!" Это при том, что даже в НАТО подчеркивают об огромном уровне коррупции в Украине.
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27.11.2023 15:07 Відповісти
У нас не корупція зашкалює, а повне беззаконня на всіх рівнях.
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27.11.2023 15:14 Відповісти
Коррупция и есть последствие беззакония. Но ни одно, ни другое не является вопросом, который НАТО должно рассматривать. Вот я и пишу, что даже НАТО интересует этот вопрос.
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27.11.2023 15:21 Відповісти
Формально, ніякого вступу в НАТО для України не буде. Ніколи.
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27.11.2023 15:10 Відповісти
Які вологі кремлівські мрії. Буде вступ і до НАТО і танки НАТО ще війдуть у кремль
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27.11.2023 15:16 Відповісти
Ніколи не кажи-ніколи,кацап.
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27.11.2023 15:17 Відповісти
пітухостан і 100 років буде воювати ради цього (з 2014 якщо точно)..А сказане про вступ в НАТО чули вже з 2014...Країну не беруть якщо в неї військовий конфлікт
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27.11.2023 15:16 Відповісти
Так кацапи вже 300 років ведуть геноцид українського народу. Звісно рашисти будуть знищувати нас до останнього мирного мешканція поки їх не придушать самих. А от коли їм добряче наваляють навіть у Афганістані, то вони можуть ще не скоро оговтатися.
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27.11.2023 15:25 Відповісти
Ну это не совсем справедливо. Так "нагеноцидили" что Украина чуть не стала второй Францией, по территории и населению. Поляки, турки или немцы такого бы точно не допустили.
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27.11.2023 21:25 Відповісти
Ну от наприклад у тебе багатодітна родина і в тебе маніяк вбив дитину. А тобі кажуть у полції - так наманіячили, що в тебе залишилась найбільша родина у районі - в людей по 1-3 дітей, в тебе аж четверо залишилося. Твій цинізм вражає. Десятки мільйонів українців знищили наші сусіди-людожери
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28.11.2023 12:52 Відповісти
НАТО ніяке по суті ..вони сміливі були тільки в Іраку і Афганістані бо в тмх ЯЗ не було ...Така собі сила демократії ...Сила не правді - а в кого більше танків ...Просто марнування часу на все це НАТО...
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27.11.2023 15:19 Відповісти
"Сила не правді - а в кого більше танків ..."
Як з'ясувалося, сила не в танках, а в дронах та інших керованих апаратах, напханих вибухівкою. Ну, і в ЯЗ...
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27.11.2023 15:59 Відповісти
Значить, ****** буде воювати до скону, або просто офіційно не підпишу мир ніколи.
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27.11.2023 15:26 Відповісти
Ніде і ніколи в історії людства навіть підписання "вічного миру" нічого не означало, хіба що давало тимчасову перерву для приготувань до нової "священної війни".
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27.11.2023 16:04 Відповісти
Шановні, подобається це комусь, чи не подобається, але вступ в НАТО залежить не від його уставу, бажання Столтенберга, небажання Орбана, чи військового конфлікту.
Є лише один критерій - рішення людини в Овальному кабінеті. Яке приймається з урахуванням думки політичної еліти Вашингтону. Все інше вирішується. От від цього і потрібно виходити.
Все НАТО побудоване навколо однієї країни - США. Всі інші лише статисти, які можуть кричати що завгодно, але врешті-решт, роблять все, що вирішує країна, яка є основною ударною силою альянсу.
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27.11.2023 16:06 Відповісти
та до сраки те обісцяне нато
воно імпотентне з моменту створіння як і сране оон
треба об'єднуватись з тими кому сросія реально загрожує
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27.11.2023 16:07 Відповісти
Реально це Грузія та Молдова.
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27.11.2023 16:21 Відповісти
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27.11.2023 16:17 Відповісти
А як можна завершити те, що офіційно не починалось? Адже завдяки саме нашим дорогим партнерам війна так і не була названа війною. Бачте, є ще коменрційні інтереси. Щодо завершення. А що члени НАТО мають на увазі під цим терміном? Може офійійну розписку від *****? Чи повірять слову?
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27.11.2023 16:18 Відповісти
а у нас война заявлена до победного конца, пока крым не заберем и вывод?
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27.11.2023 16:34 Відповісти
Есть альтернатива. Пока война взять не могут, но пусть гаранты Будапешта вернут нам возможность восстановить статус страны с Яо. Тактическим. А как война закончится допустим, то мы тогда сами выберем или НАТО или оставить себе статус с Яо. Выбор думаю ясен заранее, уже сегодня--- только Яо!
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27.11.2023 20:15 Відповісти
навіть на це вони не підуть
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28.11.2023 00:39 Відповісти
Повне ні, так надайте гарантії які надали Швеції та Фінляндії до вступу. На території під нашим контролем. З цими гарантіями ми можемо і 10 років вступати.
ПС: але від себе скажу, що не нададуть навіть таких гарантій, як мінімум ще декілька років. Поки самі не окріпнуть. НАТО зараз слабке. Нажаль... Розслабилися
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27.11.2023 22:06 Відповісти
 
 