Повне членство України в НАТО за умови війни не є можливим, - Столтенберг
Повноправне членство України в НАТО до завершення війни неможливе.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зарано говорити яким буде рішення Вашингтонського саміту. Всі країни-члени НАТО узгодили, що за умови війни повне членство не є можливим. Але ми будемо і надалі розглядати яким чином ми можемо зробити ближчими Україну та НАТО один до одного, готуючись до саміту у Вашингтоні", - сказав Столтенберг.
Він нагадав про скорочення шляху України до членства в НАТО з двох кроків до одного.
"Ми скасували вимогу ПДЧ для України. Таким чином, ми скасували один з етапів, які Україна мала б пройти для того, щоб стати членом НАТО. Ми так само зробили для Фінляндії та Швеції", - зазначив генсек Альянсу.
Також він акцентував на створенні Ради Україна-НАТО, яка "є важливим органом, де Україна і члени НАТО зустрічаються на рівних за одним столом і вирішують питання разом".
"Це суттєво наближає Україну до НАТО, створюючи відповідний орган прийняття рішень. Ця Рада вперше зустрінеться на рівні міністрів закордонних справ цього тижня, й глава МЗС України Дмитро Кулеба також до неї приєднається", - зазначив Столтенберг.
Окрім того, за його словами, Альянс суттєво узгодив комплексну програму, щоб забезпечити повну оперативну сумісність між ЗСУ та силами НАТО.
"Це дозволить наблизити співпрацю та оперативну сумісність з країнами-членами НАТО. Крім цього, F-16, бойова артилерія, танки й навчальна підготовка надаються членами Альянсу. І це практично допомагає наблизити Україну до НАТО", - додав генсек.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДатаДержава02.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща 02.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Canada_(Pantone).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада 03.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина 04.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія 04.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Argentina.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bolivia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Болівія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia_(1991%E2%80%931993).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія 05.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Croatia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія 06.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cuba.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба 08.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччина 09.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія 11.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія 12.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Georgia_(1990%E2%80%932004).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузія 16.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Turkey.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина 18.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція 18.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Norway.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегія 20.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Kirghiz_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстан 20.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Turkmen_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Туркменістан 21.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sierra_Leone.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%94%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Сьєрра-Леоне 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Kazakh_Soviet_Socialist_Republic.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Costa_Rica_(state).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Коста-Рика 23.12.1991https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Liechtenstein.svg
Враження ніби на з'їзді ЦК КПСС побував.
Шалені не стихаючі аплодисменти, товаришу Суслову!
З гітлером воював весь світ і навіть так зумів його заборони за 4 роки. Тоді бруківку не стелили. А західні союзники соплі не жували і зброю піпеткою не цілили.
Тоді західні партнери не намагалися гітлеру лице зберегти.
Як з'ясувалося, сила не в танках, а в дронах та інших керованих апаратах, напханих вибухівкою. Ну, і в ЯЗ...
Є лише один критерій - рішення людини в Овальному кабінеті. Яке приймається з урахуванням думки політичної еліти Вашингтону. Все інше вирішується. От від цього і потрібно виходити.
Все НАТО побудоване навколо однієї країни - США. Всі інші лише статисти, які можуть кричати що завгодно, але врешті-решт, роблять все, що вирішує країна, яка є основною ударною силою альянсу.
воно імпотентне з моменту створіння як і сране оон
треба об'єднуватись з тими кому сросія реально загрожує
ПС: але від себе скажу, що не нададуть навіть таких гарантій, як мінімум ще декілька років. Поки самі не окріпнуть. НАТО зараз слабке. Нажаль... Розслабилися