Путін посилює вторгнення, посилаючи все більше росіян на смерть, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

Хоробрість України та підтримка Заходу стримують просування РФ, але варто продовжувати надавати допомогу Україні.

Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін посилює своє вторгнення - безглуздо посилаючи більше росіян на смерть ніж в будь-який час з початку війни", - наголосив він.

Шеппс зазначив, що українська хоробрість і підтримка Заходу стримують просування РФ, проте необхідно продовжувати підтримку.

Раніше британська розвідка повідомила, що втрати армії РФ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення.

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