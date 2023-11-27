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Новини Війна
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Путін посилює вторгнення, посилаючи все більше росіян на смерть, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

путін

Хоробрість України та підтримка Заходу стримують просування РФ, але варто продовжувати надавати допомогу Україні.

Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін посилює своє вторгнення - безглуздо посилаючи більше росіян на смерть ніж в будь-який час з початку війни", - наголосив він.

Шеппс зазначив, що українська хоробрість і підтримка Заходу стримують просування РФ, проте необхідно продовжувати підтримку.

Раніше британська розвідка повідомила, що втрати армії РФ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення.

Також читайте: РФ забрала з Калінінграда системи ППО, - британська розвідка

Автор: 

Велика Британія (5534) росія (64846) Грант Шеппс (63)


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Топ коментарі
+12
міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс хоче сказати наступне-" Куйло посилює своє вторгнення в Україну тільки тому, що ми, звели майже на нівець допомогу Україні , даючи куйлу можливсть ,в такий спосіб, посилювати своє вторгнення в Україну
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27.11.2023 15:26
+5
***** одержиме дияволом. Подивіться на це рило на фото. Видно роги .
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27.11.2023 15:27
+3
Зараз, пан Залужний, надасть безуглій план дій, на наступний рік, і кацапи вирівняють становище...
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27.11.2023 15:27
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міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс хоче сказати наступне-" Куйло посилює своє вторгнення в Україну тільки тому, що ми, звели майже на нівець допомогу Україні , даючи куйлу можливсть ,в такий спосіб, посилювати своє вторгнення в Україну
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27.11.2023 15:26 Відповісти
Зараз, пан Залужний, надасть безуглій план дій, на наступний рік, і кацапи вирівняють становище...
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27.11.2023 15:27 Відповісти
Путін - хабадник, йому росіян не шкода. Навпаки.
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27.11.2023 15:27 Відповісти
Путін - хабадник, а росіяни хто?
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27.11.2023 15:53 Відповісти
біосміття, зброд виродженців.
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27.11.2023 21:27 Відповісти
Російськомовне біосміття, російськомовний зброд російськомовних виродженців.
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27.11.2023 23:01 Відповісти
***** одержиме дияволом. Подивіться на це рило на фото. Видно роги .
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27.11.2023 15:27 Відповісти
- а рассіянє одержимі путіним.
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27.11.2023 15:50 Відповісти
Посилати то посилає, от тільки самі кацапи дохнути не бажають за х#йла та олігархів
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27.11.2023 15:29 Відповісти
Новітній гітлер! Який пішов ''ва-банк''. А ще хтось розповідає про якісь ''мирні переговори''. Та та зараза може щось там підписати, а потім зализавши рани напасти з новою силою, а тоді нам від союзників допомоги не діждатися -бо ж ''мирний договір''. А своє озброєння ми не зробимо-бо зеленим асфальти важливіші!
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27.11.2023 15:50 Відповісти
Кількість трупів для *уйла і росіян значення не має
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27.11.2023 16:20 Відповісти
Спасибі, ми теж помітили!
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27.11.2023 16:21 Відповісти
Если сравнить коментарии на Путина и Зеленского, то у Путина комментарии выглядят лучше. Выглядит так что Путин президент Украины.
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27.11.2023 16:29 Відповісти
Тактика московитів на генному рівні: задушити масою (количеством)
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27.11.2023 17:08 Відповісти
Путлєр повинен бути знищений фізично ,
як жорстокий вдивця і терорист номер один в світі 😠
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27.11.2023 19:08 Відповісти
 
 