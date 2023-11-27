Путін посилює вторгнення, посилаючи все більше росіян на смерть, - міністр оборони Великої Британії Шеппс
Хоробрість України та підтримка Заходу стримують просування РФ, але варто продовжувати надавати допомогу Україні.
Про це у соцмережі X повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін посилює своє вторгнення - безглуздо посилаючи більше росіян на смерть ніж в будь-який час з початку війни", - наголосив він.
Шеппс зазначив, що українська хоробрість і підтримка Заходу стримують просування РФ, проте необхідно продовжувати підтримку.
Раніше британська розвідка повідомила, що втрати армії РФ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення.
Топ коментарі
+12 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+5 Gary Grant
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+3 Evgen Karpenko
показати весь коментар27.11.2023 15:27
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як жорстокий вдивця і терорист номер один в світі 😠