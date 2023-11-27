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Через систему "Трембіта" проведено вже понад 4 мільярди транзакцій: отримано мільйони послуг та документів онлайн, - Мінцифри

трембіта

Тонни паперу залишилися листям на деревах завдяки системі "Трембіта". З моменту запуску у 2020 році українці здійснили вже 4 млрд транзакцій, а це мільйони нероздрукованих довідок та тисячі годин зекономленого часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Завдяки Трембіті українці користуються електронними послугами, вона створює звʼязок між реєстрами та інформаційними системами, щоб сервіси були доступними онлайн.

З моменту запуску у 2020 році в Трембіті здійснено вже 4 млрд транзакцій, а це:

-  434 тисячі реєстрації немовлят через єМалятко
-  15,6 тисяч заяв про шлюб
- 275 тисяч перших паспортів та ідентифікаційних кодів

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Через систему Трембіта проведено вже понад 4 мільярди транзакцій: отримано мільйони послуг та документів онлайн, - Мінцифри 01

Як зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, за майже 4 роки роботи до Трембіти долучилися 220 органів державної влади та місцевого самоврядування. Підключили 111 електронних інформаційних ресурсів і побудували в ній понад 340 електронних взаємодій між реєстрами.

Трембіта розроблена на базі естонської платформи обміну даними X-ROAD у межах проєкту міжнародної технічної допомоги EGOV4Ukraine. Зараз вона активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які реалізує Академія електронного управління.

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Автор: 

реєстр (839) електронні документи (446) Мінцифри (1177) Дія (1113)


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Топ коментарі
+4
"Трембіта" - продуємо ваші бабки з красивим дудінням!
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27.11.2023 15:29
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"Трембіта" - продуємо ваші бабки з красивим дудінням!
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27.11.2023 15:29 Відповісти
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27.11.2023 16:19 Відповісти
А що таке Дія тоді??
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27.11.2023 15:53 Відповісти
дія ваш доступ ідентифікатор, для користування подібними сервісами. Це як один проїзний , не різні види транспорту.
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27.11.2023 21:12 Відповісти
В один пакет-розробку запхнути неспроможні. А так - у 2 рази більше грошей вкрали..
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28.11.2023 09:46 Відповісти
де ж ви були весь цей час, строчили лайном в інеті?
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07.12.2023 23:48 Відповісти
Я ж не питаю - чому Ви тут, а не воюєте.
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08.12.2023 02:13 Відповісти
а ви чому не в окопі? що заважає? мені 1 група? а тобі спідниця? обісцялась? кончена
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14.12.2023 22:17 Відповісти
А я й не питала. Самі в істериці гівном плюєтесь.
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14.12.2023 23:10 Відповісти
гімна тут накидала ти , я дав логічну нормальну відповідь і не тобі, ти побачила і все... рванув вентель ... і тут твоє гімно полялось. Ти хоч хроніку подій усвідомлюєш? чи тебе гівном залляло по саму маківку? якщо так - вітаю ти вже повноцінний лайнодемон. а не то во попуківающій мішок з гівном.
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17.12.2023 01:00 Відповісти
Ти свій пост вище перечитай, може дійде. І я тобі не тикала, й не хамила, істеричко.
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17.12.2023 01:04 Відповісти
Дія на базі російського, трембіта на базі естонського Прикольно Українське де? Де те що створило мінцифри, те що воно так нахвалює?
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27.11.2023 18:53 Відповісти
?! Ааа.... Профессиональные зрадофилы атакуют!
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Дия и Трембита это и есть украинское.
ПС. К вашему сведению ничего с нуля не разрабатывается уже 200 лет.
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27.11.2023 19:54 Відповісти
зі часів Шекспіру, є комедія та трагедія, решта це надбудоване.)
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27.11.2023 21:13 Відповісти
Тонни паперу залишилися листям на деревах

Воно хоч в школі вчилося ?

Папір роблять з деревини, а не з листя.
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27.11.2023 19:45 Відповісти
його слова це алегорія, вибачте а ви були у середньонавчальних?
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27.11.2023 21:15 Відповісти
ні, не був.

я з вишів почав
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27.11.2023 21:35 Відповісти
 
 