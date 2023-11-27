Через систему "Трембіта" проведено вже понад 4 мільярди транзакцій: отримано мільйони послуг та документів онлайн, - Мінцифри

Тонни паперу залишилися листям на деревах завдяки системі "Трембіта". З моменту запуску у 2020 році українці здійснили вже 4 млрд транзакцій, а це мільйони нероздрукованих довідок та тисячі годин зекономленого часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Завдяки Трембіті українці користуються електронними послугами, вона створює звʼязок між реєстрами та інформаційними системами, щоб сервіси були доступними онлайн.

З моменту запуску у 2020 році в Трембіті здійснено вже 4 млрд транзакцій, а це:

- 434 тисячі реєстрації немовлят через єМалятко

- 15,6 тисяч заяв про шлюб

- 275 тисяч перших паспортів та ідентифікаційних кодів

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Як зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, за майже 4 роки роботи до Трембіти долучилися 220 органів державної влади та місцевого самоврядування. Підключили 111 електронних інформаційних ресурсів і побудували в ній понад 340 електронних взаємодій між реєстрами.

Трембіта розроблена на базі естонської платформи обміну даними X-ROAD у межах проєкту міжнародної технічної допомоги EGOV4Ukraine. Зараз вона активно розвивається за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які реалізує Академія електронного управління.

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