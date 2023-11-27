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Візит Лаврова до Північної Македонії на зустріч країн ОБСЄ не порушить санкцій ЄС, - Стано

лавров

Якщо влада Північної Македонії дозволить Лаврову особисто брати участь у міністерській зустрічі, це не буде порушенням санкцій.

Санкції ЄС не завадять міністрові закордонних справ РФ Сергію Лаврову прибути на міністерську зустріч ОБСЄ в Північній Македонії. Про це заявив Петер Стано, прессекретар глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністр Лавров, звичайно, є об'єктом санкцій, але вони завжди допускають винятки. І участь у багатосторонніх форумах (...) належить до цих винятків, що дає змогу (...) відповідній особі перетнути європейські повітряні простори, якщо особа, яка є об'єктом санкцій, перетинає їх із метою обговорення насамперед того, як розв'язати проблеми, що спричинили санкції", - сказав Стано.

Відповідаючи в понеділок на запитання на брифінгу в Брюсселі, він додав, що "це саме те, що відбувається в цьому випадку у зв'язку з цією міністерською нарадою".

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"Тобто держави-члени можуть дозволити літаку Російської Федерації перетнути їхній повітряний простір. Якщо влада Північної Македонії дозволить пану Лаврову особисто брати участь у міністерській зустрічі, це не буде порушенням санкцій", - резюмував представник Борреля.

Нарада держав ОБСЄ на рівні глав МЗС відбудеться в Скоп'є 30 листопада - 1 грудня.

Автор: 

Лавров (1574) Македонія (115) ОБСЄ (3497) Стано (110)


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"Міністр Лавров, звичайно, є об'єктом санкцій, але вони завжди допускають винятки."

Демократичний світ поступово але впевнено програє битву за життя з тираніями і диктатурами. Інколи, абсолютно цього не помічаючи.
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27.11.2023 15:42 Відповісти
це один куй що натягнули браслет та посадили під домашній арешт але дозволили відвідувати конкретний ресторан
***** якась а не санкції...
це ***** як у нас війна для всіх але не для всіх...
бо до закону ще є акт який дає бронь, яку можна купити
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27.11.2023 15:46 Відповісти
Європейці невиправні. Тільки кацапські ракети на їхні дурнуваті голови можуть привести їх до тями.
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27.11.2023 15:47 Відповісти
💯%!
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27.11.2023 17:07 Відповісти
Сподіваємось, що є ордер від Гааги. Там би цю лошадь і прийняли...
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27.11.2023 15:48 Відповісти
Немає
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27.11.2023 16:32 Відповісти
Ото вивернуло!
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27.11.2023 15:54 Відповісти
лохи
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27.11.2023 16:13 Відповісти
якщо особа, яка є об'єктом санкцій, перетинає їх із метою обговорення насамперед того, як розв'язати проблеми, що спричинили санкції", - сказав Стано.
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Т.е. открытым текстом говорит, что хотят помочь обойти кацапам санкции.
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27.11.2023 17:33 Відповісти
 
 