На Софійській площі встановлять ялинку, масових заходів та розваг не буде, - Кличко

Головну ялинку країни цього року, за традицією, встановлять на Софійській площі.

Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", - йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

Також читайте: У Києві відкрили пункти утилізації новорічних ялинок. ПЕРЕЛІК

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва.

Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня", - резюмує Кличко.