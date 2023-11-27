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Новини
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На Софійській площі встановлять ялинку, масових заходів та розваг не буде, - Кличко

ялинка,київ

Головну ялинку країни цього року, за традицією, встановлять на Софійській площі.

Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", - йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

Також читайте: У Києві відкрили пункти утилізації новорічних ялинок. ПЕРЕЛІК

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва.

Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня", - резюмує Кличко.

Автор: 

Київ (19400) Кличко (3505) ялинка (115)


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Топ коментарі
+9
Навіщо? Може краще б меценати ці кошти потратили на дрони, що знищуюють рашистів?
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27.11.2023 15:57
+7
краще б меценати (учасники міських корупційних схем) купили пару сотень нормальних дронів. країна придурків((( таким чином ми дійдеом до чогось поганого
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27.11.2023 15:59
+6
можно купити тільки каркас, а його обвішати зелёними всих пошибів ))
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27.11.2023 16:01
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Навіщо? Може краще б меценати ці кошти потратили на дрони, що знищуюють рашистів?
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27.11.2023 15:57 Відповісти
Неначасі.
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27.11.2023 16:02 Відповісти
Ну, а як їх змусити? Це їх бабки, на що хочуть, на то і витрачають. Можна звичайно отнять и поделить витратити на дрони, але потім не треба плакатися, коли після такого ставлення до себе від держави ці меценати звалять звідси нафіг і Україна втратить купу податків
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27.11.2023 16:26 Відповісти
краще б меценати (учасники міських корупційних схем) купили пару сотень нормальних дронів. країна придурків((( таким чином ми дійдеом до чогось поганого
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27.11.2023 15:59 Відповісти
Почекайте. Її ще асфальтом обкладуть.
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27.11.2023 16:01 Відповісти
Зєльоная йолка.
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27.11.2023 15:59 Відповісти
можно купити тільки каркас, а його обвішати зелёними всих пошибів ))
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27.11.2023 16:01 Відповісти
А на трутні меценати не хочуть скинутись?
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27.11.2023 16:00 Відповісти
А якже світломаскувальні заходи?!
Чи вона буде чорними вогниками горітиме?
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27.11.2023 16:07 Відповісти
"меценати" стільки бабла підняли на підрядах, що їм та ялинка як на кінчику голки...
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27.11.2023 16:09 Відповісти
Так мабуть завжди було, місто ні до чого, гроші не потрібні... На глінтвейні заробляють "меценати"...
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27.11.2023 16:12 Відповісти
На дрони краще киньте гроші.
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27.11.2023 16:13 Відповісти
Глобальних заходів не передбачується-ага, щас там набіжать стоєчнікі випічка шаверма глінчик і почнеться ухуху
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27.11.2023 16:14 Відповісти
Ялинка це добре... хоча б якась буде разрада для наших дітей.
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27.11.2023 16:19 Відповісти
Атож, святкуймо - приходить-бо повний е-е-е... Новий Рік же ж...
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27.11.2023 16:30 Відповісти
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27.11.2023 16:31 Відповісти
хватить пибздіть.у дітей дитинство одне - і свято потрібне.чи ви дітьми не були ? ясно гулянки й розваги дорослих непотрібні,але дитяче свято - це обовязок.дитинства не повернеш і діти не винні що їх батьки довбокрюки втратили розуміння добра і зла.
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27.11.2023 16:33 Відповісти
А ще на ялинці можна повісити... Хто там висів на Майдані, коли ялинку поставили? Прєпіздєнт колишній
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27.11.2023 16:53 Відповісти
и шо рестораны не будут работать?
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27.11.2023 16:50 Відповісти
А ви хочете там побувати ?
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27.11.2023 18:02 Відповісти
Масових заходів не передбачено, але буде не проштовхнутись.
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27.11.2023 17:18 Відповісти
Черговий обмані дурість Перше --- всі кошти повинні іти на ЗСУ. Зброя, амуніція, харчі,грошові виплати Друге --святкувати в країні коли кожний день сотні загиблих, коли горе і траур в багатьох родинах---це кощунство і приниження наших захисників Чи мають керівникі всіх рівнів совість і розум???
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27.11.2023 17:45 Відповісти
 
 